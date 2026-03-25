'अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितेची ओळख उघड केल्यास शिक्षा'; भारतीय न्याय संहितेमध्ये राज्य सुधारणा विधेयकाद्वारे दोन तरतुदीस एकमताने मंजुरी

बरेचदा महिलांविषयी केलेल्या कायद्यांचा वैयक्तिक किंवा राजकीय हेतूने दुरुपयोग होत आहे याकडे विधिमंडळात सदस्यांनी लक्ष वेधलं.

मुंबई - महिलांच्या सुरक्षेसाठी केंद्राकडून भारतीय न्याय संहिते अंतर्गत कायदा मंजूर करण्यात आल्यानंतर राज्यांमध्ये तो लागू करण्याआधी त्यामध्ये राज्य सुधारणा विधेयकाद्वारे दोन तरतुदी वाढवण्यात आल्याबाबत आज विधान परिषदेमध्ये चर्चा करण्यात आली. भारतीय न्याय संहितेमध्ये या दोन तरतुदींचं सर्व सदस्यांनी एकमताने स्वागत केलं. मात्र बरेचदा महिलांविषयी केलेल्या कायद्यांचा वैयक्तिक किंवा राजकीय हेतूने दुरुपयोग होत आहे याकडे देखील सदस्यांनी लक्ष वेधलं. त्यामुळे महिलांना न्याय मिळावा हे जरी योग्य असलं तरी त्यातून इतरांवर अन्याय होणार नाही, याची पुरेपूर काळजी घेतली जावी असं विधान परिषदेमध्ये चर्चेदरम्यान सदस्यांनी सुचवलं.



प्रस्तावातील दोन मुख्य तरतुदी आणि त्यामागची कारणे पुढीलप्रमाणे :
१) अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितेची ओळख उघड केल्यास शिक्षा - कारण सध्याच्या कायद्यात ही बाब स्पष्ट नाही. त्यामुळे पीडितेची ओळख उघड होऊन तिच्यावर अधिक मानसिक आणि सामाजिक परिणाम होऊ शकतो. हे टाळण्यासाठी आणि तिचे संरक्षण करण्यासाठी ही तरतूद केली जात आहे.
२) सोशल मीडिया/ई-मेलद्वारे अश्लील फोटो-व्हिडिओ पाठवणे किंवा प्रसारित करण्याची धमकी देणे हा गुन्हा. कारण आजकाल ऑनलाईन माध्यमांतून अशा प्रकारच्या छळाचे प्रकार वाढले आहेत. मात्र याबाबत कायद्यात स्पष्ट तरतूद नसल्याने कारवाई कठीण होते. त्यामुळे अशा कृत्यांवर कडक कारवाई करता यावी म्हणून ही तरतूद केली जात आहे.


या तरतुदीबाबत बोलताना आ. अनिल परब यांनी सांगितलं की काही गोष्टींचा जो गैरवापर करतात तो आपण टाळला पाहिजे. शरीरास स्पर्श करण्याचा फायदा किंवा गैरफायदा घेतला जातो जर कोणी मुद्दाम होऊन तसं करत असेल तर तो कायदा लागू होणे योग्य आहे. पण बरेचदा वैयक्तिक आकसातून विनयभंगाची तक्रार केली जाते. पोक्सो कायद्याचा देखील गैरफायदा घेतला जात आहे, हे अनेक उदाहरणाद्वारे आपण गेले काही दिवस पाहत आहोत. त्यामुळे शरीरास स्पर्श व्याख्येबाबत जास्त थेट शब्दात कायद्यामध्ये माहिती असावी असं अनिल परब यांनी म्हटलं.


आमदार शशिकांत शिंदे यांनी नाव किंवा फोटो येऊ नये याची काळजी घ्यावी हे योग्य आहे, पण फक्त सोशल मीडियाच नाही तर इलेक्ट्रॉनिक मीडियाने देखील याची काळजी घ्यावी त्याचबरोबर फक्त ज्याने आधी नाव किंवा महिलेचा फोटो प्रसिद्ध केला फक्त त्यालाच नाही, तर त्यानंतर देखील ज्यांनी त्याला प्रसिद्धी दिली त्या सर्वांवरच कारवाई केली जावी, अशी यामध्ये दुरुस्ती करायला हवी असं शशिकांत शिंदे यांनी सुचवलं.



प्रवीण दरेकर यांनी विनयभंगासंदर्भात नियमाबाबत सर्वसमावेशकता असावी असं सुचवलं. तर भाई जगताप यांनी या व्याख्यावरती लक्ष ठेवण्यासाठी सक्षम अधिकाऱ्याच्या देखरेखीखाली कारवाई व्हावी आणि त्याचा दुरुपयोग होणार नाही यासाठी पूर्ण प्रयत्न करावेत असं सुचवलं. त्याचबरोबर मनीषा कायंदे यांनी या कायद्या संदर्भात केंद्राने जी समिती स्थापन केली होती. त्या महाराष्ट्राच्या समितीत मी होते असं सांगत या कायद्यामध्ये महाराष्ट्राकडून दोन वेगळ्या मुद्द्यांवरती राज्य सुधारणा विधेयक केलं जात आहे, हे अभिमानास्पद आहे, असं म्हटलं.



याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं की, कायद्याचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी राज्य सरकारचा प्रयत्न असेल. राज्यातील काही विशेष कायद्यांचा दुरुपयोग होत असल्याची बाब सर्वत्र चर्चेत आली असून बहुसंख्य नागरिक कायद्याचा योग्य वापर करत असले तरी, केवळ ५ टक्के लोकांकडून होणारा गैरवापर गंभीर ठरत असल्याचं मत व्यक्त करण्यात आलं. यावर उपाय म्हणून राज्य सरकारने विशेष समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीत वरिष्ठ महिला अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल. समिती विविध घटनांचा अभ्यास करून, कायद्यात आवश्यक बदल किंवा सुधारणा सुचवणार आहे.



पीडित व्यक्तीची ओळख उघड करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला. सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक किंवा प्रिंट मीडियावर ओळख जाहीर केल्यास 3 वर्षांपर्यंत शिक्षा होऊ शकते, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. विधानसभेत “पत्नी पीडित पती” या मुद्द्यावरही चर्चा झाली, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. काही प्रकरणांमध्ये पुरुषांनाही अन्याय सहन करावा लागत असल्याचं यावेळी नमूद करण्यात आलं, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.



“हनी ट्रॅप” आणि खोट्या तक्रारींमध्ये वाढ झाल्याबद्दल चिंता व्यक्त करत, पोलीस यंत्रणेला याबाबत दक्ष राहण्याच्या सूचना देण्यात येणार आहेत. सरकारने स्पष्ट केलं की, कायदा कठोर असला पाहिजे, पण त्याचा दुरुपयोग शून्य असावा, यासाठीच हा पुढाकार घेतला जात आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं. याशिवाय, “शक्ती कायदा” संबंधित तरतुदींचा समावेश करून अधिक मजबूत करण्यात येणार असून, बालकांवरील गुन्ह्यांसाठी लागू असलेला POCSO कायदा जेंडर-न्यूट्रल असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

