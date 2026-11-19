नागपूरच्या अंबाझरी तलावाजवळ भरधाव कारचा भीषण अपघात, एकाचा मृत्यू
अंबाझरी तलाव परिसरात कारचा भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे.
Published : November 19, 2026 at 9:34 AM IST
नागपूर - शहरात अपघातांची मालिका सुरूच आहे. गुरुवारी पहाटे अंबाझरी तलाव परिसरात कारचा भीषण अपघात झाल्याची घटना समोर आली आहे. अंबाझरी तलावाजवळील स्वामी विवेकानंद स्मारकाजवळ भरधाव कारवरील चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने कार रस्त्यावरील बॅरिकेट्सला धडकली आणि त्यानंतर कार थेट नाल्यात कोसळली. या भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू झाल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
गुरुवारी पहाटे सुमारे चार वाजण्याच्या सुमारास हा अपघात झाला. अपघातग्रस्त कारचा क्रमांक एमएच 49 सीडी 8390 आहे. अंबाझरी तलाव परिसरातील स्वामी विवेकानंद स्मारकाजवळून कार जात असताना हा भीषण अपघात घडला.
भरधाव वेगात असलेल्या कारवरील चालकाचे नियंत्रण सुटले. त्यानंतर कार बॅरिकेट्सला धडकून थेट नाल्यात कोसळली. त्यामुळे कारचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले.
पहाटेच्या सुमारास घडलेल्या या अपघाताच्या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. अपघाताची माहिती मिळताच संबंधित यंत्रणांकडून घटनास्थळी आवश्यक कार्यवाही करण्यात येत आहे. अंबाझरी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत ही घटना घडली असून, अपघात नेमका कशामुळे झाला, कारमध्ये किती जण होते आणि मृतांची ओळख काय, याबाबत अधिकृत माहिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही. दरम्यान, भरधाव वेगामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटले की अपघातामागे अन्य काही कारण होते, याचा तपास पोलिसांकडून केला जात आहे.