पिचकारीने पाणी उडविणाऱ्या नातवाच्या अंगावर आजीनं अनावधानानं ओतलं उकळते पाणी; चिमुकला 40 टक्के भाजला!
पिचकारीनं पाणी उडविणाऱ्या चिमुकलीवर आजीनं उकळते पाणी टाकल्यानं तो 40 टक्के भाजला आहे. पोलिसांनी ही घटना अनवधानानं घडल्याचं सांगितलं आहे.
Published : March 5, 2026 at 4:21 PM IST
नागपूर- नागपूरच्या कोराडी पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील परिसरात मन सुन्न करणारी घटना घडली आहे. शेजारी राहणाऱ्या चार वर्षीय एका चिमकल्यानं होळीच्या उत्साहात शेजारी राहणाऱ्या आजीवर पिचकारीनं पाणी उडवल्याच्या रागातून आजीनं चक्क गरम (उकळत) पाणी त्या चिमुकल्याच्या अंगावर फेकल्याची संतापजनक घटना समोर आली आहे. संपूर्ण घटना सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली आहे. संपूर्ण घटनेचा सीसीटीव्हीच्या व्हिडीओ व्हायरल झाला. त्या अनुषंगानं पोलिसांनी तपास सुरू केलेला आहे.
महत्त्वाचे म्हणजे अनावधानानं आजीनं उकळते पाणी नातवाच्या अंगावर टाकल्याची माहिती पोलीस निरीक्षकांनी दिली आहे. ओम हरीश वांगे असं 4 वर्षीय मुलाचं नाव आहे. तर सिंधू ठाकरे असे आजीचं नाव आहे.
संपूर्ण देशभरात धुलिवंदनाचा उत्साह वाढलेला असताना नागपुर शहरातील कोराडी या भागात क्रूरतेची परिसीमा गाठणारी घटना समोर आली आहे. 4 वर्षीय निरागस बालकानं पिचकारीतुन आजीवर रंग उडवला. आजीनंही मागचापुढचा विचार न करता त्या चार वर्षीय चिमुकल्याच्या अंगावर होळीच्या निखाऱ्यावर गरम केलेल्या पाण्याची अख्खी बदली ओतली. होळी जाळल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी होळीच्या निखाऱ्यांवर पाणी तापवून आंघोळ करण्याची परंपरा नागपूरसह विदर्भात आहे. या घटनेतील आजीनेदेखील होळीच्या निखाऱ्यांवरती पाणी तापवलं होतं.
जीवाचा आकांत, अंगाची लाहीलाही:- गंमत, मज्जा मस्ती म्हणून त्या मुलानं आजीवर पाणी टाकलं. त्याला परिणामाची चिंता नव्हती. कारण, ती पुढील व्यक्ती हक्काची आणि आपली आहे, असा समज त्या मुलाला झालेला होता. आजीनं गरम उकळते पाणी त्या मुलाच्या अंगावर ओतल्यानंतर ओम ठाकरे हा जीवाच्या आकांतानं किंचाळला. त्याच्या अंगाची लाहीलाही झाली होती. काही लोकांनी थंड पाणी त्याच्यावर ओतले. मात्र, तोपर्यंत ओम ठाकरेचे शरीर 40 टक्के भाजले होते. त्याला रुग्णालयामध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आले असून त्याची प्रकृती स्थिर आहे.
अनावधानाने घडली कृती- पोलीस निरीक्षक-" ज्यावेळी ओमनं आजीवर पाणी टाकले, तेव्हा आजीनंदेखील उत्स्फूर्तपणे त्याला दाद दिली. पण, त्यावेळी आपल्या बादलीतील पाणी गरम आहे, याचे भान आजीला राहिले नाही. अनावधानाने आणि अचानकपणे कृती त्यांच्या हातून घडली असल्याची माहिती कोराडी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक पोपट धायतोंडे यांनी दिलेली आहे. या संदर्भात मुलाच्या आईनं तक्रार अर्ज दिलेला आहे. मात्र, अद्याप आजीला अटक करण्यात आलेली नाही", असंदेखील पोलीस निरीक्षक पोपट धायतोंडे यांनी सांगितलं आहे.