रुग्णालयांची फायर सेफ्टी कागदावरच? अमरावतीच्या आगीनंतर पुन्हा ऑडिट, मुंबईतील घटनांनी वाढवली चिंता
आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकरांच्या नव्या निर्देशांनुसार रुग्णालयांमध्ये केवळ फायर एक्स्टिंग्विशरची तपासणी न करता ICU, NICU आणि ऑपरेशन थिएटर या संवेदनशील विभागांची विशेष तपासणी केली जाणार आहे.
Published : August 28, 2026 at 8:40 PM IST
मुंबई : अमरावतीच्या जिल्हा स्त्री रुग्णालयातील नवजात बालकांच्या कक्षात 24 ऑगस्टला लागलेल्या आगीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील रुग्णालयांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. NICU मध्ये व्हेंटिलेटरमधून ठिणगी पडल्यानं आग लागल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली होती. या दुर्घटनेत तीन नवजात बालकांचा मृत्यू झाला, तर 36 बालकांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आलं होतं. घटनेची उच्चस्तरीय चौकशी सुरू आहे.
या घटनेनंतर 25 ऑगस्टला सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी राज्यातील सर्व शासकीय, खासगी आणि धर्मादाय रुग्णालयांचे सुरक्षा ऑडिट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामध्ये फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल व्यवस्था, इमारत तसेच मेडिकल उपकरणांची तपासणी करण्यात येणार आहे. ऑडिटदरम्यान त्रुटी आढळल्यास त्या तातडीने दूर करून त्याबाबतचा अहवाल शासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
फक्त फायर एक्स्टिंग्विशर तपासून भागणार नाही : आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या नव्या निर्देशांनुसार रुग्णालयांमध्ये केवळ फायर एक्स्टिंग्विशरची तपासणी न करता ICU, NICU आणि ऑपरेशन थिएटर या संवेदनशील विभागांची विशेष तपासणी केली जाणार आहे. यामध्ये फायर अलार्म, आग विझवण्याची यंत्रणा, बाहेर पडण्याचे मार्ग, विद्युत व्यवस्था, मेडिकल गॅस पाइपलाइन, आपत्कालीन स्थलांतराची तयारी, कर्मचाऱ्यांचं प्रशिक्षण आणि मॉक ड्रिल यांचा आढावा घेतला जाणार आहे.
रुग्णालयातील प्रत्येक इमारत आणि प्रत्येक ब्लॉकचा 6 महिन्यांच्या चक्रात फायर सेफ्टी आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. केवळ कागदोपत्री ऑडिट न करता प्रत्यक्ष पाहणी करून त्रुटी दूर करणं अपेक्षित आहे. प्रत्येक आरोग्य संस्थेत फायर सेफ्टी नोडल अधिकारी नेमण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत.
मुंबईतील 1,178 रुग्णालयांची तपासणी : भंडारा जिल्हा रुग्णालयातील जानेवारी 2021 मधील आगीत 10 नवजात बालकांचा मृत्यू झाल्यानंतर मुंबई महापालिकेनं शहरातील रुग्णालयं आणि नर्सिंग होमचं फायर ऑडिट केलं होतं. फेब्रुवारी 2021 पर्यंत मुंबईतील 1,178 रुग्णालयं आणि नर्सिंग होमची तपासणी करण्यात आली. त्यापैकी 762 ठिकाणी फायर सेफ्टी नियमांचे पालन होत नसल्याचं आढळलं. यामध्ये 713 खासगी, 3 सरकारी आणि 46 महापालिकेच्या रुग्णालयांचा समावेश होता.
कॅगच्या अहवालातूनही गंभीर बाबी समोर आल्या : दरम्यान, राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत कॅगच्या अधिकृत अहवालातूनही गंभीर बाबी समोर आल्या. तपासलेल्या 50 आरोग्य संस्थांपैकी 36 म्हणजेच 72 टक्के संस्थांकडे अग्निशमन विभागाचे एनओसी नव्हते. 22 संस्थांमध्ये स्मोक डिटेक्टर, तर 20 संस्थांमध्ये फायर अलार्म नव्हते.
27 संस्थांकडे आग विझवण्यासाठी अंडरग्राऊंड वॉटर स्टोरेजची व्यवस्था नव्हती, तर 29 संस्थांकडे अंडरग्राऊंड स्टॅटिक वॉटर टँक नव्हता. तसेच 21 संस्थांमध्ये आग लागल्यास बाहेर पडण्याचे मार्ग दर्शवणारी योजना लावलेली नव्हती.
मुंबई महापालिकेच्या तपासलेल्या 7 रुग्णालयांपैकी 6 ठिकाणी फायर ऑडिट झालं होतं. मात्र, या सहापैकी चार रुग्णालयांनी ऑडिटमध्ये निदर्शनास आलेल्या त्रुटी दूर केल्या नसल्याचे कॅगनं नमूद केलं आहे.
ऑडिटनंतर त्रुटी दूर होणार का? : मुंबईतील रुग्णालयांमध्ये गेल्या काही वर्षांत आगीच्या अनेक घटना घडल्या आहेत. या घटनांमध्ये काही ठिकाणी जीवितहानी झाली, तर काही ठिकाणी रुग्णांना तातडीनं सुरक्षित स्थळी हलवावं लागलं.
- 7 नोव्हेंबर 2019 : परळच्या केईएम रुग्णालयातील बालरोग आयसीयूमध्ये ईसीजीच्या वायरमध्ये बिघाड झाल्यानx आग लागली. या घटनेत दोन-तीन महिन्यांचे प्रिन्स राजभर हे बाळ गंभीर भाजले. त्यानंतर त्याचा मृत्यू झाला.
- 12 ऑक्टोबर 2020 : मुलुंडच्या अपेक्स हॉस्पिटलमध्ये जनरेटरला आग लागली. खबरदारी म्हणून सुमारे 40 रुग्णांना हलवण्यात आलं. त्यानंतर दोन रुग्णांचा मृत्यू झाला. या मृत्यूंचा आगीशी थेट संबंध कितपत होता, याची चौकशी करण्यात आली.
- 25 मार्च 2021 : भांडुपमधील ड्रीम मॉलमधील सनराईस हॉस्पिटलमध्ये मोठी आग लागली. या दुर्घटनेत 11 रुग्णांचा मृत्यू झाला. हे रुग्णालय मॉलच्या तिसऱ्या मजल्यावर होते.
- 5 ऑगस्ट 2022 : परळच्या नौरोजी वाडिया मॅटर्निटी हॉस्पिटलमध्ये आग लागली. बालरोग ऑपरेशन थिएटरच्या परिसरात लागलेल्या आगीचा धूर दुसऱ्या मजल्यावरील बालरोग आयसीयूपर्यंत पोहोचला. रुग्णांना सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यात आले. या घटनेत जीवितहानी झाली नाही.
- 11 ऑक्टोबर 2025 : भायखळ्यातील जेजे रुग्णालयाच्या जुन्या सिटी स्कॅन विभागात आग लागली. यात इलेक्ट्रिकल वायरिंग, उपकरणं आणि यूपीएस बॅटऱ्यांचे नुकसान झालं. जीवितहानी झाली नाही.
- 2 नोव्हेंबर 2025 : महापालिकेच्या नायर हॉस्पिटल परिसरात आग लागली. कचरा, फोम, थर्माकोल, ड्रेनेज पाइप, इलेक्ट्रिक वायरिंग आणि एसी कंप्रेसरच्या भागाला आग लागली. धूर वॉर्डपर्यंत पोहोचला. मात्र जीवितहानी झाली नाही.
- 22 डिसेंबर 2025 : ग्रँट रोड येथील भाटिया हॉस्पिटलच्या सीटी-एमआरआय विभागात इलेक्ट्रिकल वायरिंग आणि इन्स्टॉलेशनला आग लागली. खबरदारी म्हणून सुमारे 250 रुग्ण, डॉक्टर आणि कर्मचाऱ्यांना बाहेर काढण्यात आलं. या घटनेत जीवितहानी झाली नाही, अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते चेतन कोठारी यांनी दिली.
ऑडिटमध्ये आढळलेल्या त्रुटी वेळेत दूर केल्या का? : अमरावतीतील दुर्घटनेनंतर पुन्हा रुग्णालयांच्या फायर सेफ्टी ऑडिटचे आदेश देण्यात आले आहेत. मात्र, मुंबई आणि राज्यातील सरकारी आरोग्य संस्थांचा मागील अनुभव पाहता केवळ ऑडिट झाले का, हा प्रश्न महत्त्वाचा नसून ऑडिटमध्ये आढळलेल्या त्रुटी वेळेत दूर केल्या का? हा मोठा प्रश्न असल्याचं चेतन कोठारी यांनी सांगितलं.
तर कॅगच्या तपासणीतही फायर ऑडिट झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी त्यातील सूचना पाळल्या गेल्या नसल्याचं समोर आलं आहे. यावेळी 6 महिन्यांनी तपासणी, फायर सेफ्टी नोडल अधिकारी आणि संस्थाप्रमुखांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. ही जबाबदारी व्यवस्थित पार पाडली जाते का, याकडे लक्ष देणं आवश्यक असल्याचं महापालिकेच्या कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. दक्षा शहा यांनी सांगितलं. वेळोवेळी तपासणीचे अहवाल मागवून घेतले जातील, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
रुग्णालयात दाखल असलेला रुग्ण स्वतःचा बचाव करण्यासाठी धावू शकत नाही. विशेषतः ICU आणि NICUमधील रुग्ण पूर्णपणे यंत्रणा आणि कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे रुग्णालयाची फायर सेफ्टी हा केवळ इमारतीच्या सुरक्षिततेचा विषय नसून थेट रुग्णांच्या जीवाशी संबंधित प्रश्न आहे, असं चेतन कोठारी यांनी नमूद केलं.