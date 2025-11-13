पुण्यातील नवले पुलावर भीषण अपघात; आठ मृत्यू तर पंधरा ते वीसजण जखमी
पुण्यात नवले पुलावर भीषण अपघात झाला आहे. यात आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Published : November 13, 2025 at 8:03 PM IST|
Updated : November 13, 2025 at 8:11 PM IST
पुणे : पुण्यातील नवले पुलावर गुरुवारी संध्याकाळच्या वेळेस दोन कंटेनरचा भीषण अपघात झाला. या भीषण अपघातानंतर तेथील तीन ते चार वाहनांना भीषण आग लागली. या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून, 15 ते 20 जण जखमी झाल्याची माहिती मिळत आहे. हा अपघात एवढा भीषण होता की, यात तीन ते चार वाहनांनी पेट घेतला आणि या भीषण अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला.
साताऱ्याहून पुण्याकडं येणाऱ्या महामार्गावरील नवले पुलावर हा अपघात झाला. अपघातानंतर अग्निशामक दलाचे जवान घटनास्थळी दाखल झाले असून, जखमी नागरिकांना तत्काळ उपचारासाठी जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
पुण्यातील नवले पूल येथे गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्यानं विविध अपघात होत असून, गुरुवारी संध्याकाळच्या वेळेस देखील साताऱ्याहून पुण्याकडं येणाऱ्या मार्गावर कंटेनर व इतर काही वाहनांचा मोठा अपघात झाला. या अपघातानंतर वाहनांना आग लागली. त्यामुळे साताराकडून मुंबईकडे जाणारी लेन सध्या पूर्णतः बंद करण्यात आलेली आहे.
एका कारमध्ये संपूर्ण कुटुंब होतं. संपूर्ण कुटुंबच आगीत होरपळून मृत्यू झाला आहे. अपघातग्रस्त वाहनं हटवणे आणि जखमींना रुग्णालयात हलवण्याचं काम सुरू असून, नागरिकांनी दोन तासांसाठी प्रवास टाळावा तसेच अत्यावश्यक असल्यासच या मार्गावर प्रवास करावा आणि सातारा ते मुंबई प्रवास करणाऱ्या वाहनांनी जुना कात्रज बोगदा घाट मार्ग वापरावा, तसंच वाहतूक पोलिसांनी दिलेल्या सूचना व मार्गदर्शनाचे पालन करावे, असं आवाहन पुणे पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे.
हेही वाचा -