कर्जाच्या वसुलीसाठी घर सील; दुष्काळात भूमिहीन शेतमजूर कुटुंब बेघर; कोर्टाच्या आदेशानं कारवाईची कंपनीची माहिती
वृद्ध आई आणि लहान मुलांसह संपूर्ण कुटुंबाला घराबाहेर पडण्याची वेळ आली असून, या कारवाईनं त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
Published : October 9, 2026 at 7:54 PM IST|
Updated : October 9, 2026 at 8:18 PM IST
अमरावती - एकीकडं दुष्काळाच्या भीषण संकटाने जगण्याची लढाई कठीण केलेली असताना, दुसरीकडे गृहकर्जाच्या वसुलीसाठी केलेल्या कारवाईमुळे अंजनगाव सुर्जी तालुक्यातील एका भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाच्या डोक्यावरील छप्परही हिरावले गेले आहे. खोडगाव येथील विवेक दुर्योधन रामेकर (43) यांच्या घराला मोतीलाल ओसवाल होम लोन फायनान्स कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी 8 ऑक्टोबरला सायंकाळी साडेचार वाजताच्या सुमारास सील ठोकून कुलूप लावले. त्यामुळे वृद्ध आई आणि लहान मुलांसह संपूर्ण कुटुंबाला घराबाहेर पडण्याची वेळ आली असून, या कारवाईनं त्यांच्या जगण्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
3 लाख भरूनही 3 लाख 94 हजारांची मागणी - विवेक रामेकर यांनी सन 2018 मध्ये 2 लाख 57 हजार रुपयांचे गृहकर्ज घेतले होते. मासिक हप्ता 4 हजार रुपये होता. आतापर्यंत 3 लाखांपेक्षा जास्त रक्कम भरल्याचा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे. तरीही कंपनीकडून व्याजासह 3 लाख 94 हजार 274 रुपये थकबाकी सांगून संपूर्ण रक्कम भरल्याशिवाय सील काढणार नाही, असं सांगण्यात आलं आहे.
गावकऱ्यांनी 20 हजार जमा करूनही कारवाई - आर्थिक अडचणीत असलेल्या रामेकर कुटुंबासाठी संपूर्ण खोडगाव गाव धावून आले. ग्रामस्थांनी तत्काळ 20 हजार रुपये जमा करून देण्याची तयारी दाखविली. काही दिवसांची मुदत द्यावी अशी कळकळीची विनंती अधिकाऱ्यांना केली. मात्र मानवता दाखवण्याऐवजी अधिकाऱ्यांनी घराला सील ठोकलेच, असा आरोप सरपंच योगेश नेमाडे, उपसरपंच अतुल खारोडे, माजी उपसरपंच शुभम वाघ, माजी सैनिक गजानन पायघन यांच्यासह ग्रामस्थांनी केला आहे.
पोट भरायचं की कर्ज फेडायचं? - मोलमजुरी करणाऱ्या रामेकर कुटुंबावर दुष्काळामुळे आधीच उपासमारीची वेळ आहे. मुलीचे इंग्रजी माध्यमातील शिक्षण परवडत नसल्याने तिला जिल्हा परिषद शाळेत टाकावे लागले. "पोट भरायचं , कर्ज फेडायचं की मुलांना शिकवायचं" असा गंभीर या प्रश्न कुटुंबासमोर उभा ठाकला आहे. घराला कुलूप लागल्याने 64 वर्षीय वृद्ध आई आशा दुर्योधन रामेकर आणि लहान मुले उघड्यावर आली आहेत.
आमदार गजानन लवटे यांनी घेतली दखल - या अमानुष प्रकाराची आमदार गजानन लवटे यांनी गंभीर दखल घेत या कुटुंबाच्या व्यथा जाणून घेतल्या. दुष्काळग्रस्त तालुक्यात एका गरीब कुटुंबाला बेघर करणं हे अत्यंत निंदनीय असून संबंधित कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी धारेवर धरलं ."एका भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाला ऐन दुष्काळात घरातून बाहेर काढणं हा माणुसकीला काळिमा फासणारा प्रकार आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल चौकशी करून विवेक रामेकर कुटुंबाला तातडीनं न्याय द्यावा," अशा सूचना आमदार लवटे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत. तसंच संबंधित कंपनीची कर्ज वसुली पद्धत, व्याज आकारणीची चौकशी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
कुटुंबाचा टोकाचा इशारा - "आम्हाला न्याय मिळाला नाही तर आम्ही आत्महत्या करू," असा गंभीर इशारा रामेकर कुटुंबीयांनी प्रशासनाला दिला असून त्यामुळे गावात चिंतेचं वातावरण आहे. प्रशासन या प्रकरणात आता काय भूमिका घेते आणि बेघर झालेल्या रामेकर कुटुंबाला घराचा ताबा कधी मिळतो, याकडे संपूर्ण तालुक्याचं लक्ष लागलं आहे.
कोर्टाच्या आदेशाने कारवाई - या प्रकरणात मुख्य जुडिशियल मॅजिस्ट्रेट अमरावती कोर्टाच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली असं मोतीलाल ओसवाल फायनान्स कंपनीचे कलेक्शन मॅनेजर चेतन घुरडे तसंच सदर कंपनीचे लीगल ॲडव्हायझर मनीष शर्मा यांनी सांगितलं.
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