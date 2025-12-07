सप्तशृंगी घाटात मोठा अपघात; दरीत कार कोसळून सहा जणांचा मृत्यू
सप्तश्रृंगी देवीचं दर्शन घेऊन परतणाऱ्या कारचा सप्तशृंगी घाटात भीषण अपघात झाल्याची घटना घडली आहे. या अपघातात सहा प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे.
Published : December 7, 2025 at 8:47 PM IST|
Updated : December 7, 2025 at 8:54 PM IST
नाशिक : जिल्ह्यातील सप्तशृंगी गड येथील गणपती घाटात चारचाकी वाहन 900 ते 1000 फूट खोल दरीत कोसळून भीषण अपघात झाल्याची घटना रविवारी दुपारी घडली आहे. या अपघातात एकूण सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. यामध्ये दोन महिला आणि तीन पुरुषांचा समावेश आहे. दरम्यान सदर चारचाकी वाहनामध्ये एकूण सात प्रवाशी होते. त्यापैकी सहा जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर जखमीवर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.
अपघातात सहा जणांचा मृत्यू : स्थानिक नागरिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार रविवारी दुपारी वणी सप्तशृंगी गडावरुन दर्शन घेऊन येत असताना कार (एमएच 15 बीएन 0555) खोल दरीत कोसळून अपघात झाला. गणपती पॉईंटजवळ हा अपघात झाला आहे. वाहन चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्यामुळं संरक्षण कठडा तोडून वाहन दरीत कोसळून भीषण अपघात झाला. दर्शन घेऊन परत येत असताना हा अपघात झाला. या अपघातावेळी कारमध्ये एकूण सात प्रवासी प्रवास करत होते. त्यापैकी सहा जणांचा मृत्यू झाला. तर उर्वरित एकावर शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या अपघाताची माहिती मिळताच स्थानिक नागरिकांनी आणि आपत्ती व्यवस्थापन पथकांकडून मदत कार्य सुरू करण्यात आलं. परंतु कार 900 ते 1,000 फूट खोल दरीत कोसळ्यानं मदत कार्यात अडचणी येत होत्या.
शनिवारी आणि रविवारी देवीच्या दर्शनासाठी भाविकांची गर्दी : दर रविवारी सप्तश्रृंगी देवीच्या दर्शनासाठी गडावर मोठ्या संख्येनं हजेरी लावत असतात. भाविक मनोभावे देवीच्या दर्शनासाठी इथे येत असतात. याशिवाय शनिवार आणि रविवारी सुट्टी असल्यानं सप्तश्रृंगी गडावर भाविकांची गर्दी आणखी वाढत असते. अशाचप्रकारे सात भाविक हे चारचाकी वाहनातून देवीच्या दर्शनाला गेले होते. ते देवीचं दर्शन घेऊन परतत असताना घाटात मोठी दुर्घटना घडली.
पिंपळगाव बसवंत गावावर कोसळला दुःखाचा डोंगर : सप्तशृंगी घाटात झालेल्या चारचाकी वाहन अपघातात पिंपळगाव बसवंत येथील प्रसिध्द उद्योजक पटेल कुटुंबातील लोकांवर काळानं घाला घातला. या अपघातात किर्ती पटेल (50), विठ्ठल पटेल (65), लता पटेल (60), पचन पटेल (60), मनीबेन पटेल (70) आणि रसीला पटेल यांचा मृत्यू झाला. या घटनेमुळं पिंपळगाव बसवंत गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला.
हेही वाचा :