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पावसाळ्यामध्ये पाच वर्षांखालील मुलांच्या आरोग्याची कशी घ्यावी काळजी?

डॉ. तुषार पालवे म्हणाले की, लहान मुलांच्या आरोग्याचा विचार केल्यास पिण्याचे पाणी, खात असलेलं अन्न, डासांपासून बचाव, घराची आणि परिसराची स्वच्छता अतिशय महत्त्वाची आहे.

take care of the children in rainy season
मुलांच्या आरोग्याची कशी घ्यावी काळजी? (Source- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 5:23 PM IST

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मुंबई - मुंबईसह संपूर्ण राज्यामध्ये सध्या पावसाचं वातावरण पाहायला मिळत आहे. यातच पाऊस पडला तर आरोग्यविषयक अडचणी पाहायला मिळतात. त्यात लहान मुलांना सर्दी, खोकला, ताप अशा प्रकारचे आजार होतात. अशावेळी पाच वर्षांखालील मुलांची पावसाळ्यामध्ये कशी काळजी घ्यावी हे जाणून घेणं अतिशय महत्त्वाचं आहे. याविषयी बोलताना कामा हॉस्पिटलचे मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉ. तुषार पालवे म्हणाले की, लहान मुलांच्या आरोग्याचा विचार करायला गेलो तर पिण्याचे पाणी, ते खात असलेलं अन्न, लहान मुलांचा डासांपासून बचाव, घराची आणि परिसराची स्वच्छता अतिशय महत्त्वाची आहे. याचबरोबर लहान मुलांची रोगप्रतिकारक शक्तीदेखील वाढवणं गरजेचं आहे.


पाणी आणि अन्नाची काळजी कशी घ्यावी? : लहान मुलं जे पाणी पीत आहेत ते उकळलेलं किंवा फिल्टर केलेले असणं गरजेचं आहे. बाहेरचे अन्न खाणं टाळलं गेलं पाहिजे. खास करून कापलेली फळे, पाणीपुरी, भेळ अशा प्रकारचं अन्न टाळायला पाहिजे. पर्यायी मुलांना गरम आणि ताजं अन्नच खायला द्यायला पाहिजे. जेवणाआधी मुलांना हात धुण्याची सवय लावली पाहिजे. 20 सेकंद साबणाने हात धुण्याची सवय ही मुलांना लावली पाहिजे. दुसरीकडे मच्छरांपासून लहान मुलांचा बचाव करणं अतिशय महत्त्वाचा आहे. बचाव न केल्यास मुलांना मच्छरांमुळे होणारे आजार होऊ शकतात. घरामध्ये मच्छरदानीचा वापर किंवा रिपेलंट क्रीमचा वापर करणं गरजेचे आहे. घराच्या परिसरात पाणी साचत नाही, याकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे. मुलांना पूर्ण हाताचे आणि पायाचे कपडे घालणं गरजेचं आहे.

घर स्वच्छ असणं गरजेचं : मुलांना जर पावसाळ्यात निरोगी ठेवायचे असेल तर खेळणी आणि बाटल्या रोज धुतल्या गेल्या पाहिजेत. घरदेखील स्वच्छ असलं पाहिजे. घरामध्ये हवा खेळती असली पाहिजे. ओले कपडे लगेच बदलले गेले पाहिजेत. याचबरोबर मुलांचे पाय आणि घरच्यांचे पाय कोरडे असले पाहिजेत ते ओले असता कामा नये, असे डॉ. तुषार पालवे म्हणाले. याचबरोबर पुढे बोलताना डॉ. तुषार पालवे म्हणाले की, आजारांची लक्ष दिसल्यास डॉक्टरकडे जाणं गरजेचं आहे. तीन दिवसांपेक्षा अधिकचा ताप आला असेल तर डॉक्टरकडे जाणे गरजेचे आहे. याचबरोबर उलटी, जुलाब, ताप म्हणजेच डिहायड्रेशन होणे, अंगावर पुरळ येणे, डोळे लाल होणे, पोटदुखी होणे, श्वास घ्यायला त्रास होणे अशा प्रकारचे काही सिस्टीम दिसत असतील तर लगेच डॉक्टरकडे जाणं गरजेचं आहे. पावसाच्या पाण्यात खेळून ताप असल्यास लेप्टोचा धोका असू शकतो, अशावेळी त्याची काळजी दे घेतली पाहिजे, लगेच डॉक्टरकडे गेलेच पाहिजे.

...तर लहान मुलांचं रोज लसीकरण करणं गरजेचं : याचबरोबर पावसाळ्यामध्ये रोग प्रतिकारशक्ती वाढवणंदेखील महत्त्वाचं आहे. ती जर वाढवायची असेल तर लहान मुलांचं रोज लसीकरण करणं गरजेचं आहे. दूध, डाळी, फळ, हिरव्या भाज्या आहारात असणे गरजेचं आहे. लहान मुलांची 10 ते 12 तास झोपं होणे गरजेचे आहे. अशा सर्व प्रकारची काळजी घेतली तर नक्कीच लहान मुलांना त्रास होणार नाही आणि त्यांची रोग प्रतिकारशक्ती वाढेल, असे डॉ. तुषार पालवे म्हणालेत. याचबरोबर पावसाळ्यामध्ये रोग प्रतिकारशक्ती वाढवणंदेखील महत्त्वाचं आहे. ती जर वाढवायची असेल तर लहान मुलांचं रोज लसीकरण करणं गरजेचं आहे. दूध, डाळी, फळ, हिरव्या भाज्या आहारात असणे गरजेचे आहे. लहान मुलांची दहा ते बारा तास झोप होणे गरजेचे आहे. अशा सर्व प्रकारची काळजी घेतली तर नक्कीच लहान मुलांना त्रास होणार नाही आणि त्यांची रोग प्रतिकारशक्ती वाढेल, असे डॉ. तुषार पालवे म्हणाले.

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HEALTH OF CHILDREN
MAHARASHTRA MONSOON
आरोग्याची कशी घ्यावी काळजी
MONSOON ILLNESS

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