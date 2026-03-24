साताऱ्यातील जळव घाटात भीषण अपघात, देवदर्शनाला निघालेल्या भाविकांची जीप पलटी होऊन १ ठार, १२ जखमी

चालकाचा ताबा सुटल्याने भाविकांच्या महिंद्रा पिकअपला भीषण अपघात होऊन एक महिला जागीच ठार झाली तर अनेक भाविक जखमी झाले आहेत.

Published : March 24, 2026 at 10:38 PM IST

सातारा - पाटण तालुक्यातील जळव घाटात भाविकांच्या महिंद्रा पिकअप गाडीचा मंगळवारी भीषण अपघात झाला. जळव घाटातून जात असताना चालकाचा ताबा सुटल्याने गाडी रस्त्याकडेच्या नाल्यात पलटी झाली या अपघातात एका महिलेचा जागीच मृत्यू झाला तर १२ भाविक गंभीर जखमी झाले आहेत. वंदना विठ्ठल काकडे (वय ५५, रा. हिवरे, ता. कोरेगाव), असं मृत महिलेचं नाव आहे.


अपघातातील मृत महिला आणि सर्व जखमी हे कोरेगाव तालुक्यातील हिवरे गावचे रहिवासी आहेत. तीन गंभीर जखमींवर सातारा जिल्हा शासकीय रुग्णालयात आणि किरकोळ जखमींवर तारळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार सुरू आहेत. प्रभावती काकडे, एकनाथ काकडे, वंदना काकडे, विद्या काकडे, दाजी खताळ, केशव जगदाळे, आबाजी खताळ, शकुबाई खताळ, छाया खताळ, शंकर खताळ, शालन खताळ, सिंधू शिंदे, विठ्ठल काकडे, लता खताळ, पंढरीनाथ काकडे, प्रल्हाद काकडे, रूक्मिणी काकडे, लोचन शिंदे आणि किरण शिंदे, (सर्व रा. हिवरे ता. कोरेगाव), अशी जखमींची नावं आहेत.



उंब्रज पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कोरेगाव तालुक्यातील हिवरे गावातील भाविक मालवाहू महिंद्रा पिकअप गाडीतून पाटण तालुक्यातील निनाईदेवीच्या दर्शनासाठी निघाले होते. मरळोशी मार्गावरील जळव घाटात एका वळणावर पिकअप चालक बापू संभाजी खताळ याचा गाडीवरील ताबा सुटल्याने पिकअप जीप (क्र. MH-11-AG-8852) रस्त्याकडेच्या नाल्यात पलटी झाली. या भीषण अपघातात एक महिला जागीच ठार झाली तर बाकी सर्व जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच उंब्रज पोलिसांनी गतीने सूत्रे हलवली. रुग्णवाहिका पाचारण करून जखमींना सातारा आणि तारळे आरोग्य केंद्रात दाखल केले.


सोमनाथ एकनाथ काकडे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून महिंद्रा पिकअप चालक बापू संभाजी खताळ (रा. हिवरे, ता. कोरेगाव) याच्यावर उंब्रज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलीस उपनिरीक्षक सागर खबाले हे अधिक तपास करत आहेत.

