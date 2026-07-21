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ऐतिहासिक सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पूर्वेकडील बुरुजाला समुद्राच्या लाटांमुळं पडलं भगदाड; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून गंभीर दखल

वादळ आणि लाटांच्या माऱ्यामुळं सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पूर्वेकडील दुसऱ्या बुरुजाचे दगड निखळून मोठं भगदाड पडलं आहे. त्याची जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतर पुरातत्व विभागानं पाहणी केली आहे.

SINDHUDURG FORT BASTION COLLAPSE
सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या बुरुजाची पाहणी करताना पुरातत्व विभागाचे अधिकारी (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 21, 2026 at 6:12 PM IST

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सिंधुदुर्ग : छत्रपती शिवाजी महाराजांनी निर्माण केलेल्या स्वराज्याच्या आरमाराचं वैभव आणि ऐतिहासिक वारसा असलेल्या सिंधुदुर्ग किल्ल्याचा बुरुजाचा काही कोसळल्याची घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती. सिंधुदुर्ग किल्ल्यांच्या पूर्वेकडील उजव्या बाजूच्या दुसऱ्या बुरुजाला मोठं भगदाड पडलं आहे. गेल्या काही दिवसांत आलेल्या वादळामुळं आणि लाटांच्या माऱ्यामुळं आधीच कमकुवत झालेल्या या बुरुजाचे दगड निखळलेत. त्यामुळं तिथं मोठं भगदाड तयार झालं आहे. याबाबत सिंधुदुर्गावरील रहिवासी मंगेश सावंत यांनी लक्ष वेधल्यानंतर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी याची गंभीर दखल घेतली आहे.

स्थानिक नागरिकांचा पुरातत्व विभागावर आरोप : जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या आदेशानंतर केंद्रीय पुरातत्व विभागाच्या पथकानं रविवारी (दि. 19) सायंकाळी ढासळलेल्या बुरुजाची पाहणी केली. सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पश्चिम आणि दक्षिण बाजूला समुद्राच्या लाटांचा थेट मारा होतो. तिथील भिंतींना आधीच तडे गेले आहेत. मात्र, आता जिथं लाटांचा मारा नाही, अशा पूर्वेकडील शांत बाजूची भिंत आणि बुरुजही ढासळू लागल्यानं किल्ल्याच्या एकूणच अस्तित्वावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पुरातत्व विभाग या गंभीर समस्येकडं पूर्णपणे डोळेझाक करत आहे, असा आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला होता.

पाहणी करत घेतला बुरुजाचा आढावा : जिल्हाधिकाऱ्यांकडून गंभीर दखल सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या पूर्वेकडील बुरुजाजवळ तटबंदीच्या तळभागात भगदाड पडल्याचं वृत्त माध्यमात प्रसिद्ध झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी त्याची तत्काळ दखल घेऊन महसूल प्रशासनामार्फत एएसआय यांना पत्र लिहून या ठिकाणी पाहणी व पुढील अनुषंगिक कार्यवाही करायला सांगितलं होतं. त्यानुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मुंबई मंडळाचे अधीक्षक डॉ. अभिजीत आंबेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली रायगड उपमंडलचे संरक्षण सहाय्यक संकेत कावलकर, तहसीलदार गणेश लव्हे, देवबाग ग्राम महसूल अधिकारी वायाळ व त्यांच्या अधिनस्त कर्मचाऱ्यांनी सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरील ढासळलेल्या बुरुजाच्या भागाची पाहणी. या पाहणीदरम्यान ढासळलेल्या बुरुजाची सद्यस्थिती, तटबंदीची संरचनात्मक स्थिरता, दगडी बांधकामाची अवस्था तसंच समुद्री लाटा, भरती-ओहोटी आणि पावसामुळं झालेल्या परिणामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. आवश्यक तांत्रिक निरीक्षणं व मोजमाप करून संवर्धनासाठी उपयुक्त माहिती संकलित करण्यात आली.

आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार : पाहणीनंतर संबंधित निरीक्षणांचा अहवाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, मुंबई मंडळाकडं सादर करण्यात येणार आहे. त्यानुसार किल्ल्याच्या संवर्धन व आवश्यक दुरुस्तीबाबत पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. सिंधुदुर्ग किल्ल्याच्या बुरुजाच्या अलीकडील पडझडीमुळं त्याच्या संवर्धनाची गरज अधिक अधोरेखित झाली आहे. ऐतिहासिक वारशाचं जतन करण्यासाठी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षणकडून आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.

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TAGGED:

SINDHUDURG FORT
सिंधुदुर्गाच्या बुरुजाला भगदाड
SURVEY OF SINDHUDURG FORT
सिंधुदुर्ग किल्ला
SINDHUDURG FORT BASTION COLLAPSE

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