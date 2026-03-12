मुंबईतील हॉटेल व्यावसायिक आज गॅसवरून इंडक्शनवर, पण उद्याची शाश्वती नाही...
एलपीजीचा पुरवठा होत नसल्यानं हॉटेल सुरू ठेवण्यात अडचणी येत आहेत. ग्राहकांची मागणी, कामगारांचा पगार, थकीत हफ्ते कसे फेडायचे असा प्रश्न हॉटेल मालकांपुढे आहे.
Published : March 12, 2026 at 3:47 PM IST
मुंबई - आखाती देशांतील युद्धाचे चटके आता हळूहळू मुंबईसह देशभरात जाणवू लागलेत. व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरच्या तीव्र टंचाईमुळे मुंबई, पुणे, औरंगाबाद आणि नागपूरसह राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांमधील हॉटेल तसंच रेस्टॉरंट व्यवसाय संकटात सापडलाय. येत्या दोन दिवसांत पुरवठा सुरळीत न झाल्यास मुंबईतील जवळपास निम्मी हॉटेल, रेस्टॉरंट तात्पुरती बंद ठेवण्याची वेळ येऊ शकते, असा इशारा उद्योग संघटनांनी यापूर्वीच दिलाय.
माटुंग्यातील प्रसिद्ध डीपीज् मधील परिस्थिती - मध्य मुंबईतील दादार-माटुंगा परिसरात नावाजलेल्या शाळा आणि महाविद्यालयांनी वेढलेल्या परिसरातील डीपीज् या प्रसिद्ध रेस्टॉरंटमध्ये सकाळपासून रात्रीपर्यंत ग्राहकांच्या वेटींगमध्ये रांगा लागलेल्या असतात. मात्र सध्या व्यावसायिक एलपीजीच्या पुरवठ्यात मोठी घट झाल्यानं अशा आस्थापनांना नियमित गॅसचा पुरवठा होत नाही. त्यामुळे नाईलाजनं हॉटेल व्यावसयिकांना पर्यायी इंधनाचा वापर करावा लागतोय. मात्र या इंधनच्या वापरावर मर्यादा असल्यानं ग्राहकांची मागणी आणि इंधनाचा पुरवठा याचा ताळमेळ राखणं कठीण होऊन बसलंय. ज्याचा परिणाम थेट ग्राहकांना मिळणाऱ्या सेवेवर होतोय. ऑर्डर देण्यात वेळ जातोय, तसंच मेनूकार्डवरील पर्यायांवरही बऱ्याच मर्यादा आल्यात.
व्यावसायिकांमध्ये गोंधळाचं वातावरण - हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (वेस्टर्न इंडिया) (एचआरएडब्ल्यूआय) च्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयानं 5 मार्च रोजी याबाबत एक अधिसूचना जारी केलीय. त्यानंतर पुरवठादार आणि वितरकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण निर्माण झालं असून अनेक वितरकांनी हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि खाद्य सेवा आस्थापनांना व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरचा पुरवठा थांबवलाय. ज्याचा थेट सर्वसामान्य ग्राहकांवरच परिणाम होतेय. तसंच ही टंचाई केवळ महाराष्ट्रापुरती मर्यादित नसून दिल्ली, कर्नाटक, तेलंगाणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांमध्येही असाच व्यत्यय जाणवत असल्याची माहिती संघटनेच्यावतीनं देण्यात आलीय. मात्र याचा सर्वात मोठा फटका, छोटे, मध्यम आकाराचे रेस्टॉरंट ज्यांच्याकडे साठवणुकीची क्षमता मर्यादित असते त्यांना बसतोय.
संघटनेची भूमिका काय - फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडियाचे (एफएचआरएआय) उपाध्यक्ष आणि एचआरएडब्ल्यूआयचे प्रवक्ते प्रदीप शेट्टी यांनी सांगितलं, “गेल्या आठवड्यापासून व्यावसायिक एलपीजीची परिस्थिती अत्यंत गंभीर बनलीय. दोन दिवसांपासून मुंबईत अनेक भागांमध्ये पुरवठा जवळजवळ पूर्णतः ठप्प झालाय. पुढील दोन दिवसांत जर परिस्थिती सुधारली नाही तर मुंबईतील जवळपास 50 टक्के हॉटेल, रेस्टॉरंट त्यांच्याकडील इंधनाचा सारा साठा संपून ती तात्पुरती बंद करावी लागतील.” तसंच, इलेक्ट्रिक किंवा इंडक्शन स्वयंपाकाचे पर्याय जरी उपलब्ध असले तरी भारतीय पाककृतीसाठी आवश्यक असणाऱ्या उच्च तापमानावरील स्वयंपाकासाठी व्यावहारिक नाहीत. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी एलपीजीला पर्याय नसल्याचं त्यांनी म्हटलंय.
युद्ध लवकर शमण्याची शक्यता कमीच - इराण युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी जवळपास बंद झालीय. त्यामुळे एलपीजी वाहक जहाजे अडकली असून कच्च्या तेलाच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्यात. भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा एलपीजी आयातदार देश असून आपण 90% पेक्षा अधिक एलपीजी पुरवठ्यासाठी मध्यपूर्वेवर अवलंबून आहोत. भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी 90% व्यापार हा होर्मुझमार्गे होतो. त्यामुळे सध्या केंद्र सरकारनं घरगुती ग्राहकांना प्राधान्य देत व्यावसायिक वापरावर निर्बंध घातलेत.
