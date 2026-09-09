थलापति विजय यांचे बनावट अकाउंट वापरणाऱ्या होमगार्डला अटक; चेन्नई सायबर पोलिसांची जळगावात कारवाई
तामिळनाडू राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नावाचा वापर करून सोशल मीडियावर बनावट अकाउंट आणि एआय जनरेटेड कंटेंट प्रसारित केल्याच्या प्रकरणात जळगाव जिल्ह्यातील होमगार्डला अटक झाली. वाचा, सविस्तर बातमी.
Published : September 9, 2026 at 10:42 AM IST|
Updated : September 9, 2026 at 11:05 AM IST
नशिराबाद (जळगाव) : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या नावानं सोशल मीडियावर बनावट अकाउंट तयार करून त्यावर एआय जनरेटेड व्हिडिओ, डिजिटल छायाचित्रे आणि विविध पोस्ट प्रसारित केल्याच्या प्रकरणानं आता थेट जळगाव जिल्ह्यातील नशिराबादपर्यंत धडक मारली आहे. या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या चेन्नई वेस्ट झोन सायबर क्राईम पोलिसांच्या पथकाने नशिराबादमध्ये येत मंगळवारी रात्र दहा वाजण्याच्या सुमारास मोठी कारवाई केली आहे. या प्रकरणात नशिराबाद येथील होमगार्डला अटक करण्यात आली आहे. मोहम्मद जुनेद शेख कुतुबुद्दीन, रा. ताजनगर, नशिराबाद असे अटक करण्यात आलेल्या होमगार्डचं नाव आहे.
तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय हे टीव्हीके पक्षाचे प्रमुख आहेत. त्यांच्या नावाशी संबंधित सोशल मीडिया अकाउंटवरून एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेले व्हिडिओ आणि विविध प्रकारच्या पोस्ट प्रसारित करण्यात आल्याचं तपासात समोर आल्याची माहिती आहे. या प्रकरणी 5 सप्टेंबर रोजी चेन्नई येथील पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर चेन्नई सायबर क्राईम पोलिसांनी सोशल मीडिया अकाउंट्स, त्यांचा वापर, डिजिटल पुरावे आणि संबंधित व्यक्तींच्या हालचालींचा तपास सुरू केला.
आरोपीला चेन्नईला नेण्यात आलं-तपासाची चक्रे फिरत असताना या प्रकरणातील काही डिजिटल धागेदोरे नशिराबादपर्यंत पोहोचल्याचे समोर आलं. त्यानंतर चेन्नई वेस्ट झोन सायबर क्राईम पोलिसांचे पथक थेट नशिराबादमध्ये दाखल झाले. नशिराबाद पोलीस ठाण्याच्या मदतीने मोहम्मद जुनेद शेख कुतुबुद्दीन याला ताब्यात घेण्यात आलं. त्याची नशिराबाद पोलीस ठाण्यात चौकशी करण्यात आली. चौकशीनंतर त्याला या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपासासाठी चेन्नई सायबर क्राईम पोलिसांच्या पथकानं त्याला चेन्नईला नेलं आहे. या कारवाईबाबत नशिराबाद पोलीस ठाण्याच्या सहाय्यक पोलीस निरीक्षक योगिता नारखेडे यांनी माहिती दिली. चेन्नई पोलिसांकडून दाखल करण्यात आलेल्या गुन्ह्याच्या तपासासाठी संबंधित व्यक्तीला चेन्नईला नेण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितले.
तपास सुरू- सोशल मीडियावर एखाद्या महत्त्वाच्या राजकीय व्यक्तीच्या नावानं बनावट अकाउंट तयार करून त्यावर एआय तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तयार केलेला कंटेंट प्रसारित करण्याच्या या प्रकरणाकडं सायबर यंत्रणांकडून गांभीर्यानं पाहिलं जात आहे. संबंधित अकाउंट मुख्यमंत्री विजय यांचे अधिकृत अकाउंट असल्याचा आभास निर्माण करण्यासाठी तयार करण्यात आले होते का? या अकाउंटवरून नेमका कोणत्या प्रकारचा मजकूर आणि व्हिडिओ प्रसारित करण्यात आला? तसेच त्यामागील उद्देश काय होता? याचा तपास आता सुरू आहे.
अकाउंट कुठून ऑपरेट करण्यात आले?- या प्रकरणात केवळ बनावट अकाउंट तयार करण्यापुरताच प्रकार मर्यादित आहे. त्यामागे आणखी मोठे डिजिटल नेटवर्क कार्यरत आहे, याचाही तपास केला जात आहे. सोशल मीडिया अकाउंट तयार करण्यासाठी कोणते मोबाईल क्रमांक किंवा ई-मेल आयडी वापरण्यात आले? अकाउंट कुठून ऑपरेट करण्यात आले? त्यावर कोणत्या कालावधीत कंटेंट अपलोड करण्यात आला? तो कंटेंट किती लोकांपर्यंत पोहोचला? यासंदर्भातील माहिती सायबर पोलिसांकडून तपासली जात आहे.
आणखी कोणाचा आहे सहभाग?सायबर क्राईमच्या तपासामध्ये आयपी लॉग, मोबाईल फोन, ई-मेल आयडी, सोशल मीडिया अकाउंट्स, लिंक्ड अकाउंट्स, मोबाईल क्रमांक, डिजिटल उपकरणे तसेच इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे मोहम्मद जुनेद शेख याच्याकडील डिजिटल उपकरणे आणि या प्रकरणाशी संबंधित इतर बाबींचीही चौकशी होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर संबंधित बनावट अकाउंटचा वापर करणाऱ्या इतर व्यक्तींचा सहभाग आहे का, याचाही शोध घेतला जाणार आहे.
कोणते धागेदोरे समोर येणार?विशेष म्हणजे, सोशल मीडिया आणि एआय तंत्रज्ञानाचा वापर दिवसेंदिवस वाढत असताना त्याचा गैरवापर करून बनावट व्हिडिओ, खोटे फोटो किंवा एखाद्या व्यक्तीच्या नावानं बनावट अकाउंट तयार करून माहिती प्रसारित करण्याचे प्रकारही वाढत आहेत. त्यामुळे या प्रकरणाच्या तपासातून डिजिटल माध्यमांच्या गैरवापराबाबत आणखी कोणते धागेदोरे समोर येतात? याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
काय होणार तपास?- चेन्नई सायबर क्राईम पोलिसांनी मोहम्मद जुनेद शेख कुतुबुद्दीन याला अटक करून पुढील तपासासाठी चेन्नईला नेलं आहे. या प्रकरणामागे आणखी कोणाचा सहभाग आहे का? बनावट अकाउंटचा नेमका उद्देश काय होता? एआय जनरेटेड व्हिडिओ आणि पोस्ट कोणी तयार केल्या आहेत? त्या कुठून अपलोड करण्यात आल्या? त्या किती मोठ्या प्रमाणावर प्रसारित झाल्या? याचा तपास आता चेन्नई सायबर क्राईम पोलिसांकडून करण्यात येणार आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुढील तपासात आणखी कोणती नावे समोर येतात? हे पाहणे महत्त्वाचं ठरणार आहे.