अंधत्वावर मात करत विणली स्वावलंबनाची वीण; वाचा निगडीतील ‘या’ महिलांची गोष्ट
निगडीतील ओटा स्कीम परिसरातील महिलांनी अंकुर सामाजिक संस्थेच्या मदतीनं प्लास्टिक वायरपासून आकर्षक बास्केट आणि बॅग तयार करण्याचा स्वाभिमानी व्यवसाय सुरू केला आहे.
Published : August 27, 2026 at 7:00 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : डोळ्यांसमोरचे रंग दिसत नसले, तरी हातांच्या स्पर्शानं रंगांची सांगड घालत सुंदर बास्केट तयार करणाऱ्या अंध महिलांची प्रेरणादायी कहाणी निगडीतील ओटा स्कीम परिसरात पाहायला मिळत आहे. सहानुभूतीच्या आधारावर जगण्यापेक्षा आपल्या कौशल्याच्या जोरावर स्वाभिमानानं उभं राहण्याचा निर्धार या महिलांनी केला आहे. अंकुर सामाजिक संस्थेच्या अध्यक्षा राखी सुजय धर यांच्या पुढाकारातून या महिलांना प्लास्टिक वायरपासून आकर्षक बास्केट आणि बॅग तयार करण्याचं प्रशिक्षण देण्यात येत असून, त्यातून रोजगाराची नवी वाट निर्माण झाली आहे.
अंधत्व हे आयुष्याच्या वाटचालीतील अडथळा ठरू शकतं. मात्र जिद्द, कौशल्य आणि योग्य संधी मिळाल्यास त्यावर मात करता येते, हे या महिलांनी आपल्या कष्टातून दाखवून दिलंय. बास्केट बनवताना रंगांची निवड, मोजमाप, वायरची गुंफण, बेस तयार करणं आणि प्रत्येक गाठ अचूक बसवणं अशी अनेक कामं अत्यंत बारकाईनं करावी लागतात. डोळ्यांनी पाहता येत नसतानाही केवळ स्पर्शाची जाणीव, अनुभव आणि इतरांकडून मिळालेल्या मार्गदर्शनाच्या आधारे या महिला आकर्षक आणि टिकाऊ वस्तू तयार करतात.
महिलांना रोजगाराचं साधन : या उपक्रमामागे केवळ प्रशिक्षण देण्याचा उद्देश नाही, तर दिव्यांग महिलांना रोजगाराचं साधन मिळावं आणि त्या आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्यात, हा मुख्य हेतू आहे. त्यासाठी राखी धर यांनी या महिलांना बास्केट तयार करण्यासाठी जागाही मोफत उपलब्ध करून दिलीय. त्यामुळे घरातील कामं सांभाळून मिळालेल्या वेळेत या महिला एकत्र येतात आणि आपल्या हातातील कलेला व्यवसायाची जोड देतात. या उपक्रमातील शाहीन मोहम्मद अजम शेख यांचा प्रवास विशेष प्रेरणादायी आहे. गेल्या दहा-बारा वर्षांपासून त्या बास्केट बनवण्याचं काम करत आहेत. एका मैत्रिणीकडून त्यांनी ही कला शिकली. सुरुवातीला कच्चा माल कुठून मिळतो, बास्केट कशी तयार करायची आणि ती कुठे विकायची, याची फारशी माहिती नव्हती. मात्र, शिकण्याची इच्छा आणि स्वतःच्या पायावर उभे राहण्याची जिद्द यामुळे त्यांनी हळूहळू या कलेत प्रावीण्य मिळवलं.
विविध ठिकाणी स्टॉल : सुरुवातीला कच्चा माल तुलनेनं कमी किमतीत मिळत होता. पिंपरी परिसरातून वायर आणि इतर साहित्य आणून त्या बास्केट तयार करत होत्या. पुढे या कामाला बाजारपेठ मिळवण्यासाठी त्यांनी विविध ठिकाणी स्टॉल लावण्यास सुरुवात केली. कॉलेज परिसरातील काही मार्गदर्शक महिलांनी त्यांना प्रोत्साहन दिलं. त्यांच्या मदतीमुळे स्टॉल मिळू लागले. तयार केलेल्या वस्तू ग्राहकांपर्यंत पोहोचू लागल्या.
याच प्रयत्नातून पुढे ‘बास्केट मेकिंग ग्रुप’ तयार झाला. या समूहात एकूण 11 महिला सहभागी आहेत. एकमेकींकडून शिकत, चुका सुधारत आणि नव्या डिझाइन तयार करत या महिलांनी आपल्या कौशल्याला रोजगाराचं स्वरूप दिलंय. शाहीन स्वतः शिकलेल्या कलेपुरत्या मर्यादित राहिल्या नाहीत; तर इतर महिलांनाही बास्केट बनवण्याचं प्रशिक्षण देत आहेत. ‘आपल्याला एखादी कला येत असेल, तर ती दुसऱ्यालाही शिकवली पाहिजे,’ हा त्यांचा विचार आहे.
मल्टीकलर डिझाइन बास्केट : या बास्केटच्या निर्मितीमध्ये रंगसंगतीला विशेष महत्त्व आहे. पर्पल-व्हाईट, पिंक-व्हाईट, ग्रे-व्हाईट अशा विविध रंगांच्या जोड्या वापरून बास्केट तयार केल्या जातात. काही बास्केटमध्ये मल्टीकलर डिझाइनही केलं जातं. ग्राहकांना कोणती रंगसंगती आवडेल, याचा अंदाज घेत वेगवेगळे प्रयोग केले जातात. डोळ्यांनी रंग पाहता येत नसतानाही या महिलांना रंगांची माहिती सांगितल्यानंतर त्या योग्य रंगांची सांगड घालून आकर्षक वस्तू तयार करतात.
बास्केटच्या निर्मितीत बेस सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. बेसमध्ये थोडीशी चूक झाली तरी त्याचा परिणाम संपूर्ण बास्केटवर होतो. त्यामुळे वायरचं मोजमाप, कटिंग, जोडणी आणि विणकाम अत्यंत काळजीपूर्वक केलं जातं. मोठ्या आणि आकर्षक डिझाइनच्या बास्केट तयार करण्यासाठी दोन ते तीन दिवसांपर्यंत मेहनत घ्यावी लागते. एखादी बास्केट तयार करणं म्हणजे केवळ काही वायर एकमेकांत गुंफणं नसून, त्यामागे अनेक तासांचा संयम, कौशल्य आणि मेहनत असते.
मात्र, या महिलांसमोर सर्वात मोठं आव्हान तयार वस्तूंच्या विक्रीचं आव्हान आहे. आकार आणि डिझाइननुसार बास्केटची किंमत साधारण 100 रुपयांपासून 500-600 रुपयांपर्यंत असते. काही मोठ्या आणि विशेष डिझाइनच्या बास्केटची किंमत त्याहून अधिकही असू शकते. पाच फुलांच्या डिझाइनची बास्केट साधारण 600 रुपयांपर्यंत विकली जाते. मात्र, स्टॉलवर ग्राहक आल्यानंतर अनेकदा किमतीबाबत घासाघीस केली जाते.
या महिलांची खंत : एका बास्केटमागे दोन-तीन दिवसांची मेहनत, कच्च्या मालाचा खर्च आणि त्यात गुंतलेलं कौशल्य लक्षात न घेता ग्राहक केवळ किंमत पाहतात, अशी या महिलांची खंत आहे. कच्च्या मालाच्या वाढत्या किमतीमुळे उत्पादन खर्चही वाढला आहे. त्यामुळे तयार वस्तू योग्य दरात विकणं आणि त्यातून मेहनतीचा मोबदला मिळवणं हे मोठं आव्हान ठरत आहे.
विशेष म्हणजे या महिला केवळ स्वतःच्या रोजगारासाठी काम करत नाहीत, तर त्यांच्या कुटुंबालाही या उत्पन्नाचा हातभार लागतो. स्वतःच्या कष्टातून मिळालेले पैसे खात्यात जमा झाल्याचा आनंद त्यांच्या चेहऱ्यावर दिसतो. त्यामुळे त्यांच्या हातून तयार होणारी प्रत्येक बास्केट ही केवळ विक्रीची वस्तू नसून, स्वावलंबनाचं प्रतीक बनली आहे.
मात्र, स्थानिक बाजारपेठेपलीकडे या उत्पादनांना मोठी बाजारपेठ मिळणं गरजेचं आहे. ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म, प्रदर्शन, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग, महिला बचतगटांचे नेटवर्क आणि परदेशी बाजारपेठ यांच्याशी या महिलांना जोडलं गेलं, तर त्यांच्या उत्पादनांना मोठी मागणी मिळू शकते. सरकार आणि स्थानिक प्रशासनानं दिव्यांगांच्या उत्पादनांसाठी कायमस्वरूपी विक्री केंद्रे, प्रदर्शनांमध्ये मोफत स्टॉल, ऑनलाइन विक्रीसाठी प्रशिक्षण आणि शासकीय बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
सहानुभूतीपेक्षा कष्टाला योग्य मोबदला मिळावा, ही अपेक्षा : समाजानंही या महिलांकडे केवळ ‘अंध’ म्हणून पाहण्याची गरज नाही. त्यांच्या डोळ्यांना दिसत नसलं, तरी त्यांच्या हातांमध्ये कौशल्य आहे, मनात स्वप्न आहे आणि मेहनतीच्या जोरावर स्वतःचं आयुष्य घडवण्याची ताकद आहे. त्यामुळे दया किंवा सहानुभूतीपेक्षा त्यांच्या कष्टाला योग्य मोबदला आणि त्यांच्या उत्पादनांना बाजारपेठ मिळणं अधिक महत्त्वाचं आहे. निगडीतील या महिलांची कहाणी एक स्पष्ट संदेश देते—दिव्यांगत्व म्हणजे असमर्थता नव्हे. संधी मिळाली तर कौशल्याला रोजगाराची दिशा देता येते. समाजाने त्यांच्या वस्तू खरेदी करून, योग्य किंमत देऊन आणि त्यांची माहिती इतरांपर्यंत पोहोचवून या प्रयत्नाला हातभार लावला, तर बास्केटची ही विण त्यांच्या आयुष्यात आर्थिक स्वावलंबनाची मजबूत वीण ठरू शकते.
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