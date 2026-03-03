भोई प्रतिष्ठानच्या वतीनं आयोजित 'रंग बरसे' कार्यक्रमात विशेष मुलांनी लुटला आनंद!
भोई प्रतिष्ठाननं विशेष आणि अनाथ मुलांसाठी रंगपंचमीनिमित्त 'रंग बरसे' या उपक्रमाचं आयोजन केलं. या कार्यक्रमाला पुणे महानगरपालिकेच्या महापौर मंजुषा नागपूरे या उपस्थित होत्या.
पुणे : होळीच्या दुसऱ्या दिवशी मोठ्या उत्साहात धूलिवंदन हा सण साजरा केला जातो. दरवर्षी पुण्यातील शंकरराव भोई प्रतिष्ठानच्या वतीनं वंचित घटकातील मुलांसाठी 'रंग बरसे' या रंगोत्सवाचं आयोजन करण्यात येतं. दरवर्षीप्रमाणं यंदा देखील या 'रंग बरसे' कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कार्यक्रमात पुण्याच्या महापौर मंजुषा नागपूरे यांच्यासह लहान मुलं आणि विविध क्षेत्रातील सर्वच मान्यवरांनी या 'रंग बरसे' आनंद लुटला. यावेळी रासायनिक मुक्त रंगांची उधळण करत मुलांनी या कार्यक्रमाचा आनंद लुटला.
विशेष मुलांसाठी दरवर्षी उत्साहात होता रंग बरसे कार्यक्रम : 'रंग बरसे' या उपक्रमाचे यंदा 31 वं वर्ष आहे. रंग बरसे हा कार्यक्रम पुण्यातील रास्ता पेठेत क्वार्टरगेट जवळ हॉटेल शांताई समोरील मैदानावर आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमात ऊस तोडणी कामगारांची मुलं, देवदासींच्या मुलं, अनाथ, अंध, मूकबधिर तसंच रस्त्यावर फुगे विकणारी, डोंबाऱ्याचा खेळ करणारी यासह विविध सामाजिक संस्थांमधील मुलं-मुलींनी या कार्यक्रमाचा आनंद लुटला.
म्हणून आयोजित केला जातो रंग बरसे कार्यक्रम : "माणसाच्या जीवनामध्ये रंगाचे खूप महत्त्व आहे. त्यामुळं वंचित मुलांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहामध्ये सामावून घेण्याचा प्रतिष्ठानचा प्रयत्न आहे. मागील 31 वर्षापासून समाजातील विशेष मुलांसोबत रंग बरसे हा कार्यक्रम पुण्यात आयोजित करण्यात येतो. या उपक्रमात या मुलांसह समजातील सर्वच स्तरातील विविध मान्यवर देखील उपस्थित असतात. या विशेष मुलांना धुलिवंदन हा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात यावं म्हणून हा उपक्रम आयोजित करण्यात येतो," अशी प्रतिक्रिया भोई प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष मिलिंद भोई यांनी दिली.
