पुणे-मुंबई कनेक्टिंग लिंकवर बस-ट्रकचा भीषण अपघात; 6 ते 7 प्रवासी जखमी
पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवेवरील कनेक्टिंग लिंकवर लोणावळा हद्दीत पहाटेच्या सुमारास बस आणि ट्रकचा भीषण अपघात झाला.
Published : October 6, 2026 at 9:37 AM IST
पुणे : पुणे-मुंबई एक्सप्रेसवेवरील कनेक्टिंग लिंकवर लोणावळा हद्दीत पहाटेच्या सुमारास बस आणि ट्रकचा भीषण अपघात झाला. मुंबईच्या दिशेने जाणाऱ्या मार्गावर सकाळी सुमारे पाच वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात घडला. या दुर्घटनेत बसमधील सुमारे 6 ते 7 प्रवासी जखमी झाले आहेत. या अपघातात कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
मिळालेल्या माहितीनुसार, पुण्याहून मुंबईच्या दिशेने बस जात असताना कनेक्टिंग लिंकवर बस आणि ट्रकची जोरदार धडक झाली. धडक इतकी भीषण होती की बसचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. अपघातामुळे बसमधील प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. काही प्रवाशांना किरकोळ, तर काहींना गंभीर दुखापत झाल्याची प्राथमिक माहिती आहे.
अपघाताची माहिती मिळताच बोरघाट दस्तुरी महामार्ग पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी स्थानिक यंत्रणेच्या मदतीने जखमी प्रवाशांना बाहेर काढून त्यांना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात हलवण्याची व्यवस्था केली. जखमींपैकी दोघांना खोपोली नगरपालिका रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. तर एका जखमीवर खोपोली-शीळ फाटा येथील सिद्धिविनायक हॉस्पिटलमध्ये उपचार सुरू आहेत.
उर्वरित जखमी प्रवाशांना पुढील उपचारासाठी पनवेल येथील महात्मा गांधी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. रुग्णालयात जखमींवर उपचार सुरू असून त्यांच्या प्रकृतीबाबत अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
दरम्यान, अपघातानंतर पुणे-मुंबई कनेक्टिंग लिंकवरील मुंबईच्या दिशेने जाणारी वाहतूक काही काळासाठी रोखण्यात आली होती. त्यामुळे या मार्गावर वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. महामार्ग पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्याचे काम हाती घेतले.
या अपघातामुळे नेमका कशामुळे झाला, याचे कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. बसचालकाचे नियंत्रण सुटले होते की ट्रकच्या हालचालीमुळे हा अपघात झाला, यासह विविध शक्यतांचा महामार्ग पोलिसांकडून तपास केला जात आहे. अपघाताचा पंचनामा आणि पुढील तपास बोरघाट दस्तुरी महामार्ग पोलीस करत आहेत.
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