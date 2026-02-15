ETV Bharat / state

पाच न्यायाधीशांसह चार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची फोडली घरं; अमरावती शहरात खळबळ

पाच न्यायाधीश बाहेरगावी गेले होते, त्यांच्या घराला कुलूप होते. तसेच न्यायालयीन कर्मचारी वसाहतीमध्ये एकूण चार कर्मचारी बाहेरगावी गेल्यामुळे त्यांच्या घराला कुलूपं होती.

Houses of four court employees including five judges broken
पाच न्यायाधीशांसह चार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची फोडली घरं (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 15, 2026 at 3:37 PM IST

अमरावती - अमरावती जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या पाच न्यायाधीशांसह चार न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची घरं फोडून चोरट्यांनी चोरी केली. न्यायाधीशांच्या वसाहतीला पोलीस बंदोबस्त असताना चोरट्यांनी मोठं धाडस दाखवल्यानं प्रचंड खळबळ उडाली. शनिवारी आणि रविवारी सलग दोन दिवस सुट्टी आल्यामुळं दोन भागात विभागलेल्या न्यायाधीश वसाहतीमधील पाच न्यायाधीश बाहेरगावी गेले होते, त्यांच्या घराला कुलूप होते. तसेच न्यायालयीन कर्मचारी वसाहतीमध्ये एकूण चार कर्मचारी बाहेरगावी गेल्यामुळे त्यांच्या घराला कुलुपं होती.

ज्या घरांना कुलूप तेच घर फोडलं : न्यायाधीशांच्या नल दमयंती या नव्या सदनिकेत असणारे एकूण तीन घरं चोरट्यांनी फोडली तर या सदनिकेच्या बाजूलाच असणाऱ्या पैनगंगा या सदनिकेत राहणाऱ्या दोन न्यायाधीशांची घरं चोरट्यांनी फोडली. न्यायाधीशांच्या नव्या सदनिकेमागे असणाऱ्या न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या एकूण तीन सदनिकांमध्ये असणारी चार घरं चोरट्यांनी फोडून चोरी केली. न्यायाधीश आणि न्यायालयीन कर्मचारी वसाहतीमध्ये चोरट्यांनी ज्या घरांना कुलूप होती तिच घरं फोडली आहेत. विशेष म्हणजे जी घरं अनेक दिवसांपासून बंद आहेत त्या घरांना लागलेल्या कुलुपांवरील धुळीवरनं या घरात कोणीही राहत नसावं, असा अंदाज चोरट्यांना होता. शनिवारी आणि रविवारी सुट्टी असल्यामुळे वसाहतीमधील कोण बाहेर गेलेत आणि किती घरांना कुलूप आहे, याचा अंदाज चोरट्यांना आला असावा. त्यांनी आधीच या वसाहतीची रेकी केली असावी, असं न्यायालयीन कर्मचारी वसाहतीमधील रहिवाशांनी" ईटीव्ही भारत" शी बोलताना व्यक्त केलाय.

पोलीस आयुक्तांसह पोलीस ताफा दाखल : पहाटे चार वाजता न्यायाधीशांच्या वसाहतीत चोरी झाली, अशी माहिती कळताच अमरावतीचे पोलीस आयुक्त राकेश ओला, पोलीस उपायुक्त गणेश शिंदे यांच्यासह पोलिसांचा मोठा ताफा न्यायाधीश वसाहत परिसरात दाखल झाला. फॉरेन्सिक विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी देखील न्यायाधीशांच्या निवासस्थानी पोहोचलेत. सकाळी आठ वाजेपर्यंत पोलीस आयुक्तांनी स्वतः चोरी झालेल्या प्रत्येक घराची पाहणी केली. यावेळी सीसीटीव्ही देखील तपासण्यात आले असून, सीसीटीव्हीमध्ये चोरटे सदनिकेच्या मागच्या बाजूला असणाऱ्या झुडपांच्या भागात भिंतीवरून उडी मारून पळताना दिसलेत, असं पोलीस कर्मचाऱ्यांनी सांगितलं.

घर फोडल्याची माहिती होताच कर्मचारी आले धावून : अकोल्याला वास्तुशांतीकरिता गेलेले न्यायालयीन कर्मचारी आशिष गेडाम यांना त्यांचे घर चोरट्यांनी फोडल्याची माहिती मिळताच ते सकाळी सातच्या रेल्वेगाडीने अमरावतीत परतले. त्यांचं घर फोडून बेडरूममध्ये असणारं कपाट चोरट्यांनी फोडलं. कपाटाच्या तिजोरीत असणारे सोन्याचे आणि चांदीचे दागिन्यांसह रोख तीन-चार हजार रुपये चोरट्यांनी चोरून नेले, असं त्यांच्या लक्षात आलं. घरी आलो तेव्हा चोरट्यांनी कपाटातून अगदी छोट्या डबीमध्ये ठेवलेले दागिने काढून डबी पुन्हा बंद करून ठेवून दिल्याचं लक्षात येत असल्याचं आशिष गेडाम "ईटीव्ही भारत" शी बोलताना सांगितलं. पोलिसांनी आमच्या घराची पाहणी केली असून, बाजूलाच असणाऱ्या न्यायाधीशांच्या वसाहतीतदेखील पाच घरं फोडली आहेत. पोलिसांचा ताफा या परिसरात सकाळपासूनच आहे, असं देखील आशिष गेडाम यांनी सांगितलं.

