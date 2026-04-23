पोत्यात आढळलेल्या मृतदेहाचे गूढ उकललं: व्याजाच्या पैश्यावरुन हॉटेल व्यावसायिक राहुल साहूची हत्या

नागपुरातील हॉटेल व्यावसायिक राहुल साहूची हत्या केल्यानं मोठी खळबळ उडाली. व्याजाच्या पैशाच्या वादातून ही हत्या करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 23, 2026 at 5:44 PM IST

नागपूर : जरीपटका पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत असलेल्या नारा घाट पुलाखाली बुधवारी हॉटेल व्यावसायिक राहुल साहू याचा मृतदेह पोत्यात आढळून आला. प्रकरण अतिशय गंभीर असल्यामुळे पोलिसांनी देखील सखोल तपास केल्यानं अवघ्या 12 तासात आरोपीला बेड्या ठोकण्यात आल्या आहेत. नवीन पंजाबराव पुंडकर असं आरोपीचं नाव आहे. व्याजाच्या पैशातून उद्भवलेल्या वादातून आरोपी नवीननं ही हत्या केल्याचं पोलीस सूत्रांनी स्पष्ट केलं. "आरोपी नवीन यानं राहुल साहू याची हत्या केल्यानंतर त्यांचा मृतदेह पोत्यात भरून नारा घाट या पुलाखाली फेकून दिल्याचं तपासात उघड झालं," अशी माहिती सहायक पोलीस आयुक्त सत्यवीर बंडीवार यांनी दिली आहे.

व्याजाच्या पैश्याचा वाद : सहायक पोलीस आयुक्त सत्यवीर बंडीवार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृत राहुल साहू यानं आरोपी नवीनला 50 हजार रुपये व्याजानं दिले होते. नवीन यानं वेळोवेळी व्याजासह मुद्दल रक्कम देखील परत केली होती. तरी देखील राहुल हा नवीनला पैसे मागत होता. 50 हजारांवर सुमारे 1 लाख रुपये दिल्यानंतर सुद्धा राहुल हा पुन्हा 30 हजार रुपये शिल्लक असल्याचा तगादा आरोपी नवीनकडं लावत होता. त्यामुळे दोघांमध्ये वाद सुरू झाला होता.

पैसे देण्याच्या बहाण्यानं राहुलला बोलावलं : तीन दिवसांपूर्वी नवीन पुंडकर यानं राहुल याला पैसे घेण्यासाठी बोलावलं होते. त्यावेळी दोघांमध्ये वाद झाला. रागाच्या भरात नवीननं राहुल राहुलचा खून केला. कुणालाची संशय घेऊ नये आणि पुरावे नष्ट करण्याच्या उद्देशानं आरोपीनं राहुलचा मृतदेह पोत्यात भरला आणि मृतदेह नारा घाट पुलाखाली फेकून दिला. पोलिसांनी ज्यावेळी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला, त्यावेळी अनेक बाबी पोलिसांच्या लक्षात आल्यात. मृतक राहुल हा कुणाकडून तरी पैसे घेण्यासाठी जात असल्याचं घरी सांगून निघाला होता. त्या आधारे नवीन पुंडकरचा शोध घेवून हत्येच्या घटनेचा उलगडा केला आहे.

संशयास्पद पोत्यावर नागरिकांना आला संशय : बुधवारी नागरिकांना नारा घाट पुलाखाली एक पोत्यात संशयास्पद वस्तू दिसून आली. त्यामुळे नागरिकानी तत्काळ पोलिसांना माहिती दिली. घटनास्थळी पोहोचलेल्या जरिपटका पोलिसांनी पोते उघडून पाहिल्यावर त्यात राहुल साहू याचा मृतदेह आढळून आला होता.

