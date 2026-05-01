संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा अन् मुंबई मिळाल्यानंतर गुजरातला किती केली मदत ? जाणून घ्या संपूर्ण इतिहास
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात तब्बल 107 जणांना आपल्या प्राणांची आहुती द्यावी लागली. तरी मुंबई महाराष्ट्रात जोडण्यासाठी गुजरातला आर्थिक मोबादला द्यावा लागला आहे.
Published : May 1, 2026 at 12:46 AM IST
मुंबई : महाराष्ट्रातल्या मराठी माणसानं स्वतंत्र मराठी राज्य आणि मुंबईसह महाराष्ट्र यासाठी दिलेल्या लढ्याला एकंदरीत इतिहासात अनन्य साधारण महत्त्व आहे. आज आपण जरी मोठ्या उत्साहामध्ये महाराष्ट्र दिन साजरा करत असलो, तरी देखील हा महाराष्ट्र संयुक्त होण्यासाठी आणि मुंबई महाराष्ट्राची होण्यासाठी स्थानिक मराठी माणसाला मोठा लढा द्यावा लागला आहे. मुंबई महाराष्ट्राला मोठ्या संघर्षानं, आहुतीनं आणि गुजरातला आर्थिक मोबदला दिल्यानंतर मिळाली आहे, ही वस्तुस्थिती आजच्या पिढीला माहीत नाही.
107 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर झाला संयुक्त महाराष्ट्र : ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक योगेश त्रिवेदी यांच्याशी चर्चा केली असता, त्यांनी या लढ्या विषयी विविध पैलू मांडले. यावेळी ते म्हणाले की, "107 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर आणि व्यापक आंदोलनानंतर 1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्य अस्तित्वात आलं. या चळवळीनं मुंबई महाराष्ट्रातच राहिली पाहिजे, या मागणीसाठी मोठं जनआंदोलन केलं. यामध्ये तब्बल 107 जणांनी हौतात्म्य पत्करलं.
स्वातंत्र्यपूर्व काळामध्ये रामराव देशमुख यांनी 1939 यावर्षी नगर इथं झालेल्या अधिवेशनात संयुक्त महाराष्ट्राचा पुरस्कार केला. त्यानंतर 1946 मध्ये साहित्य संमेलनामध्ये या मागणीला जोर आला. भाषावार प्रांत रचनेनुसार मराठी भाषिक प्रदेश ज्यामध्ये मुंबई, कोकण, देश, विदर्भ, मराठवाडा, खानदेश एकत्र करून संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना करणे हा या मागणीचा मुख्य उद्देश होता. 6 फेब्रुवारी 1956 रोजी पुण्यात टिळक स्मारक मैदानात समितीची स्थापना झाली. या समितीचे अध्यक्ष केशवराव जेधे होते. सरचिटणीस एस एम जोशी तर आचार्य अत्रे, नाना पाटील, प्रबोधनकार ठाकरे इत्यादी आणि त्यांनी या चळवळीचं नेतृत्व केलं. तर दुसरीकडं संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीचा इतिहासात या चळवळीच्या आंदोलनांवर झालेला गोळीबार देखील अतिशय महत्त्वाचा ठरतो. 1955 मध्ये फाजल अली आयोग अहवाल समोर आला. त्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये या विरोधात असंतोष पसरला. केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रापासून मुंबई वेगळी ठेवून त्रिराज्य योजना जाहीर केली. ज्याच्या निषेधार्थ 18 नोव्हेंबर 1955 रोजी महाराष्ट्रामध्ये बंद पुकारण्यात आला. त्यानंतर 21 नोव्हेंबर रोजी आंदोलकांवर पोलिसांनी गोळीबार केला. यामध्ये 15 जणांचा मृत्यू झाला. 1956 च्या 16 ते 22 जानेवारी दरम्यान मुंबईत झालेल्या गोळीबारात 106 हुन अधिक जणांचा मृत्यू झाला. मुंबईतील फ्लोरा फाउंटन म्हणजे आत्ताच हुतात्मा चौक, गिरगाव, कोल्हापूर, नाशिक, इचलकरंजी अशा विविध भागात हा गोळीबार झाला."
संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका : 1956 पासून दिनू रणदिवे यांनी संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिका काढली. या पत्रिकेचे कार्यकारी संपादक होते अशोक पडबीद्री. या पत्रिकेचं शीर्षक प्रबोधनकार ठाकरे देत असत. तर बाळासाहेब ठाकरे हे मावळा नावाने या पत्रिकेमध्ये व्यंगचित्र काढत असत. मुंबई बेळगाव, कारवार, निपाणी, भालकी, बिदर व कर्नाटकातील 65 गावांसह संयुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे अशी या पत्रिकेची भूमिका होती. तर काही इतिहासकारांच्या मते, बॉम्बे पुनर्रचना कायदा 1960 नुसार महाराष्ट्राने गुजरातला साधारण 60.66 कोटी इतकी रक्कम दिली होती. तर काही अहवालांमध्ये ही रक्कम 50 कोटी तर 55 कोटी अशी देखील आहे.
याविषयी बोलताना मराठी अभ्यासक प्रतिमा जोशी म्हणाल्या की, "लेखिका शोभा देशपांडे यांच्या पुस्तकात असलेल्या नोंदीनुसार, महाराष्ट्र आणि गुजरात अशी दोन स्वतंत्र राज्ये अस्तित्वात येणार ही काळ्या दगडावरची रेघ ठरल्यानंतर राज्यघटनेच्या ७व्या व ८व्या परिशिष्टात आवश्यक सुधारणा करण्यात आल्या. कलम ४२(२), ४८(१) आणि ५१(५)अनुसार गुजरात राज्याची राजधानी विकसित करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या राज्याच्या कॅश बॅलन्स इन्व्हेस्टमेंट अकाऊंटमधून १० कोटी रुपये इतकी रक्कम देण्यात यावी असे प्रस्तावित करण्यात आले. त्यानंतर गुजरात राज्याची वाषिर्क तूट भरून काढण्यासाठी १९६० साली ६.०२ कोटी रुपयांपासून सुरुवात करून १९६९-७०पर्यंत १.१४ कोटी अशा क्रमाने रकमा द्याव्या, असे ठरले. याखेरीज १९६२-६३पासून १९६९-७०पर्यंत ८ आथिर्क वर्षांत गुजरातला २८.३९ कोटी रुपये लाभ व्हावा असाही निर्णय झाला. बॉम्बे रिऑर्गनायझेशन अॅक्ट १९६०च्या कलम ५२खाली महाराष्ट्राने गुजरातला १९६२-६३ साली ६१२ लाख, ६३-६४ साली ५८५ लाख, ६४-६५ साली ५०१ लाख, ६५-६६ साली ५२६ लाख, ६६-६७ साली ४३३ लाख, ६७-६८ साली ३४० लाख, १९६८-६९ साली २०९ लाख असे ३२ कोटी ६६ लाख रुपये दिले. यात नव्या तरतुदीनुसार दिलेले ३८ कोटी धरून एकूण ६० कोटी ६६ लाख रुपये महाराष्ट्राने गुजरातला दिल्याची नोंद 'द गॅझेट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रा ऑडिर्नरी'मध्ये आहे."
संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील 107 हुतात्म्यांची नावं :
- सिताराम बनाजी पवार
- जोसेफ डेव्हिड पेजारकर
- चिमणलाल डी. शेठ
- भास्कर नारायण कामतेकर
- रामचंद्र सेवाराम
- शंकर खोटे
- धर्माजी गंगाराम नागवेकर
- रामचंद्र लक्ष्मण जाधव
- के. जे. झेवियर
- पी. एस. जॉन
- शरद जी. वाणी
- वेदीसिंग
- रामचंद्र भाटीया
- गंगाराम गुणाजी
- गजानन ऊर्फ बंडू गोखले
- निवृत्ती विठोबा मोरे
- आत्माराम पुरुषोत्तम पानवलकर
- बालप्पा मुतण्णा कामाठी
- धोंडू लक्ष्मण पारडूले
- भाऊ सखाराम कदम
- यशवंत बाबाजी भगत
- गोविंद बाबूराव जोगल
- पांडूरंग धोंडू धाडवे
- गोपाळ चिमाजी कोरडे
- पांडूरंग बाबाजी जाधव
- बाबू हरी दाते
- अनुप माहावीर
- विनायक पांचाळ
- सिताराम गणपत म्हादे
- सुभाष भिवा बोरकर
- गणपत रामा तानकर
- सिताराम गयादीन
- गोरखनाथ रावजी जगताप
- महमद अली
- तुळशीराम पुंजाजी बेलसरे
- देवाजी सखाराम पाटील
- शामलाल जेठानंद
- सदाशिव महादेव भोसले
- भिकाजी पांडूरंग रंगाटे
- वासुदेव सुर्याजी मांजरेकर
- भिकाजी बाबू बांबरकर
- सखाराम श्रीपत ढमाले
- नरेंद्र नारायण प्रधान
- शंकर गोपाल कुष्टे
- दत्ताराम कृष्णा सावंत
- बबन बापू भरगुडे
- विष्णू सखाराम बने
- सिताराम धोंडू राडये
- तुकाराम धोंडू शिंदे
- विठ्ठल गंगाराम मोरे
- रामा लखन विंदा
- एडवीन आमब्रोझ साळवी
- बाबा महादू सावंत
- वसंत द्वारकानाथ कन्याळकर
- विठ्ठल दौलत साळुंखे
- रामनाथ पांडूरंग अमृते
- परशुराम अंबाजी देसाई
- घनश्याम बाबू कोलार
- धोंडू रामकृष्ण सुतार
- मुनीमजी बलदेव पांडे
- मारुती विठोबा म्हस्के
- भाऊ कोंडीबा भास्कर
- धोंडो राघो पुजारी
- ह्रुदयसिंग दारजेसिंग
- पांडू माहादू अवरीरकर
- शंकर विठोबा राणे
- विजयकुमार सदाशिव भडेकर
- कृष्णाजी गणू शिंदे
- रामचंद्र विठ्ठल चौगुले
- धोंडू भागू जाधव
- रघुनाथ सखाराम बीनगुडे
- काशीनाथ गोविंद चिंदरकर
- करपैया किरमल देवेंद्र
- चुलाराम मुंबराज
- बालमोहन
- अनंता
- गंगाराम विष्णू गुरव
- रत्नु गोंदिवरे
- सय्यद कासम
- भिकाजी दाजी
- अनंत गोलतकर
- किसन वीरकर
- सुखलाल रामलाल बंसकर
- पांडूरंग विष्णू वाळके
- फुलवरी मगरु
- गुलाब कृष्णा खवळे
- बाबूराव देवदास पाटील
- लक्ष्मण नरहरी थोरात
- ठमाबाई विठ्ठल सूर्यभान
- गणपत रामा भुते
- मुनशी वझीऱअली
- दौलतराम मथुरादास
- विठ्ठल नारायण चव्हाण
- देवजी शिवन राठोड
- रावजीभाई डोसाभाई पटेल
- होरमसजी करसेटजी
- गिरधर हेमचंद लोहार
- सत्तू खंडू वाईकर
- गणपत श्रीधर जोशी
- माधव राजाराम तुरे(बेलदार)
- मारुती बेन्नाळकर
- मधूकर बापू बांदेकर
- लक्ष्मण गोविंद गावडे
- महादेव बारीगडी
- कमलाबाई मोहित
- सीताराम दुलाजी घाडीगावकर
- शंकरराव तोरस्कर
हेही वाचा :
- 'भारताला भूगोल असेल, पण माझ्या महाराष्ट्राला इतिहास आहे', आर्थर रोडच्या पारशीवाडी मंडळानं साकारला संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा
- Maharashtra Day : जाणून घ्या महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीत संयुक्त महाराष्ट्र समितीचे योगदान
- Maharashtra Day 2022 : महाराष्ट्राच्या निर्मितीत 'संयुक्त महाराष्ट्र समिती' मैलाचा दगड