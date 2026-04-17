ETV Bharat / state

'कैसे हराया’ फेम नगरसेविका सहर शेख गायब; फोन ऑफ, घर लॉक, ‘नॉट रिचेबल’ची मुंब्य्रात चर्चा

अडचणींचे सावट गडद झाले असतानाच फोन ऑफ, घर लॉक करून ती आणि त्यांचे वडील युनुस शेख मुंब्रातून गायब झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 17, 2026 at 10:33 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे - बनावट जात प्रमाणपत्रामुळे अडचणीत आलेल्या “कैसा हराया” फेम सहर शेख हिच्या नगरसेवक पदावर टांगती तलवार असताना सध्या त्या ‘नॉट रिचेबल’ झाल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा रंगलीय. विशेष म्हणजे अडचणींचे सावट गडद झाले असतानाच फोन ऑफ, घर लॉक करून ती आणि त्यांचे वडील युनुस शेख मुंब्रातून गायब झाल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

सहर युनुस शेखनं दोन्ही राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांवर विजय मिळवला : ठाणे महापालिकेच्या नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत मुंब्रा प्रभाग क्रमांक 30 बमधून एमआयएम पक्षाच्या सहर युनुस शेखनं दोन्ही राष्ट्रवादीच्या उमेदवारांवर मात करीत विजय मिळवला होता. निवडणुकीदरम्यान त्यांनी सादर केलेल्या जात प्रमाणपत्रावर तक्रारदार सिद्दिकी फराह शबाब अहमद यांनी आक्षेप घेतलेत. हे प्रमाणपत्र बनावट कागदपत्रांच्या आधारे मिळवण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आलाय. या प्रकरणी जात वैधता पडताळणी समितीकडून चौकशी सुरू असून, अहवाल लवकरच येण्याची शक्यता आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणावर शेख कुटुंबाने कमालीची गुप्तता पाळल्याने संशय अधिकच बळावत आहे.

मुंब्रा परिसरातूनही ‘गायब’ असल्याची चर्चा : स्थानिक नागरिकांच्या माहितीनुसार, सहर शेख आणि तिचे वडील युनुस हे गेल्या काही दिवसांपासून केवळ माध्यमांपासूनच नव्हे तर मुंब्रा परिसरातूनही ‘गायब’ असल्याची चर्चा आहे. शहर हिच्याशी वारंवार संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, फोन उचलले जात नसून कोणताही प्रतिसाद मिळत नाही.

विरोधक आणि तक्रारदार राजकारण करताहेत : या संदर्भात एमआयएम पक्षाकडून आपली भूमिका मांडण्यात आलीय. निवडणूक आयोगाला सादर केलेले कोणतेही कागदपत्र बोगस नाही, असंही एमआयएमच्या सैफ पठाण यांनी सांगितलंय. सहार शेखच्या जात प्रमाणपत्राबाबत आमच्या वकील संघटनेशी बोलून लवकरात लवकर पत्रकार परिषद घेत खुलासा करणार आहोत, अशी माहिती सैफ पठाण यांनी दिलीय.

विरोधक राजकारण करताहेत : कोणतेही कागदपत्र बोगस नसून अधिकृत आहे. स्वतः युनिस शेख आणि त्यांची मुलगी सहारा शेख नगरसेविका माध्यमांशी बोलणार आहे.त्यांच्या घरगुती कारणामुळे माध्यमांशी संवाद साधता आला नाही. दोघेही जण मुंबईत नातेवाईकांकडे आहेत. आम्हीदेखील न्यायालयीन लढाई लढू, अशी माहिती सैफ पठाण यांनी दिलीय.

TAGGED:

THANE
MUMBRA TALK
नगरसेविका सहर शेख गायब
CORPORATOR SAHAR SHAIKH MISSING

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.