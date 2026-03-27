शेतात येईनात मधमाश्या, फळबागा आल्या अडचणीत; शेतकऱ्यानं लढवली अनोखी शक्कल
मधमाश्या परागीकरणासाठी महत्त्वाच्या असल्याने त्यांच्या कमतरतेचा परिणाम फळबागांवर दिसून येत आहे. त्यामुळे बाहेरून मधमाश्यांच्या पेट्या आणून परागीकरणासाठी वापर करावा लागत असल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झालीय.
Published : March 27, 2026 at 3:03 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर - माणसाने जशी प्रगती केली तशा सोयीसुविधा वाढल्या. शेतीमध्ये नवनवे प्रयोग झाले, खतांचा आणि औषधांचा वापर करून पिकांचे संरक्षण होते, असे मानले जाते. मात्र त्याचे दुष्परिणाम देखील मोठ्या प्रमाणात जाणवत आहेत. एकेकाळी झाडीझुडपात दिसणाऱ्या मधमाश्या आता दिसेनाशा झाल्या आहेत. ग्रामीण भागामध्ये मधमाश्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात घटल्याचे चित्र समोर येत आहे. वाढत्या प्रमाणात कीटकनाशकांचा वापर, तर दुसरीकडे पर्यावरणातील बदल या दुहेरी फटक्यामुळे मधमाश्यांची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत आहे. मधमाश्या परागीकरणासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या असल्याने त्यांच्या कमतरतेचा परिणाम थेट फळबागांवर दिसून येत आहे. त्यामुळे बाहेरून मधमाश्यांच्या पेट्या आणून परागीकरणासाठी वापर करावा लागत असल्याने उत्पादन खर्चात वाढ झालीय.
फळबागा अडचणीत : कोणत्याही फळांच्या झाडावर फळधारणा करण्यासाठी मधमाश्यांची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. जोपर्यंत झाडावर आलेल्या फुलांवर मधमाशी बसत नाही आणि परागीकरण प्रक्रिया करणार नाही, तोपर्यंत फळ येण्यास सुरुवात होत नाही. मात्र गेल्या काही वर्षांमध्ये झाडांवर होणाऱ्या फवारणीमुळे मधमाश्यांचे अस्तित्वच अडचणीत सापडलंय. फुलांवर बसून परागीकरण करणाऱ्या मधमाश्या कीटकनाशकांच्या संपर्कात येताच मोठ्या प्रमाणात मृत्युमुखी पडत आहेत. त्यामुळे आंबा, डाळिंब, मोसंबी, लिंबू, यांसारख्या फळपिकांच्या उत्पादनात घट झालीय. पूर्वी सेंद्रिय खतांचा वापर अधिक असल्याने कुठलीही अडचण नव्हती, मागील काही वर्षांत केमिकलयुक्त अशी फवारणी वाढल्याने मधमाश्यांचे पोळे दिसून येत नाहीत. शिवाय त्यांच्यापासून अपाय असल्याने माणूसच त्यांची पोळे नष्ट करत असल्याने ही परिस्थिती निर्माण झाल्याची माहिती शेतकरी नेते ज्ञानदेव मुळे यांनी दिलीय.
मधमाश्यांसाठी अतिरिक्त खर्च : मधमाश्या शेतात येत नसल्याने फळबागा अडचणीत सापडल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आता कृत्रिम पद्धतीने मधमाश्यांचे पालन (बी-कीपिंग) करावे लागत आहे किंवा बाहेरून मधमाश्यांच्या पेट्या आणून परागीकरणासाठी वापर करावा लागत आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ झालीय. कीटकनाशकांमुळे मधमाश्या मरत आहेत. परिणामी उत्पादन कमी होत असल्याने आम्हाला आता कृत्रिम मधमाश्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे खर्चांमध्येदेखील मोठी भर पडत आहे, त्याचबरोबर ज्या मधपेट्या आयात केल्या जातात, त्या मधपेट्यांमधील माशा परगीकरण करत नाहीत. त्यामुळे उत्पन्नामध्ये मोठी घट होत आहे. मधमाश्यांच्या एका पेटीसाठी किमान दोन ते तीन हजारांचा खर्च करावा लागत आहे. पाचोड येथील भागवत मस्के या शेतकऱ्यांना दोन हजार झाडांसाठी 50 पेट्या भाड्याने घ्याव्या लागत आहेत, त्यासाठी किमान दीड लाख रुपयांचा खर्च करावा लागत असल्याने सरकारने यासाठी काही उपाययोजना करणे आवश्यक असल्याच मागणी शेतकरी भागवत मस्के यांनी केलीय.
फळबागा आणि भाजीपाला पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम : मधमाश्यांची संख्या झपाट्याने घटत असून, नैसर्गिक “मोहोळ” सापडणे दुर्मीळ झालंय. यामुळे फळबागा आणि भाजीपाला पिकांच्या उत्पादनावर परिणाम होत असून, शेतकरी चिंतेत आहेत. कीटकनाशकांचा वाढता वापर, हवामान बदल आणि झाडांची घटती संख्या यामुळे मधमाश्यांचे अस्तित्व धोक्यात आलंय. परिणामी आंबा, डाळिंब यांसारख्या पिकांमध्ये फळधारणा कमी होत आहे. अनेक शेतकऱ्यांना कृत्रिम परागीकरणाचा आधार घ्यावा लागत असून, उत्पादन खर्च वाढलाय.
कीटकनाशकांचा नियंत्रित वापर आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना आवश्यक : “मधमाश्या शेतीसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. त्यांचे संवर्धन करण्यासाठी कीटकनाशकांचा नियंत्रित वापर आणि पर्यावरणपूरक उपाययोजना आवश्यक आहे. फूलझाडांचा उपयोग करावा, बांधावर जास्तीत जास्त लागवड करावी, मधमाश्यांना आकर्षित करशील, अशा पद्धतीच्या फुलांच्या झाडांची बांधावर लागवड करावी, जेणेकरून अडचण येणार नाही, असा सल्ला वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ कीडनाशक विभागप्रमुख पी. एस. नेहरकर यांनी दिलाय.
