अमरावतीचे शेतकरी उद्धव फुटाणे यांचा पॅटर्न; विदर्भाच्या मातीत रुजतोय परदेशी संत्र्याचा प्रयोग
अमरावती जिल्ह्यातील प्रयोगशील शेतकरी उद्धव फुटाणे यांनी सह्याद्री फार्म्सच्या सहकार्यानं स्पेनमधील 1260 परदेशी संत्रा व मोसंबी वाणांची यशस्वी लागवड केली आहे.
Published : August 21, 2026 at 10:33 AM IST
अमरावती : विदर्भाचा 'कॅलिफोर्निया' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या वरूड-मोर्शीच्या संत्रा पट्ट्यात आता परदेशी संत्रा वाणांचा प्रयोग आकारास येत आहे. वरूड तालुक्यातील तिवसाघाट येथील प्रयोगशील शेतकरी उद्धव फुटाणे यांनी आपल्या साडेसहा एकर शेतात परदेशातून आणलेल्या संत्रा आणि मोसंबीच्या 1260 कलमांची यशस्वी लागवड केलीय. यामध्ये शुगर बेली, टँगो, मर्कॉट, नोवा या संत्रा वाणांसह लेमलेट, व्हॅलेन्सिया डेल्टा, व्हॅलेन्सिया मिडनाईट आणि नवेलीना या मोसंबी वाणांचा समावेश आहे. हा प्रयोग केवळ उत्पादन वाढीसाठी नसून, विदर्भाची माती, हवामान आणि उपलब्ध पाणी व्यवस्थापनात कोणते परदेशी वाण खरोखर यशस्वी ठरू शकतं, याचा शास्त्रीय अभ्यास करण्यासाठीचा एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. या अभिनव प्रयोगाचा 'ईटीव्ही भारत'ने घेतलेला हा सविस्तर आढावा.
थेट विमानातून आली झाडं!
'सह्याद्री फार्मर प्रोड्युसर कंपनी'च्या सहकार्यानं तिवसाघाट येथील संत्रा उत्पादक उद्धव फुटाणे यांनी या प्रयोगासाठी मोठा खर्च करून ही कलमं युरोपातील स्पेनमधून विमानानं भारतात आणली आहेत. परदेशातील दर्जेदार फळांचा सखोल अभ्यास करून, त्यातील योग्य आणि फायदेशीर वाण विदर्भाच्या मातीत रुजवण्याचा हा प्रयत्न संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी आशेचा एक नवा किरण ठरतोय.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी परदेशी वाणांची निवड
''हा प्रयोग अचानक सुरू झालेला नाही'', असं उद्धव फुटाणे 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना म्हणाले. सह्याद्री फार्म्सचे विलास शिंदे यांच्याशी 2016 पासून असलेल्या संबंधातून या प्रयोगाची संकल्पना पुढे आली. नाशिकमध्ये द्राक्ष आणि टोमॅटो क्षेत्रात काम करणाऱ्या सह्याद्रीच्या तज्ञांशी झालेल्या चर्चेतून प्रदेशातील उच्च दर्जाच्या संत्रा वाण विदर्भात आणण्याचा विचार पुढे आला, असंही उद्धव फुटाणे यांनी सांगितलं. ''परदेशातील वाण आणण्यामागं माझा वैयक्तिक फायदा नसून शेतकऱ्यांचा हित हा मुख्य उद्देश आहे. एखादं वाण आपल्या वातावरणात व्यवस्थित स्थिरावलं आणि उत्पादन, गुणवत्ता व बाजारपेठ या तिन्ही कसोट्यांवर उतरलं तर त्याचा फायदा पुढे संपूर्ण संत्रा उत्पादक पट्ट्यात होऊ शकतो'', असं उद्धव फुटाणे म्हणाले.
'शुगर बेली' ते 'टॅंगो' चार वाणांची विशेष चर्चा
या प्रयोगातील शुगर बेली, टँगो, मर्कॉट आणि नोवा ही संत्र्याची वाण विशेष लक्षवेधी आहेत. त्यांचं आपलं स्वतंत्र वैशिष्ट्य आहे.
शुगर बेली : हा क्लायमंटीना आणि मिनीओला आधारित मांडरीन हायब्रीड असून आकर्षक गडद नारिंगी रंग, चांगली चव, रसाळपणा आणि कमी बियांचं वैशिष्ट्य यासाठी ओळखला जातो. त्यामुळे ताज्या फळांच्या बाजारपेठेत त्याला चांगली संधी निर्माण होऊ शकते.
टँगो : हा मर्कॉट मधून निवडलेला प्रकार असून त्याचं प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे अत्यल्प बिया. सहज सोलता येणारी साल, आकर्षक गडद नारंगी रंग, रसाळपणा आणि संतुलित गोड, आंबट चव. ही त्याची वैशिष्ट्यं आहेत. कमी बियांचं फळ असल्यानं ग्राहकांच्या पसंती बरोबर प्रक्रिया उद्योगासाठी ही या वाणाकडं पाहिलं जातं.
मर्कॉट : हा रसाळपणा, चव आणि आकर्षक रंगासाठी प्रसिद्ध मंडारीन प्रकार आहे. मात्र त्यात बिया असण्याची शक्यता असल्यानं स्थानिक परिस्थितीत त्याची कामगिरी आणि व्यवस्थापन यांचाही या प्रयोगातून अभ्यास होणार आहे.
नोवा : हा प्लेमेंटीना मेंड्रीन आणि ऑनलाइन बेंगलो यांच्या संकरातून तयार झालेला मंडारीन प्रकार आहे. आकर्षक रंग, चांगली चव आणि रसापनामुळ त्याचही व्यवसायिक महत्त्व आहे.
मोसंबी वाणांवरही लक्ष
या प्रयोगाची आणखी एक महत्त्वाची बाजू म्हणजे संत्र्यासोबतच मोसंबीच्या विविध वाणांची घेतली जाणारी चाचणी. परदेशातून आणलेल्या लेन लेट, व्हॅलेन्सिया डेल्टा, व्हॅलेन्सिया मिडनाईट आणि नवेलीना या मोसंबीच्या वाणांपैकी कोणता प्रकार विदर्भाच्या हवामानात चांगला वाढतो, फळांचा आकार आणि रसाचं प्रमाण कसं राहतं, तसेच गोडपणा, सालीचा रंग, टिकवणक्षमता आणि बाजारातील मागणी कशी असते, याचा सखोल अभ्यास केला जात आहे. त्यामुळे उद्धव फुटाणे यांच्या शेतातील हा परदेशी वाणांचा प्लॉट भविष्यात विदर्भातील संत्रा आणि मोसंबी वाणांच्या निवडीसाठी एक उत्तम प्रात्यक्षिक केंद्र ठरू शकतो.
लेन लेट : उशिरा पक्क होणारी मोसंबीची जात. फळ रसाळ असून हंगाम लांबवण्यासाठी उपयुक्त मानली जाते.
व्हॅलेन्सिया डेल्टा : चांगली फळधारणा आणि रसाचं प्रमाण यासाठी ओळखली जाणारी जात. प्रक्रिया उद्योगासाठीही उपयोगी.
व्हॅलेन्सिया मिडनाईट : बॅलेंस या समूहातील तुलनेनं लवकर पक्व होणारी जात. आकर्षक फळ आणि चांगल्या रसासाठी प्रयोगात घेतली जाते.
नवेलीना : लवकर येणारी जात. मध्यम आकाराची, आकर्षक फळं आणि चांगली चव हे प्रमुख वैशिष्ट्य.
दहा फूट खोलीपर्यंत मातीची तपासणी
''परदेशातून कलमं आणून थेट लागवड करण्याऐवजी, या प्रयोगाची सुरुवात जमिनीच्या शास्त्रीय अभ्यासापासून करण्यात आली. त्यासाठी तब्बल 10 फूट खोलीपर्यंतच्या मातीची तपासणी करून त्यातील कॅल्शियम, सल्फर आणि विविध सूक्ष्म अन्नद्रव्यांचं प्रमाण तपासण्यात आलं. संत्रा बागेच्या यशामध्ये पाण्याचा योग्य निचरा होणे अत्यंत महत्त्वाचं असतं. हीच बाब लक्षात घेऊन सुरुवातीपासूनच 'ड्रेनेज' व्यवस्थेवर विशेष भर देण्यात आला. या साडेसहा एकर क्षेत्रात खोल चर तयार करून, त्यात दगड व रेती टाकण्यात आली. त्यावर सुमारे 500 मायक्रॉन जाडीचा टिकाऊ प्लास्टिक थर अंथरण्यात आला. त्यानंतर उंच गादीवाफे तयार करून त्यावर कलमांची लागवड करण्यात आली'', अशी सविस्तर माहिती उद्धव फुटाणे यांनी दिली.
वापसा टिकविण्यासाठी विशेष जल व्यवस्थापन
या प्रयोगातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे पाणी व्यवस्थापन. संत्रा झाडांच्या मुळांभोवती अतिरिक्त पाणी साचल्यास मुळांचं आरोग्य बिघडण्याबरोबरच विविध बुरशीजन्य समस्या निर्माण होण्याचा धोका असतो. त्यामुळं मुळांच्या परिसरात योग्य वापसा कायम राहील, याची काळजी घेण्यात आलीय. सुमारे आठ फूट रुंदीचे बेड, वरच्या बाजूस चार फूट रुंदी आणि निर्धारित उंची ठेवून लागवडीची रचना करण्यात आली. यामागील उद्देश मुलांच्या भागात पाणी साचून देणं आणि झाडाला आवश्यक तेवढाच ओलावा उपलब्ध करून देणं हा आहे.
वाऱ्याची दिशा, हवामान आणि प्रत्येक थेंबाची नोंद
"या प्रयोगाचे सर्वात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे येथील प्रत्येक लहान-सहान बाबीची अचूक नोंद ठेवली जाते. वाऱ्याची दिशा, हवामानातील बदल, पाणी देण्याची वेळ, पाण्याचे प्रमाण, झाडांची वाढ, फुलोरा आणि फळधारणा यांचे सूक्ष्म निरीक्षण केलं जातं. त्यासाठी शेतात कॅमेऱ्यांसह आधुनिक यंत्रणा उभारण्यात आली असून, प्रयोगातील विविध टप्प्यांची माहिती लिखित स्वरूपातही नोंदवली जाते. यामुळे दोन-तीन वर्षांनंतर केवळ कोणतं वाण चांगलं ठरलं, एवढंच समजणार नाही; तर कोणत्या वाणाला किती पाणी, कोणतं व्यवस्थापन, कशी जमीन आणि कशा प्रकारच्या हवामानाची गरज असते, याची थेट व अधिकृत माहिती उपलब्ध होईल," असा विश्वास उद्धव फुटाणे यांनी व्यक्त केला.
हा प्रयोग उत्पन्नासाठी नव्हे, तर भविष्यासाठी
"या बागेला भेट देणारे शेतकरी 'उत्पन्न किती मिळणार?' हा प्रश्न सर्वात आधी विचारतात. मात्र, हा प्रयोग सध्या केवळ उत्पन्नासाठी नसून भविष्यातील संत्रा शेतीची दिशा ठरवण्यासाठी आहे, असं माझं त्यांना उत्तर असते," असं उद्धव फुटाणे म्हणाले. विदर्भाच्या वातावरणात कोणतं परदेशी वाण तग धरू शकतं, त्याची वाढ कशी होते, उत्पादन किती मिळतं, फळांचा दर्जा कसा राहतो आणि बाजारपेठेत त्याला कितपत पसंती मिळते, हे शोधणं हाच या प्रयोगाचा मुख्य हेतू आहे. परदेशात काही वाणांचे एकरी 25 ते 30 टनांपर्यंत उत्पादन घेतलं जातं, अशी माहिती उद्धव फुटाणे यांनी दिली. मात्र, नेमकं हेच उत्पादन विदर्भातही मिळेल, असा दावा तूर्तास करता येत नाही; कारण या प्रयोगाचं अंतिम यश येथील स्थानिक हवामान, माती, रूट स्टॉक (खोड), पाणी, व्यवस्थापन आणि रोग नियंत्रणावर अवलंबून असेल, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
कमी बिया, चांगली चव, प्रक्रिया उद्योगासाठी नवी शक्यता
विदर्भातील संत्र्याला ताज्या फळांच्या बाजारपेठेत मोठी ओळख असली, तरी प्रक्रिया उद्योगाच्या दृष्टीने अजूनही मोठी संधी निर्माण होणं बाकी आहे. उद्धव फुटाणे यांच्या म्हणण्यानुसार, कमी बिया, भरपूर रसाळपणा, उत्तम चव आणि विशिष्ट गुणवत्ता असलेल्या काही परदेशी वाणांमध्ये प्रक्रिया उद्योगासाठी मोठी क्षमता आहे. यामुळे भविष्यात विदर्भातील संत्र्याची बाजारपेठ केवळ स्थानिक किंवा देशांतर्गत ताज्या फळांच्या विक्रीपुरतीच मर्यादित न राहता ज्यूस, पल्प आणि इतर मूल्यवर्धित उत्पादनांकडेही विस्तारू शकते, अशी आशा उद्धव फुटाणे यांनी व्यक्त केली आहे.
यश मिळालं तर हजारो शेतकऱ्यांना फायदा
वरूड-मोर्शी परिसरातील हजारो संत्रा उत्पादकांसमोर हवामानातील बदल, रोगराई, उत्पादनातील चढ-उतार, अनिश्चित बाजारभाव आणि प्रक्रिया उद्योगांचा अभाव अशी अनेक आव्हानं आहेत. अशा प्रतिकूल परिस्थितीत एखादं नवीन वाण स्थानिक हवामानात चांगलं टिकलं, त्याने सातत्यपूर्ण उत्पादन दिलं, आकर्षक व दर्जेदार फळांची निर्मिती केली आणि बाजारपेठेत चांगला दर मिळवून दिला, तर त्याचा परिणाम केवळ एका शेतापुरता मर्यादित राहणार नाही. हा प्रयोग संपूर्ण विदर्भाच्या संत्रा शेतीला एक नवी आणि आश्वासक दिशा देऊ शकतो, असा विश्वास उद्धव फुटाणे यांनी व्यक्त केला आहे.
माझ्यापेक्षा शेतकऱ्यांचं यश महत्त्वाचं
"हा प्रयोग यशस्वी झाला, तर त्याचं यश केवळ माझे एकट्याचं असणार नाही. या भागातील संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांना जर त्याचा फायदा झाला, तर तीच माझी खरी कमाई असेल. कोणता वाण आपल्या वातावरणात खरोखर यशस्वी ठरतो, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल. त्यानंतर सर्वसामान्य शेतकऱ्यांच्या हिताचा सखोल विचार करूनच पुढील दिशा ठरवता येईल," असा आशावाद उद्धव फुटाणे यांनी व्यक्त केला.
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