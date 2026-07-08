मोशीत भीषण दुर्घटना! कचऱ्याचा ढिगारा इमारतीवर कोसळला; 5 कर्मचाऱ्यांचा मृत्यू झाल्याची भीती
पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी येथील कचरा डेपो परिसरातील इमारतीवर अचानक कचऱ्याचा मोठा ढिगारा कोसळला.
Published : July 8, 2026 at 5:10 PM IST
पिंपरी-चिंचवड : पिंपरी-चिंचवड शहरातील मोशी येथील कचरा डेपोमध्ये बुधवारी (8 जुलै) सकाळी मोठी दुर्घटना घडली. कचऱ्याचा प्रचंड ढिगारा एका इमारतीवर कोसळल्याने इमारतीचा काही भाग ढासळल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. या दुर्घटनेत इमारतीच्या ढिगाऱ्याखाली 12 ते 14 कर्मचारी अडकल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. घटनेची माहिती मिळताच परिसरात खळबळ उडाली असून, अग्निशमन दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि पोलिसांसह बचाव यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली आहे.
इमारतीवर कचऱ्याचा मोठा ढिगारा कोसळला : प्राथमिक माहितीनुसार, कचरा डेपो परिसरातील इमारतीवर अचानक कचऱ्याचा मोठा ढिगारा कोसळला. या धक्क्यामुळे इमारतीचा काही भाग कोसळला आणि त्यावेळी आत काम करत असलेले कर्मचारी ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुर्घटनेनंतर परिसरातील कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ प्रशासनाला माहिती दिली. सध्या बचावकार्य सुरू असून, अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. या घटनेबाबत अधिकृत माहिती आणि जखमींची नेमकी संख्या अद्याप समोर आलेली नाही.
दुर्घटनेचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट : या दुर्घटनेनंतर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आपत्ती व्यवस्थापन विभाग, अग्निशमन दल, पोलीस प्रशासन तसेच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (NDRF) घटनास्थळी दाखल झाले आहे. अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीच्या सहाय्याने मलबा हटवून अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांचा शोध घेण्याचं काम युद्धपातळीवर सुरू आहे. घटनास्थळी रुग्णवाहिकाही तैनात करण्यात आल्या असून, जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्याची तयारी करण्यात आली आहे.
या दुर्घटनेत ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांपैकी 5 जणांचा मृत्यू झाल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. मात्र, याबाबत प्रशासनाकडून अद्याप अधिकृत दुजोरा देण्यात आलेला नाही. बचावकार्य पूर्ण झाल्यानंतरच मृतांचा आणि जखमींचा नेमका आकडा स्पष्ट होणार असल्याने, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता अधिकृत माहितीकडेच लक्ष द्यावं, असं आवाहन प्रशासनानं केलं आहे.
दुर्घटनेचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. मात्र, कचऱ्याच्या वाढत्या ढिगाऱ्याचा दबाव, ढिगाऱ्याची अस्थिर रचना किंवा इतर तांत्रिक कारणांमुळे हा अपघात घडला असावा, असा प्राथमिक अंदाज व्यक्त करण्यात येत आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
सध्या संपूर्ण परिसर पोलीस बंदोबस्तात असून, बचावकार्यात कोणताही अडथळा निर्माण होऊ नये यासाठी नागरिकांना घटनास्थळापासून दूर ठेवण्यात येत आहे. बचाव पथकांकडून मलब्याखाली अडकलेल्या कर्मचाऱ्यांचा शोध सुरू असून, त्यांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
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