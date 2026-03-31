'चाचणीपासून ते डायट प्लॅनपर्यंत'; मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये 'असे' होतात मधुमेह रुग्णांवर उपचार!
मधुमेह हा दीर्घकाळ राहणारा आजार आहे. यामध्ये रक्तातील साखरेचे प्रमाण सामान्य मर्यादेपेक्षा वाढतं. या आजारावर मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयात उपचार केले जातात.
Published : March 31, 2026 at 8:21 PM IST
मुंबई : मुंबई शहराला स्वप्नांची नगरी म्हटलं जातं. मोठ्या प्रमाणावर मुंबईकर आपलं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करतात . असं जरी असलं तरीदेखील, आपली स्वप्न पूर्ण करण्याच्या जिद्दीत स्वतःच्या आरोग्याकडं लक्ष देण्याकडं कित्येक मुंबईकर दुर्लक्ष करतात. यामुळं शहरातील अनेक नागरिकांना विविध आजार होतात. यामध्ये मधुमेह असलेल्या रुग्णांची संख्या मोठी आहे. शहरातील मधुमेह असलेल्या रुग्णांवर महानगरपालिका आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्याच्या माध्यमातून उपचार केले जातात.
यामुळं होतात मधुमेहासारखे आजार : मुंबई शहरात मधुमेह झपाट्यानं वाढत असल्याचं समोर आलं आहे. मात्र, महत्त्वाची बाब म्हणजे आपल्याला मधुमेह आहे. हे मुंबईकरांना माहितीच नसतं. अशावेळी मुंबई महानगरपालिका विशेष उपक्रमांतर्गत मधुमेहाच्या तपासणी करून मधुमेह झालेल्या मुंबईकरांवर उपचारदेखील करण्यात येतात.
...तर लगेच उपचाराला सुरुवात होते : 'मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये 30 वर्षांहून अधिक वय असणाऱ्या रुग्णांची रक्तामधील साखर तपासणी केली जाते. जास्तीत जास्त रुग्णांची ही तपासणी करण्यावर रुग्णालयांचं लक्ष असतं, असं मुंबई महानगरपालिका प्रशासनानं सांगितलं.
रुग्णाचं केलं जातं डायट काउन्सलिंग : मधुमेह असलेल्या रुग्णांवर उपचार करण्याची पद्धत मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये ठरलेली आहे. सुरुवातीला संबंधित रुग्णाचे समुपदेशन केलं जातं. यानंतर पेशंटला मधुमेह आहे, हे त्याला सांगितलं जातं. मधुमेह होण्यामागची कारणे काय आहेत? ती शोधण्याचा प्रयत्न केला जातो. मग, मधुमेहाच्या प्रमाणानुसार औषध दिलं जातं. मात्र कधी-कधी केवळ औषध देऊन मधुमेहावर नियंत्रण ठेवता येत नाही. अशावेळी आहारतज्ञांकडून सल्ला दिला जातो.
मुंबई महानगरपालिका देते डायटेशनची सुविधा : राज्य सरकारच्या मार्गदर्शन सूचनेनुसार रुग्णाला औषध दिलं जातं. मात्र, आहारतज्ञांच्या मदतीनं संबंधित रुग्णानं कधी जेवलं पाहिजे?, काय खाल्लं पाहिजे?, कोणत्या गोष्टी टाळल्या पाहिजेत? किती खाल्लं पाहिजे? अशा अनेक गोष्टी संबंधित रुग्णाला सांगितल्या जातात. त्याचा फायदा हा मुंबईमध्ये लाखोंच्या संख्येनं मधुमेहाचे रुग्ण घेत आहेत. आहारतज्ञांची सुविधा करणारी मुंबई महानगरपालिका पहिली महानगरपालिका आहे.
मधुमेह रुग्णांनी सुविधांचा लाभ घ्यावा : शहरात मुंबई महानगरपालिकेची एकूण चार रुग्णालयं आहेत. तर 16 उपनगरीय रुग्णालये आहेत. याचबरोबर 250 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना' आहेत. या सर्व ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर रुग्ण येत असतात. शहरातील मधुमेह रुग्णांवर मुंबई महानगरपालिका विशेष लक्ष ठेऊन आहे. सुमारे 1 लाखांहून अधिक मधुमेह रुग्ण महानगरपालिकेच्या रुग्णालयांमध्ये उपचार घेत आहेत. मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये विशेष रक्तदाब मधुमेह तपासणी केंद्र आहे. तर आहार विषयक समुपदेशन सेवा सर्व दवाखान्यात सुरू आहे. समुपदेशन केल्यामुळं मधुमेहावर नियंत्रण ठेवण्यात रुग्णांना मदत होते. तर, मुंबई महानगरपालिका रुग्णालयांमध्ये आणि हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखान्यामध्ये जाऊन मधुमेह रुग्णांनी सुविधांचा लाभ घ्यावा,' असं आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आलं आहे.
शहरांमध्ये विविध प्रकारे केली जाते जनजागृती : शहरातील महाविद्यालयांमध्येदेखील 'हेल्दी कॅम्पस उपक्रम' राबवला जातो. 'हेल्दी खा, स्वस्थ रहा, मस्त रहा' या घोषवाक्याद्वारे युवा पिढीमध्ये मधुमेहसंदर्भात जनजागृती केली जाते. राष्ट्रीय छात्रसेवा आणि राष्ट्रीय सेवा योजनेच्या विद्यार्थ्यांद्वारे 'हेल्दी फूड फर्स्ट स्पर्धा' आयोजित केली जाते. तसंच मधुमेहाची जनजागृती विद्यार्थ्यांमध्ये केली जाते. याचबरोबर पाककला तज्ञांची मदत घेऊन साखर मुक्त पाककृती विकसित करून त्याबाबत जनजागृती केली जाते.
नोव्हेंबर 2025 पर्यंतची आकडेवारी :
- महानगरपालिकेच्या दवाखाना आणि 'हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे आपला दवाखाना'मध्ये 1 लाख 20 हजार रुग्ण मधुमेह आजारावर उपचार घेत आहे.
- ऑगस्ट 2022 ते ऑगस्ट 2025 पर्यंत 5 लाख 59 हजार 751 व्यक्तींची तपासणी करण्यात आली होती.
- आहारविषयक समुपदेशन सेवक सर्व दवाखान्यात सुरू असून 1.59 लक्षहून अधिक मधुमेही रुग्णांचं समुपदेशन करण्यात आलं.
मधुमेह रुग्णांवर असं करतो उपचार : "मुंबई महानगरपालिकेच्या रुग्णालयामध्ये आलेल्या रुग्णांची आम्ही आधी तपासणी करतो. रुग्णांना मधुमेह आढळल्यास त्यांना मार्गदर्शन सूचनेनुसार औषध देतो. आहाराविषयी समुपदेशन करतो. एखादी व्यक्ती दिलेल्या वेळी परत आली नाही. तर मुंबई महानगरपालिका प्रशासनातील डॉक्टर स्वतः फोन लावून त्याची चौकशी करतात, अशा पद्धतीनं आम्ही मुंबईतील मधुमेह असलेल्या रुग्णांवर उपचार करत आहोत," असं मुंबई महानगरपालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शाह यांनी सांगितलं.
