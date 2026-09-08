काच निर्मितीच्या क्षेत्रात भारताची मोठी भरारी; पुण्यातून जगभर अत्याधुनिक मशीनचा पुरवठा करण्यात महाराष्ट्राचा मोलाचा वाटा
जर्मन ग्रेन्झेबॅक कंपनीने पुण्यात अत्याधुनिक काच निर्मिती मशीनचे उत्पादन सुरू केले असून, भारतातून उत्तर गोलार्धात तंत्रज्ञान पुरवठा केला जात आहे.
Published : September 8, 2026 at 7:33 PM IST|
Updated : September 8, 2026 at 8:39 PM IST
मुंबई : आपला देश दिवसेंदिवस रोजगार आणि तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण आणि प्रगत होतोय. काही वर्षांपूर्वी ज्या गोष्टींकरता आपल्याला परदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहावं लागत होतं, त्याच परदेशी कंपन्या आता भारतीय होण्याला आपलं प्राधान्य देताना दिसत आहेत. याचं कारण म्हणजे भारत हा सध्याच्या घडीला एक प्रचंड मोठी आर्थिक बाजारपेठ म्हणून उदयाला आलाय. इथं अनेक गोष्टींची मागणी इतकी मोठी आहे की ती निर्यात करून पूर्ण होणार नाही. नेमकी हीच बाब हेरून काही नावाजलेल्या परदेशी कंपन्या आता भारतात आपलं प्लांट टाकण्यावर भर देतायत. 'ग्रेन्झेबॅक' ही जर्मन कंपनी भारतातून सध्या संपूर्ण उत्तर गोलार्धात काच बनवण्याचं अत्याधुनिक मशीन पुरवण्याचं काम करत आहे.
उत्तर गोलार्धात होतोय अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा पुरवठा : ग्रेन्झेबॅक ही जर्मनीमधील एक प्रसिद्ध जागतिक तंत्रज्ञान कंपनी आहे. तिची भारतातील एकमेव शाखा पुण्यात कार्यरत आहे. ही कंपनी मुख्यत्वे काच आणि त्याच्याशी संबंधित प्रगत मशनरी आणि ऑटोमेशन तंत्रज्ञान तयार करते. पुण्यातील चाकण MIDC मध्ये 3600 चौ. मीटरमध्ये या कंपनीचा भारतातील एकमेव प्लांट वसलेला आहे. या इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कारखान्यामध्ये स्वयंचलित (Automated) पद्धतीनं काम करणाऱ्या प्रणाली आणि मशिन्स पुरवण्याचं काम ही कंपनी करते. ग्रेन्झेबॅकनं साल 2006 मध्ये पुण्यात आपली उपकंपनी सुरू केली होती. या कंपनीनं पुण्यात अंदाजे 2 दशलक्ष युरोची (सुमारे 20 कोटी रुपये) गुंतवणूक करून एक नवीन आणि मोठे उत्पादन केंद्र स्थापन केलं. या नवीन विस्तारामुळं भारतातील काच उद्योगासाठी लागणाऱ्या मशिन्सचं सध्या स्थानिक पातळीवर पुण्यातच उत्पादन केलं जातंय. ज्यामुळं ग्राहकांना जलद आणि खात्रीशीर सेवा मिळण्यास मदत होतेय. सध्या पुण्यातून केवळ भारतातच नव्हे तर संपूर्ण उत्तर गोलार्धात ग्रेन्झबॅक आपलं अत्याधुनिक तंत्रज्ञान पोहचवण्याचं काम करतेय. थोडक्यात सांगायचं तर, ही एक आंतरराष्ट्रीय दर्जाची इंजिनिअरिंग आणि मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी असून ती एका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रात आधुनिक भारताचं प्रतिनिधीत्व करतेय. या कंपनीची धुरा एका मराठी माणसाकडं आहे.
काच तयार करणारी अत्याधुनिक मशीन - काच बनवणं ही एक मोठी आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. यामध्ये कडक धातू, ऑटोमेशन (संगणकीय प्रणाली) आणि प्रचंड उष्णता सहन करणारे भाग एकत्र जोडले जातात. थोडक्यात सांगायचं तर, काच बनवण्याची मशीन इंजिनिअरिंग कंपन्या आणि कारखान्यांमध्ये अनेक टप्पे पार करून तयार केली जाते. त्यानंतर जवळपास 40 भाग जोडून ही मशीन प्लांटमध्ये उभारली जाते. त्याचे महत्त्वाचे टप्पे पुढीलप्रमाणे आहेत.
1) डिझाईन आणि प्लॅनिंग : सर्वात आधी इंजिनिअर्स 'CAD' (Computer-Aided Design) सॉफ्टवेअर वापरून या महाकाय मशीनचं एक 3D मॉडेल तयार करतात. मशीनमध्ये कोणते बेल्ट, मोटर्स आणि गरम करणारे कप्पे नेमके कुठे असतील, हे या डिझाईनमध्ये ठरवलं जातं. यात कंपनीची गरज लक्षात घेऊन काही बदल करता येतात.
2) साचा आणि सांगाडा बनवताना (Heavy Framework) कडक धातूचा वापर : काच वितळवण्यासाठी प्रचंड तापमान (सुमारे 1500°C) पर्यंत जातं त्यामुळं या मशीनचा सांगाडा मजबूत लोखंड आणि स्टीलपासून बनवला जातो. धातूचे मोठे खांब आणि पत्रे वेल्डिंग करून मशीनचा मुख्य सांगाडा उभारला जातो.
3) भट्टीचा भाग (Furnace & Heating Elements) रिफ्रॅक्टरी विटा : मशीनच्या ज्या भागात काच वितळवली जाते, तिथं उष्णता सहन करणाऱ्या विशेष विटा ज्यांना (Refractory Bricks) असं संबोधलं जात. त्या बसवल्या जातात. त्याला गॅस किंवा विजेवर चालणारे हाय-पॉवर बर्नर्स जोडले जातात. ते उच्च तापमानावर कच्चा माल वितळवण्याचं काम करतात.
4) काचेला आकार देणारा भाग : बाटल्या, ग्लास किंवा प्लेट्स बनवण्यासाठी मशीनमध्ये वेगवेगळ्या आकाराचे साचे बसवले जातात. जर दरवाजे आणि खिडकीच्या वापराकरता सपाट काच बनवायची असेल, तर मशीनमध्ये जड आणि गुळगुळीत रोलर्स बसवले जातात. ज्यावर रोबोट विशिष्ट आकारात काच कापून अलगदपणे ती रोलर्सवरून उचलत बाजूला काढतो.
5) ऑटोमेशन आणि कंट्रोल पॅनल (मशीनचा मेंदू) PLC सिस्टीम : मशीनमध्ये 'Programmable Logic Controller' (PLC) नावाचा संगणक बसवला जातो. कमीकमी होत जाणारं तापमान मोजण्यासाठी आणि काचेचा वेग नियंत्रित करण्यासाठी सेन्सर्स आणि वायर्सचे जाळ या मशीनला जोडलं जातं. यामुळं ही मानवविरहीत मशीन दिलेल्या प्रोग्रामवर अविरतपणे आपलं काम आपोआप करत राहत.
6) कूलिंग सिस्टीम (थंड करणारी यंत्रणा) : या संपूर्ण प्रक्रियेत उच्च तापमानावर असलेली काच एकदम थंड झाली तर ती तडा जाऊन फुटू शकते. त्यामुळं या मशीनमध्ये काचेला हळूहळू थंड करणारा एक लांब पट्टा (Annealing Lehr) जोडला जातो. त्यामुळं शेवटच्या टप्यात हव्या त्या जाडी-रूंदीची काच बाहेर पडते.
7) मशीन नेमकं काम कसं करते : मशीन पूर्ण बनल्यावर मशीनच्या पहिल्या भागात वाळू, सोडा आणि चुना एकत्र केला जातो. त्यानंतर भट्टीमध्ये अत्युच्च तापमानावर हा सारा कच्चा माल एकत्रितपणे वितळवून त्यापासून लालभडक (Molten Glass) बनवला जातो. त्यानंतर लावारसाच्या रूपातील हा रस विशिष्ट साच्यात किंवा रोलरमधून जाऊन त्याला काचेचा आकार दिला जातो. त्यानंतर शेवटी काच हळूहळू थंड केली जाते आणि मशीनमधून बाहेर येते.
"'ग्रेन्झेबॅक' ही जर्मन कंपनी भारतातून सध्या संपूर्ण उत्तर गोलार्धात काच बनवण्याचं अत्याधुनिक मशीन पुरवण्याचं काम करत आहे. इंडिया फोर इंडिया यासाठी ही कंपनी तयार केली आहे. भारतीय लोकांसाठी आम्ही डिसाईन केली आहे. मॅन्युफॅक्चरिंगला तीन वर्ष पूर्ण झाली आहेत आणि आतापर्यंत आम्ही 4 कस्टमरला मशीन पुरवलं आहे. कच्च माल भारतात तयार करून त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग करतो. काचेला बाहेरचा देशात मागणी आहे. भारतात काच इनपुट होते. 365 दिवस आणि तेही सलग 15 वर्ष करण्याची क्षमता असणारी ही मशीन आहे." - प्रसन्न हेगडे, व्यवस्थापकीय संचालक, ग्रेन्झबॅक इंडिया
8) काच निर्मितीत भारताचं क्रांतिकारी पाऊल : काच हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि अविभाज्य भाग आहे. सकाळी उठल्यावर आरशात बघण्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत आपण नकळतपणे काचेच्या अनेक वस्तू वापरत असतो. तिच्या पारदर्शकता, कडकपणा आणि सुरक्षिततेच्या गुणांमुळं ती मानवी जीवनात महत्त्वाची भूमिका बजावते. घरगुती आणि स्वयंपाकघरातील वापराकरता ती वापरील जातेच, तसेच वैद्यकीयक्षेत्रात चश्मा, औषधांच्या बाटल्या, उपकरण यांच्या वापरातही काचेचा वापर होतो. मात्र वास्तुकला आणि बांधकामक्षेत्रात काचेचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. घरांमध्ये आणि इमारतींमध्ये सूर्यप्रकाश आत येण्यासाठी काचेच्या खिडक्यांचा वापर केला जातो. यामुळं घरात नैसर्गिक उजेड खेळता राहतो. आधुनिक इमारतींच्या बाहेरील भिंती काचेच्या बनवल्या जातात, ज्यामुळं इमारती अत्यंत देखण्या आणि आकर्षक दिसतात. याशिवाय आपल्या हातातील घड्याळ, स्मार्टफोन, कॉम्प्युटर आणि टीव्हीच्या स्क्रीन काचेच्या बनलेल्या असतात. वाहनांमध्ये पुढील आणि बाजूच्या खिडक्यांसाठी 'टेम्पर्ड' किंवा 'लॅमिनेटेड' काच वापरतात. ही काच अपघात झाल्यावर माणसाला दुखापत होऊ नये, अशा पद्धतीनं डिझाइन केलेली असते. याशिवाय काच ही 100 टक्के रिसायकल करता येते. ती वितळवून पुन्हा नवीन वस्तू बनवता येतात. त्यामुळे पर्यावरणाची हानी होत नाही.
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