आजवर किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर धाडी टाकल्या?- हायकोर्टाचा एफडीएला सवाल
एफडीएनं आजवर किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर धाडी टाकल्या? कठोर कारवाई केवळ खासगी आस्थापनांवर नको, सरकारी आणि मंत्र्यांच्या मालकीच्या जागाही तपासा, असे हायकोर्टानं निर्देश दिले.
Published : July 29, 2026 at 3:33 PM IST
मुंबई : राज्यात सध्या अन्न व औषध प्रशासनानं सुरू केलेल्या धडक कारवाईवर भाष्य करताना हायकोर्टानं बुधवारी आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचा नामोल्लेख न करता काही सवाल उपस्थित केलेत. सध्या राज्यभरात या विभागाच्या धडाकेबाज कारवायांची जोरदार चर्चा आहे. मात्र, केवळ खासगी आस्थापनांबाबत कारवाई मर्यादित राहणं योग्य नाही. मंत्रालय आणि हायकोर्टासह राज्यातील सर्व सरकारी आणि निमसरकारी आस्थापनांची तातडीनं तपासणी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेत.
"आजवर तुम्ही किती मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांवर कारवाई केलीत? तसेच किती सरकारी आस्थापनांवर कारवाई केलीत?, इतकंच काय जिथून आमचं जेवण येतं ते हायकोर्टातील कँटीन तुम्ही तपासलंत का? आमच्या पाठीमागेच असलेली राज्यातील सर्वात महत्त्वाची इमारत असलेल्या मंत्रालयाची कधी पाहणी केलीत का?" असं विचारत राज्यातील सर्वच शासकीय आणि निमशासकीय इमारतीतील स्वयंपाक घरांची तातडीनं पाहणी करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं एफडीएला दिले. या पाहणीचा अहवाल येत्या शुक्रवारी हायकोर्टात सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयानं एफडीएला दिलेत. तसेच या कारवाईची व्हिडिओग्राफीही आवर्जून करा ,असंही आपल्या आदेशांत म्हटलंय. याकरता तुम्हाला आवश्यक ते आदेश दुपारपर्यंत जाहीर करू असं स्पष्ट करत हायकोर्टानं बुधवारीची सुनावणी तहकूब केली.
नवी मुंबईतील 'त्या' हॉटलेला अखेर दिलासा - अन्न परवाना रद्द करण्यात आलेल्या नवी मुंबईतील एका पंचतारांकीत हॉटेलला दिलासा देत असल्याचं हायकोर्टानं अखेर बुधवारच्या सुनावणीत स्पष्ट केलं. नियमानुसार 79% स्वच्छता राखणं अनिवार्य आहे. या हॉटेलच्या तिसऱ्या तपासणीत तिथं 95 टक्के स्वच्छ झाल्याचं स्पष्ट झालंय. तर केवळ तिथं एक-दोन झुरळ फिरताना आढळली म्हणून थेट त्यांचा परवाना रद्द करणं योग्य नाही. तिथं रोजगार करणाऱ्या कर्मचारी वर्गाचाही विचार व्हायला हवा. एक भलं मोठ झुरळ परवा माझ्या डेस्कवर आढळून आलं होतं. म्हणून मी काम बंद करायचं का?, असा सवालही यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांनी उपस्थित केला. त्यामुळे दुपारच्या सत्रात आमच्या न्यायदालनात आम्ही या हॉटेलबबतचे सविस्तर आदेश जारी करू, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं.
अस्वच्छतेच्या कारणावरून एफडीएनं परवाना रद्द केला होता परवाना - नवी मुंबईतील एका हॉटेलवर एफडीएनं अचानक धाड टाकत स्वच्छता आणि अन्न नियमांचं योग्य पालन नकेल्याचा ठपका ठेवत त्यांचा अन्न परवाना रद्द केलाय. त्याविरोधात या हॉटेलनं हायकोर्टात याचिका दाखल केलीय. हायकोर्टाच्या निर्दशांनंतर तिथं दुसऱ्यांदा केलेल्या चाचणीतही अस्वच्छता कायम असल्याचं गेल्या सुनावणीत प्रशासनाच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं होतं. त्यावर आम्ही नियमांची पूर्तता केलेली आहे, तेव्हा एफडीएनं पुन्हा एकदा नव्यानं तपासणी करावी, अशी विनंती हॉटेलनं हायकोर्टाकडे केली होती. त्यानुसार नव्यानं केलेल्या तपासणी अहवालात हॉटेलनं स्वच्छतेच्या नियमांची अद्यापही पूर्तता केलेली नसल्याचं स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलं. या हॉटेलचा अन्न परवाना रद्द करण्याची कारवाई मागे घेता येणार नाही. आम्ही कुणावरही ठरवून कारवाई केलेली नाही, आयुक्त आणि वरिष्ठ सांगतात तिथं फूड इन्स्पेक्टर पथकासह जातात. मात्र, जर दर्जा पंचतारांकीत हॉटेलचा असेल तर ग्राहक हिताच्या दृष्टीनं त्यात जराही तडजोड मान्य करताच येणार नाही. मात्र तरीही हायकोर्टाचा अंतिम निर्णय आम्हाला मान्य असेल असं मुख्य सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी यावेळी न्यायालयाकडे स्पष्ट केलं. मात्र, आमची बाजूच ऐकून न घेता थेट परवाना निलंबानाची कारवाई करण्यात आल्याचा आरोप यावेळी हॉटेल व्यवस्थापनाकडून करण्यात आला. एफडीएनं तपासणी करताना पहिल्या तपासणीत हॉटेलमधील किचन अत्यंत अस्वच्छ असून तिथं कमालीची दुर्गंधी आढळून आल्याचं आपल्या अहवालात म्हटलं होतं. तसेच स्वच्छतेच्याबाबतीतही तिथं कमालीची अनास्था होती. त्यामुळे कठोर कारवाई केल्याचं एफडीएनं हायकोर्टाला सांगितलं होतं.
एफडीएनं कारवाई करताना थोड भान राखायला हवं - दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून हायकोर्टानं एफडीएच्या अतिकठोर भूमिकेवर काही सवाल उपस्थित केलेत. एफडीएला अनियमिततेवर कारवाईचा पूर्ण अधिकार आहे. मात्र, कारवाई करताना परवाना रद्द झालेल्या आस्थापनेला किमान तो परिसर रिकामा करण्यासाठी आणि आपली बाजू मांडायला अथवा व्यवस्थापनात झालेली चूक सुधारण्याचा किमान वेळ मिळायला हवा. थेट कारवाईनं अनेकांचं विविध पद्धतीचं नुकसान होऊ शकतं, याची जाणीवही एफडीएनं ठेवायला हवी. त्या आस्थापनेवर अनेकांचा उदरनिर्वाह सुरू असतो. आस्थापना रातोरात बंद झाला तर त्यांच्या कुटुंबीयांनी काय करायचं? या शब्दांत सध्या प्रचंड फॉर्मात असलेल्या एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांचं नाव न घेता हायकोर्टानं समज दिलीय.
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