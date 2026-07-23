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जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ धर्मेंद्र प्रधान सदाभाऊ खोत यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन

बीडमध्ये जंतरमंतरवरील विद्यार्थ्यांवरील लाठीहल्ल्याच्या निषेधार्थ धर्मेंद्र प्रधान आणि सदाभाऊ खोत यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन करण्यात आलं.

धर्मेंद्र प्रधान सदाभाऊ खोत यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन
धर्मेंद्र प्रधान सदाभाऊ खोत यांच्या प्रतिमेला जोडे मारो आंदोलन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 23, 2026 at 3:51 PM IST

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बीड - दिल्लीतील जंतरमंतर येथे नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणी आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचा तसंच आंदोलनकर्त्यांबाबत सदाभाऊ खोत यांनी 'दहशतवादी' संबोधून करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याच्या निषेधार्थ आज आंदोलन करण्यात आलं.


छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात आयोजित या आंदोलनात केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सदाभाऊ खोत यांच्या प्रतिमेला जोडे मारून निषेध व्यक्त करण्यात आला. यावेळी "धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा द्या", "दिल्ली पोलीस मुर्दाबाद", "विद्यार्थ्यांवरील अत्याचार बंद करा" ' सदाभाऊ नव्हे हा तर भाडखाऊ' अशा घोषणांनी परिसर दणाणून गेला.आंदोलनानंतर जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षक, बीड यांच्या मार्फत राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्री, महाराष्ट्राचे राज्यपाल तसंच मुख्यमंत्री, गृहमंत्री यांना निवेदन पाठवण्यात आलं.


लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांना, विद्यार्थ्यांना शांततापूर्ण मार्गाने आंदोलन करून आपल्या मागण्या मांडण्याचा घटनात्मक अधिकार आहे. जंतरमंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर झालेला कथित लाठीमार हा लोकशाही मूल्यांवर आघात असून, या प्रकरणाची एसआयटीमार्फत चौकशी करून दोषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी डॉ. गणेश ढवळे यांनी केली.


नीट परीक्षा पेपरफुटी प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी. केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी नैतिक जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा द्यावा. जंतरमंतर येथील आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीहल्ल्याची एसआयटीमार्फत चौकशी करावी. दोषी पोलीस अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करावी. आंदोलनकर्त्यांबाबत करण्यात आलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याचा निषेध करून संबंधितांनी दिलगिरी व्यक्त करावी.

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TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN
धर्मेंद्र प्रधान
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HIT WITH SANDALS PROTEST

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