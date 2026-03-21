ETV Bharat / state

अशोक खरातचे किती नेत्यांशी ‘लागेबांधे’? मोठ्या नेत्यांच्या संबंधामुळे मंत्र्यांचे सीडीआर तपासण्याची मागणी

नाशिकमध्ये अंकशास्त्राच्या नावाखाली भविष्य सांगणारा अशोक खरात बलात्काराच्या आरोपाखाली अटकेत गेल्यानंतर राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे.

अशोक खरात
अशोक खरात (File image)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : March 21, 2026 at 3:56 PM IST

|

Updated : March 21, 2026 at 4:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई - खरातसोबत पाद्यपूजा करतानाचे फोटो समोर आल्यानंतर महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर यांच्यावर टीकेचा झोड उठली आणि अखेर वाढत्या दबावामुळे त्यांनी शुक्रवारी रात्री उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांना भेटून महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा सूपूर्त केला. अशोक खरातबरोबर फोटो असलेल्या राष्ट्रवादीच्या रुपाली चाकणकर या काही एकट्या नेत्या नाहीत. राज्यातील अनेक मोठ्या राजकारण्यांसोबत अशोक खरात याचे संबंध असल्याचे समोर आले. याबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.

नोहेंबर 2022 मध्ये अशोक खरात हा पहिल्यांदा चर्चेत आला. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ज्येष्ठ नेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि दीपक केसरकर यांच्यासह श्री शिवनिका मंदिराला भेट दिली होती. त्यानंतर अनेक राजकीय नेते खरातला भेटू लागले. राज्यात राजकीय अस्थिरता असताना भवितव्य जाणून घेण्यासाठी या भेटी घेतल्या जात असल्याची चर्चा होती. त्यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (शरद पवार) अध्यक्ष शरद पवार यांनीही शिंदे यांच्या भेटीवर प्रश्न उपस्थित करत, मुख्यमंत्री पदावर असलेल्या व्यक्तीने असा आदर्श घालणे चुकीचे असल्याचं म्हटलं होतं. त्यांनी शिंदे यांच्या भूमिकेबाबतही शंका व्यक्त केली होती.

खरात बरोबर एकनाथ शिंदे
खरात बरोबर एकनाथ शिंदे (File image)



दरम्यान, पोलिसांनी खरात याच्याविरुद्ध बलात्कारासह राज्यातील अंधश्रद्धा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. खरात याच्या मुलाच्या लग्नातील काही फोटो समोर आले असून, त्यात राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि शिवसेनेचे नेते आणि माजी मंत्री दीपक केसरकर उपस्थित असल्याचे दिसत आहे. विशेष म्हणजे, तटकरे यांच्या शेजारी अशोक खरात बसलेले असलेला फोटो आहे. हा फोटो प्रचंड व्हायरल झाल्यामुळे सुनिल तटकरे यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं. तटकरे यांनी एक्सवर प्रतिक्रिया देताना म्हटलं, “सार्वजनिक जीवनात वावरताना प्रत्येकाचाच अनेक व्यक्तींशी तसंच संस्थांशी संपर्क येतो. अनेकदा या संपर्काचे स्वरूप थेट स्वरूपाचे असतेच असे नाही. परंतु याचा अर्थ असा नाही की, एखादे गुन्हेगारी कृत्य करणाऱ्या व्यक्तीला पाठीशी घातले जाईल. उलट या प्रकरणातील पीडितांनी समोर येऊन पोलिसात तक्रार नोंदवावी. आमचे सरकार या प्रकरणात ठाम भूमिका घेऊन दोषींवर कठोरात कठोर कारवाई करेल.”

खरात बरोबर तटकरे
खरात बरोबर तटकरे (File image/@Tatkare)



याव्यतिरिक्त अजूनही अनेक नेत्यांचे खरात यांच्यासोबत संबंध असल्याचे फोटो समोर येत आहेत. यात भाजपाच्याही काही नेत्यांचा समावेश आहे. हरियाणा आणि राजस्थानमधील काही मंत्री आणि नेते ‘अंकशास्त्र’ आणि ‘भविष्यवाणी’च्या आधारावर आपल्या राजकीय वाटचालीसाठी खरातचा सल्ला घेत असल्याचं बोललं जातं आहे. या संपर्कांमुळेच खरातचे धागेदोरे थेट दिल्लीच्या सत्ताकेंद्रापर्यंत पोहोचले असावेत, अशी शक्यता आता व्यक्त होत आहे.



या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी विरोधी पक्षांकडून केली जात आहे. काँग्रेसचे विधिमंडळाचे नेते विजय वडेट्टीवार यांनी याबाबत बोलताना म्हटले, “लिंगपिसाट खरात याच्या संपर्कात आलेल्या सर्व 'नवरत्नांचा' आणि मंत्र्यांचा CDR तपासला पाहिजे. खरातकडे असलेली अफाट संपत्ती आणि त्याला मंत्र्यांनी दिलेला राजाश्रय पाहता, हे प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न सरकारकडून होत आहे.” त्याचबरोबर पोलिसांवर दबाव टाकून मोठे मासे वाचवण्याचे कारस्थान असल्याचा गंभीर आरोप वडेट्टीवार यांनी केला.

खरात बरोबर केसरकर
खरात बरोबर केसरकर (File image/@Tatkare)



खरात प्रकरणात तपासादरम्यान त्यांच्या जवळून जप्त करण्यात आलेल्या पेन ड्राइव्हमध्ये किमान 58 व्हिडिओ असल्याचं समोर आलं असून, त्यामध्ये इतर पीडित महिला किंवा त्यांच्या नेटवर्कशी संबंधित व्यक्तींचा समावेश आहे का, याची चौकशी पोलीसांकडून सुरू आहे. खरात याला कठोर शिक्षा व्हावी याची राज्यभरातून मागणी केली जात आहे.

Last Updated : March 21, 2026 at 4:05 PM IST

TAGGED:

ASHOK KHARAT
अशोक खरात
मंत्र्यांचे सीडीआर
लिंगपिसाट
ASHOK KHARAT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.