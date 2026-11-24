जुळी किंवा तिळी बाळे नेमकी कशी होतात? त्यात कोणती काळजी घ्यावी? जाणून घ्या त्यामागचं रंजक विज्ञान
आज जागतिक सयामी जुळे जनजागृती दिन आहे. यानिमित्त एकाधिक गर्भधारणा होण्यामागे नेमकी कोणती प्रक्रिया असते? याबाबत 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी कृष्णात कांबळे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 24, 2026 at 6:24 PM IST
कोल्हापूर : मातृत्व हा स्त्रीच्या आयुष्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. अनेक महिलांना जुळ्या किंवा तिळ्या बाळांना जन्म देण्याचा अनुभव येतो. मात्र, एकाधिक गर्भधारणा होण्यामागे नेमकी कोणती प्रक्रिया असते? नैसर्गिकरीत्या जुळी होण्याची शक्यता किती असते? तसेच अशा गर्भधारणेदरम्यान कोणती काळजी घेणं आवश्यक असतं, याबाबत जाणून घेऊया जागतिक सयामी जुळ्या जनजागृती दिनानिमित्त 'ईटीव्ही भारत'च्या या विशेष वृत्तातून.
जागतिक सयामी जुळे जनजागृती दिन (World Conjoined Twins Day) दरवर्षी 24 नोव्हेंबर रोजी साजरा केला जातो. संयुक्त महासभेनं 2024 मध्ये ठराव मंजूर करून हा दिवस अधिकृतपणे घोषित केला. सयामी जुळे (शरीराने जोडलेली जुळी मुले) या दुर्मिळ वैद्यकीय स्थितीबद्दल जनजागृती करणं, त्यांना उत्तम आरोग्य सुविधा मिळवून देणं आणि समाजात त्यांना सन्मान व समान संधी मिळाव्यात या उद्देशाने हा दिवस पाळला जातो.
जुळ्या गर्भधारणेचे मोनोजायगोटिक अन् डायजायगोटिक असे दोन प्रकार :
वैद्यकीय भाषेत एकाधिक गर्भधारणा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या प्रक्रियेत जुळ्या किंवा तिळ्या बाळांचा जन्म होतो. जुळ्या गर्भधारणेचे प्रामुख्याने मोनोजायगोटिक आणि डायजायगोटिक असे दोन प्रकार आहेत. मोनोजायगोटिक प्रकारात एका स्त्रीबीजाचे एका शुक्राणूमार्फत फलन झाल्यानंतर तयार झालेला एकच भ्रूण पुढे दोन भागांत विभागला जातो. त्यामुळे दोन्ही बाळांमध्ये जनुकीय साम्य असते. तर डायजायगोटिक प्रकारात दोन स्वतंत्र स्त्रीबीजांचे दोन स्वतंत्र शुक्राणूंमार्फत फलन होते. त्यामुळे दोन स्वतंत्र भ्रूण तयार होतात. अशा जुळ्या बाळांमध्ये जनुकीय साम्य हे सामान्य भावंडांप्रमाणे असतं.
'जुळी किंवा तिळी गर्भधारणा ही सामान्य गर्भधारणेच्या तुलनेत अधिक जोखमीची शकते' :
आयव्हीएफ अर्थात इन विट्रो फर्टिलायझेशन प्रक्रियेमध्ये एकाधिक गर्भधारणेची शक्यता तुलनेनं अधिक असू शकते. यामध्ये शरीराबाहेर स्त्रीबीज आणि शुक्राणूंचे फलन करून तयार झालेला भ्रूण महिलेच्या गर्भाशयात प्रत्यारोपित केला जातो. मात्र, भ्रूण प्रत्यारोपणाची पद्धत आणि संख्येनुसार जुळ्या गर्भधारणेची शक्यता बदलते.
जुळी किंवा तिळी गर्भधारणा ही सामान्य गर्भधारणेच्या तुलनेत अधिक जोखमीची असते. अशा गर्भधारणेमध्ये मुदतपूर्व प्रसूती, गर्भवती महिलेचा रक्तदाब वाढणे तसेच प्रसूतीनंतर अतिरक्तस्राव होणं यांसारख्या गुंतागुंती उद्भवू शकतात. त्यामुळे गर्भधारणेपासूनच नियमित वैद्यकीय तपासणी आणि तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या मार्गदर्शनाखाली उपचार घेणं आवश्यक आहे.
गेल्या 40 वर्षांपासून प्रसूतिशास्त्रात कार्यरत असलेले कोल्हापूरचे प्रसूतितज्ज्ञ डॉ. सतीश पत्की यांनीही जुळ्या गर्भधारणेतील संभाव्य गुंतागुंत आणि घ्यावयाच्या काळजीबाबत माहिती दिली. जुळ्या बाळांची प्रसूती ही अधिक जोखमीची प्रक्रिया असल्याने गर्भवती महिलांनी विशेष काळजी घेणं गरजेचे असल्याचे त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
'आयव्हीएफमुळे जुळ्या मुलांच्या जन्माचे प्रमाण वाढले' :
1987 पासून स्त्रीरोग व प्रसूतीतज्ज्ञ म्हणून कार्यरत असलेले डॉ. सतीश पत्की यांनी सांगितलं की, बदलती जीवनशैली, उशिरा होणारे विवाह आणि वाढते प्रसूती वय यामुळे नैसर्गिक गर्भधारणेत अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे अनेक दांपत्ये आयव्हीएफ (IVF) तंत्रज्ञानाचा पर्याय निवडत आहेत. या प्रक्रियेत प्रयोगशाळेत स्त्रीबीज आणि शुक्राणूंचे फलन घडवून तयार झालेला गर्भ गर्भाशयात प्रत्यारोपित केला जातो. आयव्हीएफ प्रक्रियेमुळेही जुळ्या मुलांच्या जन्माचे प्रमाण वाढत असल्याचं निरीक्षण डॉ. पत्की यांनी नोंदवलं.
डॉ. पत्की यांच्या रुग्णालयात 175 हून अधिक जुळ्यांचा जन्म :
डॉ. सतीश पत्की आणि डॉ. उज्वला पत्की यांच्या रुग्णालयात आतापर्यंत 175 हून अधिक जुळ्या मुलांचा जन्म झाला आहे. या कामगिरीची 'लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्ड्स'मध्ये नोंद झाल्याचे डॉ. पत्की यांनी सांगितलं. तसेच त्यांच्या रुग्णालयात सहा वेळा तिळ्यांचा जन्म झाला आहे. दक्षिण महाराष्ट्रातील पहिल्या टेस्ट ट्यूब बेबीचा जन्म आणि मानवी दुधातील स्टेम सेल्ससंदर्भातील महत्त्वपूर्ण संशोधनही डॉ. पत्की यांच्या नावावर आहे.
सयामी जुळ्या बहिणींच्या जीवनावर आधारित ‘लाली-लीला’ नाटकाने वेधलं लक्ष :
शरीराने एक, मात्र स्वभावानं भिन्न असलेल्या दोन सयामी जुळ्या बहिणींच्या जीवनावर आधारित ‘लाली-लीला’ या नाटकाने प्रेक्षकांचं लक्ष वेधून घेतलं होतं. एकच शरीर असताना दोघींना करावा लागणारा दैनंदिन संघर्ष, भावनिक कथानक आणि हृदयस्पर्शी शेवट यामुळे या नाटकाला प्रेक्षकांची मोठी पसंती मिळाली.
प्रसिद्ध मराठी नाटककार व दिग्दर्शक देवेंद्र पेम आणि अभिनेत्री माधवी जुवेकर यांच्या अभिनयानं नटलेल्या या नाटकातील भूमिकेबद्दल बोलताना माधवी जुवेकर म्हणाल्या की, ही त्यांच्या आयुष्यातील सर्वात आव्हानात्मक भूमिका होती. नाटकातील प्रसंगांमधून प्रेक्षकांना हसू यावं, मात्र त्याचवेळी त्यातील भावनिक मर्मही त्यांच्या मनाला भिडावं, असं दुहेरी आव्हान त्यांच्यासमोर होतं. नाटक संपल्यानंतर एका प्रेक्षकानं ‘असं आयुष्य कोणालाही नको’ अशी व्यक्त केलेली प्रतिक्रिया ही आपली भूमिका यशस्वी झाल्याची पोहोचपावती असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.