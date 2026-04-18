ETV Bharat / state

मुंबई नाशिक मार्गावर भीषण अपघात, काही महिन्यांपूर्वी लग्न झालेल्या बँक कर्मचारी पती-पत्नीचा मृत्यू

मुंबई नाशिक मार्गावर भीषण अपघात झालाय. यामध्ये नुकतेच लग्न झालेल्या बँक कर्मचारी पती-पत्नीचा मृत्यू झालाय.

अपघातग्रस्त कंटेनर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : April 18, 2026 at 7:21 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

ठाणे - ठाण्याच्या खारेगाव टोल नाक्याजवळ झालेल्या भीषण अपघातात कंटेनर आणि दुचाकीमध्ये झालेल्या अपघातात बँकेत कर्मचारी असलेल्या पती-पत्नीचा मृत्यू झालाय. कंटेनरच्या चाकाखाली सापडल्याने दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या अपघाताची घटना शनिवारी सकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास घडला. मृतक पती-पत्नी काही महिन्यापूर्वीच विवाहाच्या बंधनात अडकलेले होते. दुर्दैवानं अल्पावधीतच दोघांनीही अखेरचा श्वास घेतला.



मृतक पती-पत्नी कल्पेश रेवाळे (३०) आणि त्यांची पत्नी मिनाक्षी रेवाळे (३१) हे दोघेजण एका खासगी बँकेत कामाला होते. कल्पेश हा एचडीएफसी बँकेच्या अंधेरी शाखेत तर, त्याची पत्नी मिनाक्षी या ॲक्सीस बँकेच्या कलिना शाखेत नोकरी करत होत्या. मिनाक्षी यांची आई डोंबिवली परिसरात राहत असून ती आजारी आहे. हे दोघे त्यांना भेटण्यासाठी शुक्रवारी डोंबिवलीत दुचाकीने गेले होते. त्यांनी आईच्या प्रकृतीची विचारपूस केली आणि त्यादिवशी त्यांनी तिथे मुक्काम केला. शनिवारी सकाळी ते दुचाकीने घरी जाण्यासाठी निघाले. यावेळी नाशिक ते मुंबई महामार्गावर खारेगाव जवळ आले असता एका भरधाव कंटेनरने त्यांना चिरडलं. कल्पेश हे दुचाकी चालवित होते तर, मिनाक्षी या दुचाकीवर पाठीमागे बसलेल्या होत्या.


कंटेनर चालक पोलिसांच्या ताब्यात - या अपघातात कंटेनरच्या चाकाखाली येऊन दोघांचा जागीच मृत्यु झाला. या अपघाताची माहिती मिळताच कळवा पोलीस तसंच वाहतूक पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन कंटेनरचालक शिव कुमार सिंग याला ताब्यात घेतलं. याप्रकरणी कळवा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दरम्यान, मुंबई-नाशिक मार्गावर भरधाव वेगाने गाडी चालवणाऱ्या अवजड वाहनांचा बंदोबस्त करावा अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.

TAGGED:

ACCIDENT ON MUMBAI NASHIK HIGHWAY
Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.