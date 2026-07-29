साताऱ्याचे 'इंडस्ट्रियल हब' हादरले! शिरवळमध्ये सराईत गुंडावर मध्यरात्री गोळीबार; चार हल्लेखोरांना अटक
गोळीबारात जखमी झालेल्या ओमकार क्षीरसागर याच्याविरुद्ध शिरवळ पोलीस ठाण्यात मारामारीचे गुन्हे दाखल असल्याचे पोलिसांनी सांगितले.
Published : July 29, 2026 at 11:09 AM IST
सातारा : खंडाळा तालुक्यातील औद्योगिक क्षेत्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या शिरवळ येथे सोमवारी मध्यरात्री पोलीस रेकॉर्डवरील सराईत गुंडावर देशी बनावटीच्या पिस्तुलातून गोळीबार करण्यात आला. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली असून जखमीवर पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. गोळीबारात ओमकार क्षीरसागर हा गंभीर जखमी झाला. घटनेची माहिती मिळताच कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा यांनी शिरवळ येथे भेट देऊन घटनास्थळाची पाहणी केली. तसेच शिरवळ पोलिसांना तपासाबाबत आवश्यक सूचना दिल्या.
त्यानंतर शिरवळ पोलिसांनी तपासाला वेग देत अवघ्या काही तासांत 4 संशयितांना अटक केली. ओमकार माने, राकेश चव्हाण, साई गोलांडे आणि बाबू शेट्टी (सर्व रा. शिरवळ) अशी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींची नावं आहेत.
पूर्ववैमनस्यातून हल्ला; चार राऊंड गोळीबारात सराईत गुंड गंभीर जखमी : पोलीस तपासात पूर्ववैमनस्य आणि वर्चस्वाच्या वादातून चौघांनी ओमकार क्षीरसागर याच्यावर जीवघेणा हल्ला केल्याचं समोर आलं आहे. संशयितांनी देशी बनावटीच्या पिस्तुलातून चार राऊंड गोळीबार केले. त्यापैकी एक गोळी क्षीरसागरच्या उजव्या खांद्यातून आरपार गेल्यानं तो गंभीर जखमी झाला.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत जखमीला तातडीने पुण्यातील ससून रुग्णालयात दाखल केलं. वेळेत उपचार मिळाल्याने त्याचा जीव वाचल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. गोळीबारात जखमी झालेल्या ओमकार क्षीरसागर याच्याविरुद्ध शिरवळ पोलीस ठाण्यात मारामारीचे गुन्हे दाखल असल्याची माहितीदेखील पोलीस निरीक्षक महेश इंगळे यांनी दिली. तसेच अटक करण्यात आलेल्या संशयितांपैकी एकावरही गुन्हे दाखल असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शिरवळ हे खंडाळा तालुक्यातील महत्त्वाचं औद्योगिक केंद्र असल्यानं इथं नागरीकरण वेगानं वाढलं आहे. या पार्श्वभूमीवर परिसरात वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांमुळे कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न गंभीर बनत असल्याची चर्चा आहे.
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