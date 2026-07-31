सायबर क्राईममधून कसा करावा स्वतःचा बचाव? तज्ज्ञ म्हणतात...
आपला मोबाईल, आपला कॉम्प्युटर आणि त्यातला डेटा हा कसा सुरक्षित राहील? कसा व्यवस्थित राहील? यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. डेटा हायजिन आपल्याकडून पाळला गेला पाहिजे.
Published : July 31, 2026 at 10:51 PM IST
मुंबई - वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ अॅडव्हान्स कॉम्प्युटिंग (C-DAC) च्या सहकार्याने "उद्योगांची सायबर सुरक्षा" (Cyber Security: Securing Businesses in the Digital Economy) या महत्त्वपूर्ण सत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला विविध मान्यवरांनी हजेरी लावली होती. यावेळी ई टीव्ही भारतशी बोलताना C DAC मुंबईचे प्रोग्रॅम डायरेक्टर अमोल सुरोशे म्हणाले की, सध्याचं जग हे सोशल मीडियाचं आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचे जग आहे. आपण कायम मोबाईल आणि कॉम्प्युटरच्या सान्निध्यात राहतो. अशा वेळी आपल्याकडून झालेली एक चूक देखील मोठी महागात पडू शकते. सध्याचं युद्ध हे सीमेवर नाही तर कॉम्प्युटर आणि मोबाईलवर लढले जात आहे. यामुळेच आपला मोबाईल, आपला कॉम्प्युटर आणि त्यातला डेटा हा कसा सुरक्षित राहील? कसा व्यवस्थित राहील? यासाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत. डेटा हायजिन आपल्याकडून पाळला गेला पाहिजे. अशावेळी आपण सायबर सिक्युरिटीबाबत जागरूक होणे गरजेचे आहे.
व्यवसायातील एकूण दहा टक्के रक्कम सायबर सिक्युरिटीसाठी वापरा : पुढे ते म्हणाले की, आपण व्यवसाय करत असू, तर व्यवसाय करताना आपल्या व्यवसायातील एकूण दहा टक्के रक्कम ही सायबर सिक्युरिटीसाठी वापरली गेली पाहिजे. यामुळे कोणत्याही प्रकारचे सायबर क्राईम होण्यापासून आपण स्वतःला वाचवू शकतो. याचबरोबर आपण काय गोष्टी शेअर करतोय? कोणासोबत शेअर करतोय? कोणाकडून कोणत्या गोष्टी घेतोय? या सर्व गोष्टींकडे आपण लक्ष ठेवणं फार गरजेचे आहे. आपल्या मोबाईलमध्ये कोणते ॲप्लिकेशन आहेत? ते नक्की कशा प्रकारे काम करतात? याकडे देखील आपण लक्ष देणे गरजेचे आहे. याविषयीची तर अधिक माहिती तुम्हाला हवी असेल तर CDAC च्या वेबसाईटवर तुम्हाला माहिती मिळू शकते.
I agree वर क्लिक करण्याआधी करा विचार : पुढे बोलताना अमोल सुरोशे म्हणाले की, दुसरीकडे वेब ब्राउझरवर किंवा ॲपचा वापर करताना कित्येकदा टर्म्स अँड कंडिशन न वाचता आपण आय ॲग्रीवर क्लिक करतो. डेटा प्रेव्हेन्शन अॅक्ट सध्या भारत सरकारने आणला आहे. भविष्यात डेटा नक्की कशासाठी घेतला जातो, याची माहिती मिळेल. मात्र आय ॲग्री करण्याआधी सर्व गोष्टी वाचल्या पाहिजेत. याचबरोबर ब्राउझरवर आणि चॅट जुपिटर डेटा न शेअर करण्याची सेटिंग असते. ती ऍक्टिव्ह केल्यास डेटा शेअर करण्यापासून थांबवला जाऊ शकतो. ब्राउझर कोणतंही असो ते गुगल असो की इतर कोणतंही ब्राउझर डेटा सुरक्षित केल्यास तो शेअर होणार नाही.
जगात फुकट काहीच नाही : जगामध्ये फुकट असं काही नाही. गुगल देखील आपल्याला फुकटात मिळतं असं वाटत असेल, मात्र गुगल आपला डेटा घेत आहे. अशावेळी इंटरनेटवर काम करताना आपला पासवर्ड जितका कठीण असेल तितकाच तो चांगला आहे. 10 ते 12 कॅरेक्टरचा असलेला आणि स्पेशल कॅरेक्टर असलेला पासवर्ड चांगला. मात्र टू फॅक्टर सिक्चायुरिटीचा वापर केला गेला पाहिजे. पुढे बोलताना ते म्हणाले की, जर तुमच्या ईमेलवर कोणत्याही धमकीचे मेसेज आले तर तुम्ही घाबरून जाता कामा नये. याचा अर्थ समोरची व्यक्ती तुमच्या मेंदूला हॅक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. व्यक्ती तुम्हाला भीती दाखवत आहे. अशा प्रकारच्या ई-मेल ला फिशिंग ई-मेल म्हणतात. या गोष्टींपासून दूर राहणं गरजेचा आहे. याचबरोबर या ईमेलची माहिती सायबर क्राईम पोर्टलवर किंवा 1930 नंबर वर कॉल करून तुम्ही देऊ शकता, असंही त्यांनी सांगितलंय.