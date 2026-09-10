ETV Bharat / state

नांदेडमध्ये ट्रक-व्हॅनचा भीषण अपघात, आठ जणांचा मृत्यू, अनेक जखमी

नांदेड -भोकर रस्त्यावर सिताखंडी घाटात ट्रक आणि प्रवासी वाहनात समोरासमोर धडक होऊन आठ जण जागीच ठार झाले.

nanded accident
नांदेडमध्ये ट्रक व्हॅनचा भीषण अपघात (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 10, 2026 at 10:10 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

नांदेड : नांदेड -भोकर रस्त्यावर सिताखंडी घाटात ट्रक आणि प्रवासी वाहनात समोरासमोर धडक होऊन आठ जण ठार झाले. या अपघातामध्ये आठ जण जखमी झाले असून, त्यांच्यावर भोकर आणि नांदेड येथे उपचार सुरू करण्यात आले आहेत. हा अपघात सायंकाळी सात वाजण्याच्या सुमारास घडला.

नांदेडमध्ये ट्रक आणि टाटा मॅजिक व्हॅनचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात आठ प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. त्यांच्यावर शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. अपघातातील मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

या दुर्घटनेत सहा जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर अन्य दोघांचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला - जगदीश भंडरवार, पोलीस निरीक्षक

नांदेड-भोकर रोडवर ट्रक आणि प्रवासी व्हॅनचा समोरासमोर धडक होऊन अपघात झाला. ट्रकने व्हॅनला जोरात धडक दिली. यात व्हॅनचा चक्काचूर झाला आणि व्हॅन रस्त्यावरून बाजूला फेकली गेली.

अधिक माहिती अशी की, गुरुवारी सायंकाळी नांदेडहुन भोकरकडं अवैध प्रवासी वाहतूक घेऊन येणारी मॅजिक व्हॅननं (एम एच 26 ए.के 0548) ही भोकरजवळ घाटात एका मालवाहू ट्रकला जोराची धडक दिली. या मॅजिक गाडीतील सय्यद अलमास, शेख फिरोज, पांडुरंग लिंगू वाघमारे मिस्त्री व त्याची पत्नी लक्ष्मीबाई पांडुरंग वाघमारे, बलवान पवार आणि एक अनोळखी असे सहा जण जागीच ठार झाले, तर अन्य दोघांचा रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

जखमींवर भोकरच्या ग्रामीण रुग्णालयात उपचार चालू आहेत. अपघाताची माहिती कळताच ग्रामीण रुग्णालयात गर्दी उसळली. ऐन पोळ्याच्या दिवशी अपघात घडल्याने सर्वत्र हळहळ व्यक्त होत आहे.

हेही वाचा - गोंदिया - बालाघाट मार्गावर भीषण अपघात; ट्रक-पिकअपच्या धडकेत 6 जणांचा जागीच मृत्यू, 7 गंभीर

TAGGED:

NANDED ACCIDENT
नांदेड अपघात
नांदेड ट्रक व्हॅन अपघात
TRUCK VAN ACCIDENT
NANDED TRUCK VAN ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.