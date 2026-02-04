ETV Bharat / state

धुळे-सोलापूर महामार्गावरील मांजरसुंबा घाटात बर्निंग कारचा थरार; पोलिसांच्या सतर्कतेमुळं वाचले चौघांचे प्राण

बीडच्या मांजरसुंबा घाटात राष्ट्रीय महामार्गवर एका चारचाकी वाहनाला अचानक आग लागली. यातून प्रवासी थोडक्यात बचावलेत. मात्र या आगीत कार जळून खाक झाली.

DHULE SOLAPUR BURNING CAR
मांजरसुंबा घाटात बर्निंग कारचा थरार (ETV Bharat Reporter)
बीड : बीडच्या मांजरसुंबा घाटात मोठी दुर्घटना घडली. बीड जिल्ह्यामधून जाणाऱ्या धुळे-सोलापूर राष्ट्रीय महामार्गावर मांजरसुंबा घाटामध्ये बर्निंग कारचा थरार पाहायला मिळाला. रात्रीच्या वेळी अचानक ही घटना घडली. या घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या घटनेत पोलिसांनी दाखवलेल्या सतर्कतेमुळं मोठी जीवितहानी टळली.

मांजरसुंबा घाटात बर्निंग कारचा थरार (ETV Bharat Reporter)

वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी घेतली धाव : रात्रीच्या वेळी हे चारचाकी वाहन बीडहून धाराशिवच्या दिशेनं जात होतं. चारचाकी धाराशिवकडं जात असताना मांजरसुंबा घाटात तिला आग लागली. चारचाकी वाहनाला अचानक आग लागली, त्यावेळी एक कुटुंब प्रवास करत होतं. यामध्ये आई-वडील आणि दोन मुलांचा समावेश आहे. या घटेनची माहिती मिळताच आयआरबीच्या बचाव पथकानं तत्काळ वाहतूक पोलिसांना फोनकरून याबाबत माहिती दिली. यानंतर वाहतूक पोलिसांनी सतर्कता दाखवत घटनास्थळी धाव घेतली.

घटनेचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल : वाहतूक पोलिसांनी सतर्कता दाखवत चारचाकी वाहनातून प्रवास करणाऱ्या चौघांचे प्राण वाचवले. या घटनेनंतर बीड अग्निशमन दलाची गाडी वेळेत न पोहोचल्यामुळं पोलिसांनी स्थानिक पाण्याचा टँकर आणून आग विझवण्यासाठी अथक प्रयत्न केलेत. तोपर्यंत आगीनं रौद्र रूप धारणं केलं होतं. यात चारचाकी जळून खाक झाली. या घटनेचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. वाहनाला नेमकं कोणत्या कारणामुळं आग लागली हे अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. या प्रकरणाची चौकशी स्थानिक पोलीस करत आहेत. वाहतूक शाखेचे एएसआय तात्यासाहेब बांगर, पोलीस शिपाई दयानंद कांबळे आणि पोलीस शिपाई बाष्ठेवाड यांनी काही वेळेतच घटनास्थळ गाठलं आणि आगीवर ताबा मिळवत कुटुंबाचे प्राण वाचवले.

