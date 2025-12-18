मुंबई उच्च न्यायालयासह, कनिष्ठ न्यायालयांना बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी; खातरजमा करताना पोलिसांसह प्रशासनाची तारांबळ!

ETV Bharat / state

मुंबई पोलिसांना गरूवारी सकाळी आलेल्या ईमेलमध्ये मुंबईतील न्यायालयं आणि दक्षिण मुंबईतील काही बँका बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी अज्ञातांकडून देण्यात आली.

मुंबई उच्च न्यायालय (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

December 18, 2025

December 18, 2025

मुंबई : दहशत पसरवण्यासाठी समाजकंटकांकडून राज्यातील प्रसिद्ध आणि वर्दळीच्या ठिकाणी बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याची खोटी धमकी देण्याचं प्रमाण गेले काही दिवस वाढत चाललंय. यात गुरूवारी (18 डिसेंबर) न्यायसंस्थांची भर पडलीय. मुंबई पोलिसांना गरूवारी सकाळी आलेल्या ईमेलमध्ये मुंबईतील न्यायालयं आणि दक्षिण मुंबईतील काही बँका बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी अज्ञातांकडून देण्यात आली. या धमकीला गंभीरतेनं घेत मुंबईतील न्यायालयं, बँका तातडीनं रिकामी करण्यात आल्या. तपास यंत्रणांनी शोधमोहीम हाती घेत उच्च न्यायलयासह विविध इमारती पिंजून काढल्या. मात्र, ही केवळ अफवाच असल्याचं अखेर उघड झालं.



दुपारच्या सुमारास पोलिसांनी रिकामी केलं उच्च न्यायालय : गुरूवारी न्यायालयाचं नियमित कामकाज सुरू असतानाच मुंबई उच्च न्यायालयासह सत्र न्यायालय, माझगाव व एस्प्लेनेड न्यायालय, वांद्रे आणि अंधेरी येथील दंडाधिकारी न्यायालयांना तसंच काही बँकांमध्ये बॉम्ब ठेवल्याचा ईमेल मुंबई पोलिसांना प्राप्त झाला. या ईमेलनंतर न्यायालयाचं कामकाज तातडीनं थांबवत संपूर्ण इमारत रिकामी करण्यात आली. अचानक झालेल्या या प्रकारामुळं अनेक न्यायालयाबाहेर याचिकाकर्ते, वकील तसंच कर्मचाऱ्यांची प्रचंड गर्दी जमा झाली. न्यायमूर्तींनाही काहीकाळ न्यायालय परिसर सोडावा लागला. तसंच दक्षिण मुंबईतील काही बँकेतील कर्मचारी आणि ग्राहकांना देखील अशाच पद्धतीनं बाहेर काढण्यात आलं. पोलीस आणि बॉम्ब शोधक पथकानं श्वानांच्या साहाय्यानं जवळपास तासभर संपूर्ण न्यायालय व परिसर व इतर इमारती पिंजून काढल्या. मात्र सुदैवानं त्यांच्या हाती काहीच सापडलं नाही. सखोल चौकशीअंती ही केवळ एक अफवा असल्याचं निष्पन्न झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयात व ठिकाणी दुपारच्या सत्रात पुन्हा नियमित कामकाजास सुरुवात झाली. मात्र तरीही न्यायालयाच्या आत सोडताना पोलिसांकडून प्रत्येकाची कसून तपासणी करण्यात येत होती.

मुंबई उच्च न्यायालयासह, कनिष्ठ न्यायालयांना बॉम्बनं उडवून देण्याची धमकी (ETV Bharat Reporter)



अफवा पसरवणाऱ्यांचा शोध सुरू : या अफवेची मुंबई पोलिसांनी गंभीर दखल घेतली असून याप्रकरणी रितसर तक्रार नोंदवण्यात आलीय. हा ईमेल नेमका कुणी आणि कुठून पाठवला होता. पाठवणाऱ्यांचा नेमका काय हेतू होता. या गोष्टींचा मुंबई पोलीस आता कसून तपास करत आहेत. याप्रकरणी आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात भारतीय न्यायसंहिता कलम 353(1)(b) नुसार अदखलपात्र गुन्हा नोंदवला गेला असून मुंबई पोलीस याप्रकरणी अधिक तपास करत आहेत.



