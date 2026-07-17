गाडेगाव घाटात कारचा भीषण अपघात, दोघांचा मृत्यू; क्रेनने पत्रा वाकवून काढावे लागले मृतदेह
जळगाव परिसरातील गाडेगाव येथील घाटात चारचाकी वाहनाचा भीषण अपघात झाला. या अपघातामध्ये दोघांचा मृत्यू झाला.
Published : July 17, 2026 at 4:37 PM IST
जळगाव : जळगाव-नेरी महामार्गावरील गाडेगाव घाटात गुरुवारी (16 जुलै) सायंकाळी 5 वाजेच्या सुमारास भीषण अपघात झाला. घाटातील धोकादायक वळणावर उभ्या असलेल्या एका नादुरुस्त ट्रकवर भरधाव कार पाठीमागून प्रचंड वेगाने आदळली. हा अपघात इतका भीषण होता की कारचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. या दुर्घटनेत कारचालकासह दोघांचा जागीच दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
मृत्यू झालेल्यांमध्ये कारचालक इस्रायल शेख इरफान शेख (वय 21, रा. पिंपळदरी, ता. सिल्लोड) आणि पंकज हरीष बेंडवाल (वय 34, रा. इंदूर) यांचा समावेश आहे. तर प्रदीप ओमप्रकाश परदेशी (वय 35), अनुज रामावत परदेशी (वय 25), गिरीष योगेश चव्हाण (वय 22, सर्व रा. खेडी, जळगाव) आणि गौरव राजू परदेशी (रा. इंदूर) हे चौघे गंभीर जखमी झाले आहेत. अशी माहिती रात्री उशिरा एमआयडीसी पोलिसांनी दिली.
खेडी (जळगाव) येथील परदेशी कुटुंबातील प्रदीप, अनुज आणि गौरव हे तिघे सख्खे चुलत भाऊ आहेत. ते कंस्ट्रक्शन व्यवसायात आहेत. गिरीष चव्हाण हा त्यांच्यासोबत काम करतो, तर इस्रायल शेख हा त्यांच्या गाडीवर चालक होता. इंदूरचा पंकज बेंडवाल हा या भावंडांचा मित्र होता. गुरुवारी सायंकाळी हे सर्वजण कामाच्या निमित्ताने जळगावहून कारने (क्रमांक एमएच 19 ईपी 9066) सिल्लोडकडे निघाले होते. गाडेगाव घाटात पोहोचले असता, एका वळणावर गुजरात पासिंगचा एक ट्रक (क्रमांक जीजे 04 एएक्स 2280) नादुरुस्त अवस्थेत उभा होता. वळणामुळे चालकाला रस्त्यात उभा असलेला ट्रक अचानक समोर दिसला. अशा स्थितीत चालकानं गाडीवर नियंत्रण मिळवून बचाव करण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, मात्र वेग जास्त असल्याने कार थेट ट्रकवर जाऊन आदळली आणि पलटी झाली.
प्रत्यक्षदर्शी आणि मदतकार्य : अपघात झाल्यानंतर घाटातील इतर वाहनधारकांनी आणि स्थानिक नागरिकांनी तातडीने धाव घेत मदतकार्य सुरू केलं. कारचा चक्काचूर झाल्यानं आणि पंकज बेंडवाल यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्यानं त्यांचा जागीच मृत्यू झाला होता. गाडीत अडकलेले मृतदेह आणि जखमींना बाहेर काढणं सुरुवातीला अशक्य झालं होतं. शेवटी क्रेन पाचारण करण्यात आली. क्रेनच्या साहाय्यानं गाडीचा पत्रा वाकवून जखमींना आणि मृतदेहांना बाहेर काढण्यात आले. सुरुवातीला जखमींची ओळख पटत नव्हती. अखेर पोलिसांनी कारच्या नंबरवरून परदेशी कुटुंबाचा पत्ता व फोन नंबर शोधून त्यांच्याशी संपर्क साधला. रात्री 8 वाजेपर्यंत सर्व 6 जणांना जळगाव जिल्हा सामान्य रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. अपघात एवढा भीषण होता की रुग्णालयात नातेवाईक आणि नागरिकांची प्रचंड गर्दी झाली होती. यातील दोघा जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्यानं त्यांना खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आलं.
पंकजला सहा महिन्यांची मुलगी : या घटनेतील मृत पंकज बेंडवाल हा मूळचा जळगावचा रहिवासी आहे. पण मार्केटींगच्या कामाच्या निमित्तानं तो सध्या इंदूर (मध्यप्रदेश) इथं स्थायिक झाला आहे. तीन दिवसांपूर्वीच तो जळगावात आला होता. काही वर्षांपूर्वीच त्याचं लग्न झालं होतं. त्याला 6 महिन्यांची मुलगी आहे. अपघाताची माहिती मिळाल्यानंतर जळगाव राहणाऱ्या त्याच्या आत्यानं रुग्णालय गाठलं. भाच्याचा फोटो दाखवत त्या रुग्णालयात शोध घेत होत्या. याचवेळी पोलिसांनी पंकजच्या मित्रांनाही बोलावलं होतं. मित्रांकडून माहिती घेत पोलिसांनी पंकजच्या भावाचा मोबाईल नंबर घेऊन संपर्क केला. पंकजच्या अंगावरील कपड्यांवरुन भावानं त्याची ओळख पटवली, अशी माहिती पोलिसांनी दिली.
इस्त्रायल सर्वात मोठा भाऊ, वडिलांचा आक्रोश : सिल्लोड तालुक्यातील पिंपळदरी येथे राहणाऱ्या शेख कुटुंबातील इस्त्रायल हा सर्वात मोठा भाऊ होता. त्याच्या पश्चात दोन लहान भावंड व आई-वडील आहेत. शेख कुटुंबियांना घटनेची माहिती कळताच ते रात्री 10 च्या सुमारास शासकी वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात पोहोचले. अत्यंत आज्ञाधारक असलेल्या इस्त्रायलचा दुर्देैवी अपघातात मृत्यू झाल्याचं निष्पन्न होताच त्याच्या वडिलांनी रुग्णालयात प्रचंड आक्रोश केला. इस्त्रायल गुरुवारी सकाळी घरातून बाहेर पडला होता. रात्री मालकांसोबत अमळनेरहून पुढे नाशिकला जायचं, असा निरोप त्यानं वडिलांना दिला होता. त्याला अपघातात गमावण्याचा आघात शेख कुटुंबीयांना सोसावा लागला.
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