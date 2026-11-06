सोलापूर पुणे महामार्गावर कार अन् कंटेनरचा भीषण अपघात, कारचा चुराडा कल्याणमधील तिघांचा मृत्यू
कल्याणहून स्वामी समर्थांच्या दर्शनासाठी निघालेल्या तिघांचा अपघाती मृत्यू झाला.
Published : November 6, 2026 at 10:47 PM IST
सोलापूर - पुणे महामार्गावर मोहोळ तालुक्यातील तेलंगवाडी ते शेटफळ दरम्यान एका भीषण अपघातात तिघांचा जागीच मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली आहे. या अपघातात अन्य दोघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत. शुक्रवार (दि. 6) रोजी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास शेटफळ गावच्या हद्दीत हा अपघात घडला. पार्थ तुषार भारंबे (वय 8), विलास चांगु भारंबे (वय 66) आणि शोभा विलास भारंबे (वय 63, सर्व रा. कल्याण मुंबई) अशी अपघातात मृत पावलेल्या व्यक्तींची नावं आहेत. हे सर्वजण एकाच कुटुंबातील असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
सोलापूर पुणे महामार्गावर कारचा चुराडा - मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, इर्टिगा कार सोलापूर-पुणे महामार्गावरून प्रवास करत होती. भारंबे कुटुंब कल्याणहून अक्कलकोटला स्वामींच्या दर्शनासाठी निघाले होते. मोहोळ तालुक्यातील शेटफळ गावच्या हद्दीत इर्टिगा आणि कंटेनरची समोरासमोर धडक झाली. समोरून येणाऱ्या कंटेनरवर कार समोरासमोर जोरदार आदळली. ही धडक इतकी भीषण होती की, कारचा चुराडा झाला असून कारमधील तिघांना आपला जीव जागीच गमवावा लागला. या दुर्घटनेत कारमधील अन्य दोघे जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
स्वामीचे दर्शन अपूर्णच राहिले - अपघाताची भीषणता पाहून परिसरातील नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली आणि मदतकार्य सुरू केलं. भारंबे कुटुंब स्वामींच्या दर्शनासाठी अक्कलकोटकडे निघाले होते. वाटेतच मृत्यूने तिघांना कवटाळून घेतलं. नागरिकांच्या मदतीनं जखमींना तातडीनं उपचारासाठी नजीकच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. या भीषण अपघातामुळे सोलापूर-पुणे महामार्गावरील वाहतूक काहीवेळ विस्कळीत झाली होती. या अपघाताचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. या प्रकरणाचा पुढील तपास मोहोळ पोलीस करत आहेत.