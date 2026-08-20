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घरबसल्या घ्या अजिंठा लेणी पाहण्याचा अनुभव; एका क्लिकवर समोर येणार प्रत्येक गोष्टीची माहिती

संशोधक डॉ. आम्रपाली त्रिभुवन यांच्या प्रयोगानंतर आधुनिक 3D आणि व्हीआर तंत्रज्ञानामुळे पर्यटकांना अजिंठा लेणी प्रत्यक्ष न जाता घरबसल्या मोबाईल किंवा लॅपटॉपवर हुबेहूब पाहता येणार आहेत.

Dr. Amrapali Tribhuvan Recreated Ajanta Caves 3D Tour
घरबसल्या घ्या अजिंठा लेणी पाहण्याचा अनुभव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 20, 2026 at 5:10 PM IST

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छत्रपती संभाजीनगर : अजिंठा लेणी म्हटलं, की डोळ्यासमोर उभी राहते दगडात कोरलेली उत्तम कलाकृती. मात्र बदलत्या वातावरणाचा मोठा परिणाम त्यांच्यावरही होतोय. लेण्यांवर केमिकल प्रक्रिया करून त्यांचं आयुष्यमान वाढवण्याचा प्रयत्न देखील होतोय. शिवाय लेणीमध्ये जास्त पर्यटक जाऊ नयेत यासाठी बाहेरील बाजूस रेप्लिका देखील उभारण्यात आलीय. त्यावर आता लेण्यांचा घरबसल्या अभ्यास करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातोय. शहरातील संशोधक आम्रपाली त्रिभुवन यांनी अनोखा प्रयोग केलाय. त्यांच्या या प्रयोगामुळे एकाच जागेवर बसून सर्व लेण्यांची माहिती घेता येईल आणि त्याचा अभ्यासही करता येणार आहे. इतकंच नाही जर व्हीआर यंत्रणा वापरून आपल्याला प्रत्यक्ष लेणी पाहता येईल. लेण्यांमधील प्रत्येक भागाची माहिती आपल्याला तीन भाषांमध्ये उपलब्ध होणार असल्यानं अध्ययन अगदी सोपं होणार असल्याचा दावा आम्रपाली यांनी केलाय प्राथमिक स्वरूपात लेणी क्रमांक एकचं काम झालं असून लवकरच सर्व लेण्या अशाच थ्रीडी पद्धतीनं पाहता येतील असं त्या म्हणाल्या.

अजिंठा लेणी आता थ्रीडी स्वरूपात

जगातील अग्रगण्य ऐतिहासिक वारसा स्थळांमध्ये 'अजिंठा लेणी' अत्यंत महत्त्वाची वास्तू मानली जाते. येथील खडकात कोरलेली शिल्पकला म्हणजे मानवी कौशल्याचा एक अद्भूत चमत्कार आहे. मात्र, देश-विदेशातील प्रत्येक व्यक्तीला किंवा अभ्यासकाला प्रत्यक्ष अजिंठा येथे येऊन या लेण्या पाहणं नेहमीच शक्य होत नाही. अनेक अभ्यासक आणि इतिहासप्रेमींना या लेण्यांविषयी प्रचंड कुतूहल आणि आकर्षण असतं; त्यामुळे ते इंटरनेट किंवा पुस्तकांच्या माध्यमातून माहिती मिळवून लेण्यांची वैशिष्ट्ये समजून घेण्याचा प्रयत्न करत असतात. मात्र, केवळ वाचन करून किंवा फोटो पाहून मिळणारी माहिती बऱ्याचदा अपुरी ठरते आणि त्यातून लेण्यांमधील सूक्ष्म कलाकृतींचा सखोल अभ्यास करणं अभ्यासकांना कठीण जातं. लेण्यांच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष जाऊन, प्रत्येक बारीक-सारीक गोष्टींचे संदर्भ घेणं अभ्यासकांसाठी आवश्यक ठरतं. हीच गरज ओळखून शहरातील संशोधक विद्यार्थिनी आम्रपाली त्रिभुवन यांनी एक अनोखा उपक्रम सुरू केलाय. प्रत्यक्ष लेणी पाहण्याचा आणि त्यांचा सखोल अभ्यास करण्याचा अनुभव सर्वांना घरबसल्या घेता यावा, यासाठी त्यांनी एक संशोधनपर प्रयोग विकसित केलाय. ''या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आपण लॅपटॉप किंवा मोबाईलच्या स्क्रीनवर एका आभासी जगात प्रवेश करू शकतो; तसंच लेण्यांमधील प्रत्येक छोट्या-छोट्या गोष्टी प्रत्यक्ष पाहिल्याचा हुबेहूब अनुभव घेऊ शकतो'', असं मत आम्रपाली यांनी व्यक्त केलंय.

ईटीव्ही भारतशी बोलताना डॉ. आम्रपाली त्रिभुवन (ETV Bharat)

चार वर्षे केला अभ्यास

अजिंठा लेणी ही जगातील अत्यंत अद्वितीय आणि एकमेव अशी कलाकृती आहे. या लेण्यांचं सौंदर्य प्रत्येकालाच भुरळ पाडतं, मात्र प्रत्यक्षात तिथं जाऊन ते अनुभवणं बहुतांश लोकांना शक्य होत नाही. विशेषतः परदेशी पर्यटकांमध्ये अजिंठा लेण्यांविषयी सर्वाधिक आकर्षण पाहायला मिळतं. म्हणूनच, अशा अभ्यासकांना आणि पर्यटकांना प्रत्यक्षात तिथे न येताही लेण्यांचा हुबेहूब अनुभव घेता यावा, यासाठी आम्रपाली यांनी हा अनोखा प्रयोग केलाय. हा प्रकल्प साकारण्यासाठी त्यांनी तब्बल चार वर्षे अजिंठा लेणी परिसरात सखोल अभ्यास केला, तसंच पुरातत्त्व विभागाची (ASI) रीतसर परवानगी घेऊन तेथील आवश्यक, महत्त्वाची छायाचित्रे संकलित केली.

आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारावर या सर्व संकलित प्रतिमांना योग्य क्रमाने जोडून, त्यांनी लेण्यांचे एक अप्रतिम आभासी विश्व निर्माण केले आहे. यासाठी खास पॅनोरामा फोटो काढण्यात आले. यामध्ये केवळ एका पॅनोरामा फोटोसाठी तब्बल 338 टाइल्स (लहान डिजिटल भाग) तयार करावे लागतात. अशाच प्रकारे तब्बल 13,530 टाइल्स तयार करून आणि त्या एकमेकांना जोडून हे आभासी विश्व अत्यंत अचूकतेनं साकारण्यात आलं आहे. तांत्रिक भाषेत या पद्धतीला 'इमेज स्टिचिंग' असं म्हटलं जातं, अशी माहिती आम्रपाली यांनी दिली.

प्रत्येक माहिती एका क्लिकवर

हे डिजिटल प्रदर्शन पाहण्यासाठी आपण लॅपटॉप, मोबाईल किंवा व्हीआर प्रणालीचा वापर करू शकतो. विशेषतः व्हीआर पद्धतीनं लेणी पाहताना आपण थेट एका आभासी विश्वात पोहोचतो. तिथे लेण्यांच्या समोर उभं राहून आपण प्रत्यक्षात त्या पाहत असल्याचा हुबेहूब अनुभव आपल्याला मिळतो. इतकंच नाही तर, लेण्यांच्या मुख्य प्रवेशद्वारापासून ते आत गाभाऱ्यात असलेल्या प्रत्येक शिल्पापर्यंतची कोणतीही माहिती हवी असल्यास, पर्यटकांना किंवा अभ्यासकांना फक्त त्या मूर्तीकडे पाहून क्लिक करावं लागतं. क्लिक करताच त्या शिल्पाची अत्यंत तपशीलवार माहिती स्क्रीनवर सादर होते. विशेष म्हणजे, ही सर्व माहिती मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी अशा तीन भाषांमध्ये ऐकण्याची सुविधाही यात उपलब्ध करून देण्यात आलीय. त्यामुळे लेणीचा पूर्ण अभ्यास करणं अधिक सोपं आणि सोयीचं होणार असल्याचा दावा आम्रपाली त्रिभुवन यांनी केलाय. आता लेणी क्रमांक एकचं सादरीकरण पूर्ण झालं असून इतर लेणींचंही सादरीकरण करण्यासाठी काम सुरू आहे. लवकरच सर्व लेणी अशाच पद्धतीने अनुभवता येणार असल्याचं आम्रपाली यांनी सांगितलं. पुरातत्व विभागानं सदरील माहिती वेबसाइटवर प्रसिद्ध केल्यास देशी-विदेशी पर्यटक आणि अभ्यासकांना मदत होईल, असा विश्वास आम्रपाली यांनी व्यक्त केला.

भोपाळनजीक मध्य प्रदेशातील रायसेन जिल्ह्यात असलेल्या सांची गावातील 'सांची स्तूप' हे महान सम्राट अशोक यांनी बांधलं. या पवित्र स्तूपामध्ये भगवान गौतम बुद्धांच्या अस्थी जतन करून ठेवण्यात आल्या आहेत. या ऐतिहासिक वास्तूचं थ्रीडी रुपात रूपांतर करण्याचं महत्त्वाचं काम कोरियन अभ्यासकांनी केलंय. त्यांच्याच संयुक्त विद्यमानं डॉ. आम्रपाली त्रिभुवन यांनी एक 'डिजिटल सम्राट अशोक' तयार केले आहेत. ही विकसित केलेली अत्याधुनिक प्रणाली प्रत्येक पर्यटक आणि अभ्यासकाला एक डिजिटल गाईड म्हणून सांची स्तूपाची माहिती, मार्गदर्शन करणार आहे. या प्रणालीचं वैशिष्ट्य म्हणजे, सांची स्तूपाबाबत पर्यटकांना कोणतीही माहिती हवी असल्यास, स्वतः सम्राट अशोक हे एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून त्याची सविस्तरन माहिती देतात. हा स्तूप कसा तयार झाला आणि त्याचा दोन हजार वर्षांपूर्वीचा गौरवशाली इतिहास काय होता, याविषयी ते उत्तम मार्गदर्शन करतात. यासाठी अभ्यासकांनी आणि इतिहासकारांनी संशोधन करून दिलेली विश्वासार्ह माहिती एआय तंत्रज्ञानात समाविष्ट करण्यात आली असून, त्याद्वारे एक विशेष चॅटबॉट प्रणाली तयार केली आहे. या अनोख्या प्रकल्पाचं सादरीकरण दक्षिण कोरिया येथे करण्यात आलं असून, जागतिक पातळीवर या संशोधनपर प्रकल्पाचं प्रचंड कौतुक केलं जात आहे, अशी माहिती डॉ. आम्रपाली त्रिभुवन यांनी दिली.

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TAGGED:

AJANTA CAVES 3D TOUR
DR AMRAPALI TRIBHUVAN MARATHI
अजिंठा लेणी
आम्रपाली त्रिभुवन
AJANTA CAVES

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