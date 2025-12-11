चेतक फेस्टिवलमध्ये रंगल्या अश्व नृत्य स्पर्धा; गुजरात आणि राजस्थानच्या अश्वांनी मारली बाजी
देशभरातून आलेल्या अश्वांनी थरारक नृत्य आणि अदाकारी दाखवून जणू स्वर्गातील अप्सराच नृत्य करीत असल्याचे सारंगखेड्यातील अश्व मैदानात पाहावयास मिळाले.
Published : December 11, 2025 at 12:43 PM IST
नंदुरबार : सारंगखेडा चेतक फेस्टिव्हलमधील विविध स्पर्धांना आजपासून उत्साहात सुरुवात झाली आहे. पहिल्याच दिवशी अश्वनृत्य स्पर्धा संपन्न झाली. या अश्वनृत्य स्पर्धेची अश्वशौकीन वर्षभर वाट पाहत असतात. ढोल–ताशे, हलगी आणि डफाच्या तालावर सजलेले अश्व मैदानात आपल्या अदाकारीने प्रेक्षकांचे मन जिंकून घेतले. देशभरातून आलेल्या अश्वांनी थरारक नृत्य आणि अदाकारी दाखवून जणू स्वर्गातील अप्सराच नृत्य करीत असल्याचे सारंगखेड्यातील अश्व मैदानात पाहावयास मिळाले. नृत्य स्पर्धेत देशभरातील प्रावीण्य असलेल्या 16 स्पर्धकांनी सहभाग नोंदविला, यात चार बक्षिसे जाहीर करण्यात आली होती.
अश्व नृत्य स्पर्धांनी मैदान गाजवले- सारंगखेडा घोडेबाजारातील चेतक फेस्टिवलमध्ये रंगतदार अश्व नृत्य स्पर्धांनी मैदान गाजवून सोडली. चेतक फेस्टिव्हल अंतर्गत आयोजित या प्रतिष्ठित स्पर्धेत देशभरातील नामांकित अश्व मालक आणि प्रशिक्षकांनी सहभाग नोंदवला. परंपरागत राजस्थानी, पंजाबी, ढोल–ताशे आणि डफाच्या तालांवर, तसेच घुंगरूंच्या लयीत सजलेल्या या मैदानात अश्वांनी अप्रतिम नृत्य कौशल्य सादर केले. प्रत्येक अश्वाच्या लयबद्ध हालचाली, गरिमामय उंच उड्या आणि तालासोबतच्या चाली पाहण्यासाठी हजारो प्रेक्षकांनी मैदानात गर्दी केली.
अश्व नृत्य स्पर्धेसाठी यंदा कडक नियमावली लागू - यंदाच्या स्पर्धेत अनेक अश्वांनी दमदार सादरीकरण केले. उपस्थित अश्वशौकिनांनी प्रत्येक नृत्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. अश्व नृत्य स्पर्धेसाठी यंदा कडक नियमावली लागू करण्यात आली होती. प्रत्येक अश्वाला आपली कला दाखवण्यासाठी सात मिनिटांचा वेळ देण्यात आले होते. स्पर्धेदरम्यान अश्वांवर कुठल्याही प्रकारची मारहाण किंवा जबरदस्ती करण्यास सक्त मनाई होती. नृत्य फक्त लगामीच्या सूचक इशाऱ्यावरच सादर करणे बंधनकारक होते. नियम मोडल्यास संबंधित अश्व आणि मालकाला तत्काळ स्पर्धेतून बाद केले जाणार आहे, असा इशारा आयोजकांकडून देण्यात आला होता. या वर्षीच्या नृत्य स्पर्धेत एका विशेष अश्वाने अप्रतिम ताल नियंत्रण आणि चालींमुळे प्रथम क्रमांक पटकावला असून, त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे.
विविध राज्यांतील 16 अश्व नृत्य स्पर्धेत सहभागी झाले - सारंगखेडा येथील चेतक फेस्टिवलमध्ये विविध राज्यांतील 16 अश्व नृत्य स्पर्धेत सहभागी झाले होते. विशेष म्हणजे या नृत्य स्पर्धेत सहभागी झालेल्या अश्वांची वैशिष्ट्ये जाणूनच या स्पर्धेत सहभाग नोंदविला गेला. रात्री उशिरापर्यंत सुरू असलेल्या नृत्य स्पर्धेत सुरू होती. स्पर्धेतील निरीक्षकांसमोर निर्णय देण्यासाठी मोठ्या परिश्रम घ्यावा लागला. यात प्रथम क्रमांक गुजरात येथील किशोर भाई यांच्या "हिमा" या अश्वनी तर राजस्थान येथील राहुल जेठवाल यांची "सावरिया"या दोघांनी पटकावला तर दुसऱ्या क्रमांकावर अमरावती इमरान शेख यांच्या "राजू" या घोड्याने बाजी मारली. तर तिसऱ्या क्रमांकावर मध्य प्रदेश राज्यातील बडवाणी येथील आवा रामजी लछेता यांच्या "सुंदर" नामक घोडा मैदान जिंकले. सर इतर सहभागींना प्रोत्साहित पुरस्कार देण्यात आले.