'मिसिंग लिंक'च्या बांधकामाची खरी कहाणी: कोणत्या अडचणी व आव्हानं आली? MSRDC च्या संचालकांनी सांगितलं
Published : May 1, 2026 at 8:27 PM IST
मुंबई : राज्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी आज शुक्रवारी (1 मे) मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिंग लिंक प्रकल्प'चं उद्घाटन केलं. महाराष्ट्र दिनाच्या निमित्तानं राज्य सरकारकडून मुंबई आणि पुणेकरांसाठी ही महत्त्वाची भेट ठरली आहे. कारण या ‘मिसिंग लिंक’मुळे मुंबई-पुणे दरम्यानच्या प्रवासाचा वेळ सुमारे अर्धा तासानं कमी होणार असून, दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो वाहनांचं इंधनदेखील 15 ते 20 टक्क्यांपर्यंत वाचणार आहे.
दरम्यान, या मिसिंग लिंकचं काम ज्यांच्या नेतृत्वाखाली पूर्ण झालं, त्या महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे (MSRDC) व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी खास संवाद साधला. विशेष म्हणजे, गायकवाड यांच्या नेतृत्वाखाली समृद्धी महामार्ग, बांद्रा-वर्ली सी लिंक, मंत्रालय पुनर्निर्माण आणि हा ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प यांसारखी महत्त्वाची कामं पूर्ण करण्यात आली आहेत.
'क्लिष्ट आणि आव्हानात्मक प्रकल्प होता' : ‘मिसिंग लिंक’ प्रकल्प हा आमच्यासाठी खऱ्या अर्थानं क्लिष्ट आणि आव्हानात्मक प्रकल्प होता, अशी प्रतिक्रिया एम.एस.आर.डी.सी.चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी ‘ईटीव्ही भारत’शी बोलताना दिली.
ते म्हणाले, "हा प्रकल्प आमच्यासाठी क्लिष्ट आणि कॉम्प्लिकेटेड होता कारण यामध्ये बोगदे आणि मोठे पूल बांधायचे होते. या प्रकल्पात सर्वात उंच पूल आम्ही बांधलेला आहे. मुंबई आणि पुण्याचं कनेक्शन मजबूत करण्यासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे."
गायकवाड यांनी सांगितलं की, या प्रकल्पांतर्गत 1.5 किमी लांबीचा एक बोगदा आणि 8.83 किमी लांबीचा दुसरा बोगदा बांधण्यात आलेला आहे. दुसरा बोगदा लोणावळा तलावाच्या पातळीपासून सुमारे 180 मीटर खाली आहे. यामध्ये मोठं तांत्रिक आव्हानं होती, परंतु टीमच्या एकजुटीनं हे सर्व आव्हानं पार केलं.
"या कामांचं श्रेय जरी मला दिलं जात असलं तरी हे माझ्या एकट्याचं काम नाही, हे संपूर्ण समूहाचं कार्य आहे," असं गायकवाड यांनी स्पष्ट केलं. त्यांनी प्रकल्पासाठी काम करणाऱ्या कंत्राटदार आणि पर्यवेक्षकांचंही कौतुक केलं, कारण त्यांच्यामुळेच हा प्रकल्प यशस्वीरीत्या पूर्ण होऊ शकला.
मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग मिसिंग लिंक सर्वसामान्य नागरिकांसाठी खुला करण्यात आला आहे. या प्रकल्पामुळे आता द्रुतगती मार्गावरील सुमारे 75 टक्के वाहनांचा प्रवास या नवीन ‘मिसिंग लिंक’मार्गे होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळण्याचं आवाहन : या पार्श्वभूमीवर अनिलकुमार गायकवाड यांनी सर्व वाहनचालकांना वाहतुकीचे नियम काटेकोरपणे पाळण्याचं आवाहनही केलं आहे. त्यांनी सांगितलं की, वाहनचालकांनी लेन शिस्त पाळावी तसेच वेगमर्यादेचे (स्पीड लिमिट) पालन करावे. हा मार्ग अपघातमुक्त (zero accident corridor) करण्याचं उद्दिष्ट असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पाची माहिती दिली : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आलं. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सुनेत्रा पवार उपस्थित होते. मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात 2015 नंतर या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि संपूर्ण प्रकल्प टीमचे अभिनंदन केलं. विशेषतः या कामात योगदान देणाऱ्या कामगारांचेही आभार मानण्यात आलं. कार्यक्रमाच्या शेवटी मुख्यमंत्र्यांनी अनिलकुमार गायकवाड यांचा विशेष सत्कार करून त्यांच्या योगदानाचं कौतुक केलं.