नाशिकच्या दिंडोरीमध्ये भीषण अपघात, भरधाव कार विहिरीत कोसळली; 6 विद्यार्थ्यांसह 9 जणांचा मृत्यू
नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथे भीषण अपघात घडला आहे. चारचाकी गाडी विहिरीत कोसळून एकाच कुटुंबातील 9 जणांचा मृत्यू झाला आहे.
Published : April 4, 2026 at 8:11 AM IST
नाशिक : नाशिकच्या दिंडोरी तालुक्यातील शिवाजीनगर परिसरात एक भीषण अपघात झाल्याची माहिती समोर आली आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, शुक्रवारी (3 एप्रिल) रात्री उशीरा एर्टिगा कार विहिरीत कोसळल्यानं हा अपघात झाला. या अपघातात 9 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला असून त्यात 6 विद्यार्थ्यांचा समावेश आहे. अपघाताचा नेमकं कारण अद्याप समोर आलेलं नाही.
स्नेहसंमेलनावरून परतताना काळाचा घाला : मिळालेल्या माहितीनुसार, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी तालुक्यातील शिवाजीनगर परिसरातील राज बँक्वेट हॉल व मंगल कार्यालयात शुक्रवारी सायंकाळी खाजगी क्लासचं स्नेहसंमेलन आयोजित करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमासाठी शहरासह आसपासच्या गावांतील विद्यार्थी व पालक मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते.
रात्री सुमारे 10 वाजता स्नेहसंमेलन आटोपल्यानंतर दिंडोरी येथील दरगोडे कुटुंबीय एर्टिगा कारनं घरी परतण्यासाठी निघाले. यावेळी मंगल कार्यालयाजवळील शेतातील विहिरीत कार विहिरीत कोसळून भीषण अपघात झाला.
विहिरीत पाणी भरलेलं असल्यानं मदत कार्यात अडथळे : घटनेची माहिती मिळताच ग्रामपंचायतीचे अग्निशामक दल, आपत्ती व्यवस्थापन पथक आणि पोलिसांनी तातडीनं घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केलं. मात्र विहिरीत पाणी भरलेलं असल्यानं मदत कार्यात अडथळे निर्माण झाले. अखेर रात्री उशिरा क्रेनच्या सहाय्याने कार विहिरीबाहेर काढण्यात आली.
या दुर्घटनेत 9 जणांचा मृत्यू झाला असून, सुनील दत्तात्रय दरगोडे (35), रेशमा सुनील दरगोडे (33) यांच्यासह राखी, आशा, माधुरी आणि श्रावणी दरगोडे यांचा मृत्यू झाला आहे. सृष्टी (16), श्रेयश (11) आणि समृद्धी (7) या चिमुकल्यांचाही मृतांमध्ये समावेश असल्यानं नाशिक जिल्ह्यात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : दिंडोरीतील शिवाजीनगर परिसरात एका खासगी क्लासनं स्नेहसंमेलन आयोजित केलं होतं. त्याला इंदोरे गावातील दरगोडे कुटुंब देखील उपस्थित होतं. कार्यक्रम आटोपल्यानंतर त्यांची कार मंगल कार्यालया शेजारी असलेल्या विहिरीत कोसळली. यात 9 जणांचा मृत्यू झाला असून 6 विद्यार्थी आहेत. काल रात्री उशिरा ही कार क्रेनच्या सहाय्याने बाहेर काढण्यात आली. आज सकाळी मृतदेहांचे शवविच्छेदन केले जाणार आहे. अशी माहिती दिंडोरी पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक भगवान मथुरे यांनी दिली.
चालकाला अंदाज आला नसावा- प्रत्यक्षदर्शी : या भीषण अपघाताबाबत प्रत्यक्षदर्शी आणि स्थानिक नागरीक प्रवीण जाधव यांनी सांगितलं की, "रात्रीची वेळ होती त्यामुळे वाहन चालकाला विहिरीचा अंदाज आला नसावा आणि कार थेट विहिरीत कोसळली. विहिरीत पाणी असल्यानं 9 जणांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही अतिशय दुर्दैवी घटना आहे. आमची मागणी आहे की, एक तर विहीर बुजवावी किंवा विहिरीला संरक्षण भिंत आणि वरून जाळी बसवावी.
प्रशासनानं आता तरी जागं व्हावं- दरगोडे कुटुंबीय : 'ही विहीर अगदी रस्त्याच्या मधोमध आहे. या विहिरीला कुठलीही संरक्षण भिंत नाही फलक नाही. या आधी देखील लहान मोठे जनावरं या विहिरीत पडून अपघात झाले आहेत. प्रशासनला वारंवार सांगून सुध्दा विहीर बुजवली जात नाही किंवा तिला संरक्षण भिंत बांधली जात नाही. सावधानतेचे बोर्ड लावले जात नाही. हे सर्व प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे झालं आहे. आता तरी प्रशासनानं जागं व्हावं, अशी मागणी दरगोडे कुटुंबानी केली आहे.
उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी व्यक्त केलं दु:ख : या अपघाताबाबत राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी दु:ख व्यक्त केलं आहे. त्यांनी एक्सवर पोस्ट लिहित म्हटलं की, नाशिक जिल्ह्यातील दिंडोरी येथे घडलेली दुर्घटना अत्यंत हृदयद्रावक आणि वेदनादायी आहे. रस्त्यालगतच्या शेतातील विहिरीत कार कोसळून 6 निष्पाप शालेय विद्यार्थ्यांसह 9 जणांचा मृत्यू झाल्याची बातमी मन सुन्न करून टाकणारी आहे. या दुर्दैवी अपघातात प्राण गमावलेल्या सर्वांना मी भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते. ईश्वर त्यांच्या आत्म्यास चिरशांती देवो व दुःखी कुटुंबियांना या कठीण प्रसंगाला सामोरे जाण्याची शक्ती देवो..!