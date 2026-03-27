पंढरपूरला देवदर्शनासाठी निघालेल्या साताऱ्यातील भाविकांच्या कारचा भीषण अपघात, आजोबासह नात जागीच ठार
देवदर्शनासाठी निघालेल्या साताऱ्यातील भाविकांच्या कारला भीषण अपघात होऊन आजोबा आणि नातीचा जागीच मृत्यू झाला आहे.
Published : March 27, 2026 at 10:16 PM IST
सातारा - पंढरपूरला देवदर्शनासाठी निघालेल्या भाविकांची कार पलटी होऊन आजोबा आणि नात जागीच ठार झाल्याची घटना माण तालुक्यातील धुळदेव गावच्या हद्दीत घडली. अशोक विष्णू निकम (वय 77) आणि त्यांची नात लक्ष्मी सचिन निकम (वय 13, रा. कोडोली, ता. सातारा) अशी मृतांची नावे आहेत. या अपघातात कारमधील एक जण गंभीर तर तीन जण किरकोळ जखमी झाले असून त्यांच्यावर सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
रस्त्याचा अंदाज आला नाही - सातारा तालुक्यातील कोडोली गावचे निकम कुटुंबीय देवदर्शनसाठी मारुती अल्टो कारने शुक्रवारी सकाळी पंढरपूरला निघाले होते. सातारा-सोलापूर मार्गावरून जात असताना माण तालुक्यातील धुळदेव गावच्या हद्दीत रस्ता उखडलेला असल्याने चालकाला रस्त्याचा अंदाज आला नाही. चालकाने अचानक ब्रेक दाबल्याने तीन ते चारवेळा पलट्या खाल्याने कारमधील आजोबा आणि नातीचा जागीच मृत्यू झाला.
जखमींवर उपचार सुरू - अपघातानंतर परिसरात काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ मदतकार्य करत जखमींना बाहेर काढले. घटनेची माहिती मिळताच म्हसवड पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली. कारमधील एक गंभीर आणि तीन किरकोळ जखमींना तातडीने खासगी रुग्णालयात नेले. त्यांच्यावर प्रथमोपचार करून त्यांना सातारा येथील शासकीय रुग्णालयात पाठवण्यात आले.
नागरिकांचा सवाल - आठ वर्षापासून रखडलेल्या सातारा-सोलापूर मार्गाच्या कामामुळे अपघातांची मालिका सुरू आहे. अनेकवेळा आंदोलने करूनही कामाला गती आलेली नाही. त्यामुळे या झालेल्या अपघाताला प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. तसेच या मार्गावर आतापर्यंत लहान मोठे 300 हून अधिक अपघात झाले आहेत. त्यात जवळपास २० जणांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. आणखी किती जणांचा जीव गेल्यावर बांधकाम खात्याला जाग येईल, असा संतप्त सवाल माण तालुक्यातील नागरिकांनी केला आहे.
