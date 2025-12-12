ETV Bharat / state

मुंबईकरांना पर्वणी : छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयामध्ये उलगडणार 5 हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास

छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयात 5 हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास उलगडणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयात ‘नेटवर्क्स ऑफ द पास्ट’ ही नवी गॅलरी सुरू झाली आहे.

Chhatrapati Shivaji Maharaj Museum
प्रदर्शनातील प्राचीन वस्तू (ETV Bharat Reporter)
मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयात ‘नेटवर्क्स ऑफ द पास्ट’ ही नवी स्टडी गॅलरी सुरू झाली आहे. प्राचीन भारत आणि त्याकाळी भारताचा जगाशी असलेल्या नात्यांचा, व्यापाराचा संदर्भ देणारा मोठा संग्रह इथं मांडण्यात आला आहे. आज ही गॅलरी अधिकृतपणे प्रेक्षकांसाठी खुली करण्यात आली आहे. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयामध्ये 5 हजार वर्षांपूर्वीचा इतिहास उलगडणार आहे, अशी माहिती आयोजकांनी दिली आहे.

छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालय (ETV Bharat Reporter)
प्रदर्शनातील प्राचीन वस्तू (ETV Bharat Reporter)

अखंड भारतातील सुमारे 300 प्राचीन वस्तू : या गॅलरीमध्ये भारत, इजिप्त, मेसोपोटेमिया, ग्रीस, रोम, पारस, चीन आणि अखंड भारतातील सुमारे 300 प्राचीन वस्तू ठेवण्यात आल्या आहेत. साध्या भाषेत सांगायचं तर 5000 वर्षांपूर्वी विविध देश परस्परांशी व्यापार, लेखन, धर्म, कला आणि विचारांच्या देवाणघेवाणीतून कसे जोडलेले होते, हे इथं प्रत्यक्ष वस्तूंमधून दिसते. हडप्पा संस्कृतीकालिन शहराची प्रतिकृती प्रवेशद्वारावर दिसते. ही प्रतिकृती जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्सच्या विद्यार्थ्यांनी बनवली आहे. या प्रतिकृतीत तेव्हाची जलयोजना, बंधारे, त्या काळातील वस्त्या, पाण्याचा निचरा होण्याची व्यवस्था, वाहतूक अशा सर्व गोष्टी यामध्ये दाखवण्यात आल्या आहेत.

प्रदर्शनातील प्राचीन वस्तू (ETV Bharat Reporter)
प्रदर्शनातील प्राचीन वस्तू (ETV Bharat Reporter)

चीन वेगवेगळ्या प्राचीन कलाकृतींचा भरणा : चीन येथील वेगवेगळ्या प्राचीन कलाकृतींचा देखील इथल्या प्रदर्शनामध्ये भरणा आहे. प्राचीन काळामध्ये तेथील दागिने, प्राण्यांच्या प्रतिकृती, व्यक्तींचे छोटे छोटे पुतळे, याचबरोबर नाणी त्या वेळेची शेती पद्धती, यांची माहितीदेखील शिल्पांद्वारे दिलेली दिसते. रोमन काळामधील त्यांच्या राजांनी जनतेला दिलेल्या संदेशाचा छोटा शिलालेख तसेच त्यांची मृत्यूनंतर मृतदेहांना दफन करण्याची पद्धत, याबाबत देखील छोट्या छोट्या शिल्पाद्वारे माहिती इथं देण्यात आलेली आहे.

प्रदर्शनातील प्राचीन वस्तू (ETV Bharat Reporter)
प्रदर्शनातील प्राचीन वस्तू (ETV Bharat Reporter)

महाराष्ट्रातील पुरातन वस्तू शिलालेखांचं प्रदर्शन : महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या भागांमधून देखील पुरातन वस्तू, शिलालेख जमा करून इथं प्रदर्शनासाठी ठेवण्यात आले आहेत. भारतातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या वेगवेगळ्या भागांमध्ये छोटे-मोठे शिलालेख प्राचीन वस्तू यांचा संग्रह तसेच पूर्ण जगातील प्राचीन संस्कृतीतील महत्त्वाचे घटक या प्रदर्शनांमध्ये पाहायला मिळत आहेत. या प्रकल्पावर गेली चार वर्षे काम करण्यात आलं असून गेट्टी कंपनीच्या ‘शेअरिंग कलेक्शन्स प्रोग्रॅम’नं या उपक्रमाला सहकार्य केलं आहे. ब्रिटिश म्युझियमसह बर्लिन, झुरिच, अथेन्स, कुवेत यांसारख्या महत्त्वाच्या संग्रहालयांनीदेखील या उपक्रमासाठी वस्तू उपलब्ध करून दिल्या आहेत. भारत सरकारचे सांस्कृतिक मंत्रालय आणि देशातील अनेक संग्रहालयांचाही या उपक्रमात सहभाग आहे.

प्रदर्शनातील प्राचीन वस्तू (ETV Bharat Reporter)
प्रदर्शनातील प्राचीन वस्तू (ETV Bharat Reporter)

छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयातील हडप्पा संस्कृतीशी संबंधित माहिती:

कला आणि पुरातत्व : या संग्रहालयात हडप्पा संस्कृतीच्या स्थळांमधून मिळालेल्या वस्तू, शिल्पे, टेराकोटा आणि इतर अवशेष आहेत, जे या प्राचीन संस्कृतीची झलक दाखवतात.

व्यापक संग्रह : हे संग्रहालय भारताच्या विविध संस्कृती आणि इतिहासाचे प्रतिनिधित्व करते, ज्यात सिंधू संस्कृतीचाही समावेश आहे.

प्रदर्शनातील प्राचीन वस्तू (ETV Bharat Reporter)

प्रदर्शनं : येथे प्रागैतिहासिक काळापासून आधुनिक काळापर्यंतच्या कलाकृती आणि वस्तूंचा मोठा संग्रह आहे, ज्यामध्ये हडप्पा संस्कृतीच्या वस्तूही आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तुसंग्रहालयात महासंचालक सब्यसाची मुखर्जी यांनी "प्राचीन जगाचा अभ्यास आपल्याला आजच्या जगामुळे समजावून देतो आणि इतिहासाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलतो," असं सांगितलं. एकूणच "‘नेटवर्क्स ऑफ द पास्ट’ ही गॅलरी विद्यार्थ्यांपासून सामान्य प्रेक्षकांपर्यंत सर्वांनाच प्राचीन इतिहास सोप्या पद्धतीनं समजावून देणारा उपक्रम ठरेल," असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं.

प्रदर्शनातील प्राचीन वस्तू (ETV Bharat Reporter)
प्रदर्शनातील प्राचीन वस्तू (ETV Bharat Reporter)

संपादकांची शिफारस

