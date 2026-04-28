वरुड-मोर्शी महामार्गावर भीषण अपघात; एकाच कुटुंबातील तिघे ठार
वरुड ते मोर्शी महामार्गावर आज सकाळी भीषण अपघात घडला. या अपघातात एकाच कुटुंबातील तीन जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Published : April 28, 2026 at 6:45 PM IST
अमरावती : वरुड ते मोर्शी महामार्गावर खडका फाट्याजवळ आज मंगळवारी (28 एप्रिल) सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात एकाच कुटुंबातील तिघा जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेमुळे परिसरात शोकळा पसरली असून नागरिकांमध्ये हळहळ व्यक्त केली जात आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, नागपूर येथील नांदे कुटुंबातील चार जण बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर इथं लग्नासाठी कारनं निघाले होते. दरम्यान, सकाळी 8 वाजताच्या सुमारास खडकावाट्याजवळ चालकाचं कारवरील नियंत्रण सुटून कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर जोरात आदळली.
दोघं जागीच ठार; एकानं रुग्णालयात नेताना सोडले प्राण : या अपघातात समाधान नांदे (वय 62) किरण नांदे (28) आणि अवघ्या तीन वर्ष वयाची दिया नांदे हे ठार झाले आहेत. समाधान नांदे आणि किरण नांदे यांनी घटनास्थळीच प्राण गमावले तर तीन वर्षांच्या चिमुकली दिया हिनं रुग्णालयात उपचारासाठी नेलं जात असताना प्राण सोडले. या अपघातात गोपाल नांदे (34) हे गंभीर जखमी असून त्यांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : नागपूर येथील नांदे कुटुंब बुलढाणा जिल्ह्यातील संग्रामपूर इथं नातेवाईकांच्या लग्नासाठी सकाळी 5 वाजता घरून निघालं होतं. वरुड ते मोर्शी दरम्यान खडका फाट्याजवळ कार चालवणारे गोपाल नांदे यांचं वाहनावरील नियंत्रण सुटलं. त्यामुळे भरधाव कार रस्त्याच्या कडेला असलेल्या झाडावर जाऊन धडकली. ही माहिती बेनोडा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विवेक देशमुख यांनी दिली.
