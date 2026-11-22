यादवकालीन स्थापत्यकलेचा अद्भूत नमुना: अमरावतीच्या पेट मंगरूळीतील 800 वर्षांपूर्वीचे हेमाडपंथी शिवमंदिर
पेट मंगरूळी येथील प्राचीन हेमाडपंथी शिवमंदिराला केवळ धार्मिकच नव्हे, तर ऐतिहासिक अन् स्थापत्यशास्त्रीयदृष्ट्याही विशेष महत्त्व आहे. याविषयी 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : November 22, 2026 at 3:50 PM IST
अमरावती : इतिहासाच्या पाऊलखुणा केवळ ग्रंथांमध्ये किंवा संग्रहालयांमध्येच नव्हे, तर गावागावांत शेकडो वर्षांपासून उभ्या असलेल्या प्राचीन वास्तूंमध्येही जतन झालेल्या आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील वरुड तालुक्यातील पेट मंगरूळी येथील प्राचीन शिवमंदिर हे त्याचंच एक उदाहरण आहे. यादवकालीन हेमाडपंथी स्थापत्य परंपरेशी संबंधित असलेलं हे मंदिर आजही आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण दगडी बांधकामामुळे इतिहास आणि स्थापत्यशास्त्राच्या अभ्यासकांचं लक्ष वेधून घेत आहे.
काळ्या पाषाणात उभारण्यात आलेल्या या मंदिराचं बांधकाम वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. एकमेकांत घट्ट बसवलेले दगड, कलात्मक दगडी खांब, गोलाकार छताची रचना आणि मंदिराच्या अंतर्भागातील प्राचीन शिल्पकला यांतून तत्कालीन स्थापत्यकौशल्याची प्रचिती येते. विशेष म्हणजे, मंदिराच्या बांधकामात वेगवेगळ्या कालखंडांतील वास्तुरचनेचे टप्पेही दिसून येतात. त्यामुळे या मंदिराला केवळ धार्मिकच नव्हे, तर ऐतिहासिक आणि स्थापत्यशास्त्रीयदृष्ट्याही विशेष महत्त्व प्राप्त झालं आहे.
पेट मंगरूळी गावाच्या मध्यवस्तीत असलेलं हे शिवमंदिर काळाच्या अनेक स्थित्यंतरांतून जात आजही आपलं प्राचीन वैभव टिकवून आहे. विदर्भाच्या समृद्ध स्थापत्य वारशाची साक्ष देणाऱ्या या मंदिराचं ऐतिहासिक महत्त्व सांगण्याची गरज आहे. अशा प्राचीन वास्तूंचं जतन आणि संवर्धन झाल्यास पुढील पिढ्यांना आपल्या इतिहासाचा अनमोल ठेवा अनुभवता येणार आहे. पेट मंगरूळी येथील या प्राचीन हेमाडपंथी शिवमंदिराचा ऐतिहासिक आणि स्थापत्यवैशिष्ट्यांचा आढावा घेणारा 'ईटीव्ही भारत'चा हा विशेष रिपोर्ट.
यादवांच्या वैभवशाली काळाची स्थापत्यखूण :
महाराष्ट्राच्या मध्ययुगीन इतिहासात देवगिरीच्या यादव राजघराण्याला विशेष महत्त्व आहे. बाराव्या आणि तेराव्या शतकात यादव राजवटीने महाराष्ट्रासह दख्खनच्या मोठ्या भूभागावर आपला प्रभाव निर्माण केला होता. सिंघणदेव, महादेव आणि रामचंद्रदेव या यादव राजांच्या काळात राजकीय, सांस्कृतिक आणि स्थापत्य क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण घडामोडी घडल्या. याच काळात मंदिर स्थापत्याच्या विशिष्ट बांधकाम पद्धतीचा विकास झाला. यादवांचे पंतप्रधान हेमाद्री पंडित यांच्या नावावरून या स्थापत्य परंपरेला हेमाडपंथी शैली म्हणून ओळखलं जातं, अशी माहिती इतिहास अभ्यासक प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
हेमाद्री पंडित यांच्या नावाशी संबंधित या स्थापत्यशैलीत दगडांचा विशिष्ट पद्धतीने वापर, बांधकामातील मजबुती आणि एकमेकांत अचूकपणे बसवलेले दगड ही प्रमुख वैशिष्ट्ये आढळतात. चुन्याचा किंवा अन्य बांधकाम साहित्याचा कमीत कमी वापर करून दगडांच्या अचूक घडणीच्या साहाय्याने भक्कम वास्तू उभारण्याचं कौशल्य या शैलीत दिसून येतं. हेमाद्री पंडित यांच्या स्थापत्य परंपरेचा संदर्भ 'चतुर्वर्ग चिंतामणी' या ग्रंथाशीही जोडला जातो. महाराष्ट्राच्या विविध भागांसह दक्षिणेकडील कर्नाटकपर्यंत या स्थापत्य परंपरेतील मंदिरं आणि वास्तूंचे अवशेष आढळतात, असंही प्रा. मस्केंनी सांगितलं.
काळ्या पाषाणांची अभेद्य जोडणी :
पेट मंगरूळी येथील प्राचीन शिवमंदिराचं सर्वात महत्त्वाचं वैशिष्ट्य म्हणजे त्याची वैशिष्ट्यपूर्ण दगडी बांधकाम पद्धती. मंदिराच्या बांधकामासाठी काळ्या आणि करड्या रंगाच्या बेसॉल्ट म्हणजेच ज्वालामुखीजन्य पाषाणांचा वापर करण्यात आला आहे. मोठमोठे दगड विशिष्ट आकारात घडवून एकमेकांत घट्ट बसवण्यात आले आहेत. एका दगडात दुसरा दगड अचूकपणे रोवून संपूर्ण बांधकामाला मजबुती देण्यात आली आहे. दगडांची ही परस्पर जोडणी आणि वजनाचे संतुलन राखण्याची पद्धत तत्कालीन स्थापत्यकारांच्या अभियांत्रिकी कौशल्याची साक्ष देते, अशी माहिती प्रा. डॉ. मस्के यांनी दिली.
दगडांची निवड, त्यांची घडण आणि त्यांची मांडणी यांना या मंदिराच्या बांधकामात विशेष महत्त्व दिल्याचं दिसून येतं. मंदिराचा पाया, बाह्य भिंती आणि आतील खांबांची रचना पाहता शेकडो वर्षे ऊन, वारा आणि पावसाचा मारा सहन करूनही ही वास्तू टिकून राहण्यामागील स्थापत्यकौशल्य लक्षात येतं. दगडांच्या भक्कम रचनेसोबतच मंदिराच्या अंतर्भागात सौंदर्यपूर्ण शिल्पकला आणि कलात्मक स्थापत्याचाही विचार करण्यात आल्याचं प्रा. मस्केंनी स्पष्ट केलं.
मंदिर बांधकामाचे दोन वेगवेगळे कालखंड :
पेट मंगरूळी येथील शिवमंदिराचा अभ्यास करताना त्याच्या बांधकामाचे दोन वेगवेगळे कालखंड लक्षात येतात. मंदिराचा खालचा भाग प्रामुख्यानं यादवकालीन दगडी बांधकामाचा असून त्यासाठी काळ्या बेसॉल्ट पाषाणांचा वापर करण्यात आला आहे. मात्र, मंदिराच्या वरच्या भागात, विशेषतः बाह्य कळस आणि घुमटाच्या रचनेत नंतरच्या काळातील बांधकामाचे स्वरूप दिसून येते. मंदिराच्या काही भागांमध्ये भोसलेकालीन स्थापत्याची छापही जाणवते. भोसलेकालीन बांधकाम करताना परिसरात उपलब्ध असलेल्या यादवकालीन दगडांचाही पुनर्वापर करण्यात आला असावा, असं प्रा. डॉ. वैभव मस्केंनी सांगितलं.
त्यामुळे आज दिसणारं मंदिर हे एकाच कालखंडातील बांधकाम नसून वेगवेगळ्या काळात झालेल्या बांधकाम आणि दुरुस्तीचे एकत्रित स्वरूप आहे. मंदिराचा मूळ गाभा आणि दगडी अधिष्ठान प्राचीन स्थापत्याची ओळख करून देतात, तर वरच्या भागातील काही रचना त्यानंतरच्या काळात झालेल्या बदलांची साक्ष देतात. एखाद्या प्राचीन वास्तूचे मूळ स्वरूप आणि कालांतरानं त्यात झालेले बदल समजून घेण्यासाठी हे मंदिर महत्त्वाचे ठरते, असंही प्रा. डॉ. मस्केंनी स्पष्ट केलं.
खांबांवरील स्थापत्यकौशल्य आणि गोलाकार छताची रचना :
मंदिराच्या आतील सभामंडपात प्रवेश करताच सर्वप्रथम लक्ष वेधून घेतात ते वैशिष्ट्यपूर्ण दगडी खांब. या खांबांचा खालचा भाग चौकोनी असून वरच्या भागात विविध आकारांचे उंचवटे, पट्टे आणि गोलाकार नक्षीकाम पाहायला मिळते. खांबांच्या शीर्षभागी दगडी आधाररचना तयार करून त्यावर छताचा भार पेलण्यात आला आहे.
सभामंडपातील छताची गोलाकार रचना विशेष अभ्यासपूर्ण आहे. दगडांच्या वर्तुळाकार पट्ट्यांची एकावर एक केलेली मांडणी, त्यातील संतुलन आणि सभोवतालची सजावट तत्कालीन स्थापत्यकारांच्या कल्पकतेची साक्ष देते. आधुनिक यंत्रसामग्रीशिवाय केवळ दगडांच्या अचूक घडणीच्या साहाय्याने एवढी मोठी रचना उभारणं हे त्या काळातील बांधकाम तंत्रज्ञानाचं वैशिष्ट्य असल्याचं प्रा. डॉ. वैभव मस्के यांनी सांगितलं.
मंदिराचा बाह्य भाग तुलनेनं साधा असला तरी आतील दगडी खांब, गोलाकार छत आणि प्रवेशद्वाराची कलात्मक दगडी चौकट यांमधून या वास्तूचं स्थापत्यवैशिष्ट्य स्पष्टपणे दिसून येतं.
भारवाहक यक्ष, मातृदेवता आणि नृत्य गणेशाचे दुर्मिळ अंकन :
मंदिराच्या मूर्तिशास्त्रीय आणि स्थापत्यशास्त्रीय अभ्यासाच्या दृष्टीने आतील भागाला विशेष महत्त्व आहे. या मंदिराची रचना हेमाडपंथी प्रकारातील असून ती प्रामुख्याने अर्धमंडप आणि गर्भगृह अशा दोन भागांत विभागलेली आहे. संपूर्ण मंदिर चिरेबंदी असून त्यामध्ये मोजकेच कोरीव काम पाहायला मिळते. मात्र, हे कोरीव काम केवळ सजावटीपुरते मर्यादित नसून त्यामागे तत्कालीन धार्मिक श्रद्धा आणि शिल्पपरंपरेचे संदर्भ दडलेले आहेत, अशी माहिती मूर्तीशास्त्र आणि मंदिरशास्त्राचे अभ्यासक राहुल पंडित यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
मंदिराच्या आतील अर्धमंडपात भारवाहक यक्षांचे अंकन आढळतं. मंदिराच्या वास्तुरचनेत भार पेलणाऱ्या घटकांना शिल्परूप देण्याची परंपरा तत्कालीन मंदिर स्थापत्यात महत्त्वाची होती. याशिवाय विविध मातृदेवतांचं अंकन आणि नृत्य गणेशाची प्रतिमाही इथं पाहायला मिळते. मातृदेवतांच्या अंकनातून तत्कालीन धार्मिक श्रद्धा आणि देवतांच्या उपासना परंपरेची ओळख होते, तर नृत्य गणेशाची प्रतिमा गणेशाच्या नृत्यरूपातील कलात्मक अभिव्यक्ती दर्शवते. मंदिराची बाह्यरचना तुलनेनं साधी असली तरी आतील भागातील ही शिल्पे विशेष लक्षवेधी ठरतात, असं राहुल पंडित यांनी स्पष्ट केलं.
खोल गर्भगृहात शिवपिंडी :
मंदिराच्या आतील भागातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे गर्भगृह. गर्भगृह खोल असून त्याची रचना अत्यंत साधी आहे. गर्भगृहाच्या मध्यभागी शिवपिंडी स्थापित करण्यात आली आहे. मंदिराच्या मूळ धार्मिक स्वरूपाचं हे केंद्र आहे. गर्भगृहातील देवळीत काही खंडित मूर्तींचे अवशेषही स्थापित करण्यात आले आहेत. या अवशेषांमधून मंदिराच्या पूर्वीच्या शिल्पवैभवाची कल्पना येते.
काळाच्या ओघात मूर्तींची झालेली झीज, भग्नावस्था आणि वास्तूमध्ये झालेले बदल यांमुळे त्यांचे मूळ स्वरूप पूर्णपणे समजून घेणं कठीण असलं, तरी हे शिल्पावशेष मंदिराच्या ऐतिहासिक महत्त्वात भर घालतात, असं राहुल पंडित यांनी सांगितलं.
शिवपिंडीची दगडी बैठक, तिच्याभोवतीची रचना आणि जलनिसारणासाठी असलेला भाग हेही मंदिराच्या धार्मिक स्थापत्याचे महत्त्वाचे घटक आहेत. शिवलिंगावर अभिषेक केल्यानंतर पाणी बाहेर जाण्यासाठी अशा प्रकारची रचना पारंपरिक शिवमंदिरांमध्ये केली जात असल्याचंही राहुल पंडित यांनी स्पष्ट केलं.
मूळ मंदिरानंतर उभारण्यात आला घुमट :
मंदिराच्या मूळ अर्धमंडपाची रचना आणि आज दिसणाऱ्या घुमटाच्या बांधकामात कालखंडाचा फरक जाणवतो. सध्याचा घुमट हा मूळ मंदिराच्या बांधकामानंतरच्या काळात उभारण्यात आलेला दिसतो. मूळ मंदिराच्या स्थापत्यरचनेपेक्षा हा भाग वेगळा असून त्यामध्ये नंतरच्या काळातील बांधकामाची वैशिष्ट्ये दिसून येतात, असे मूर्तीशास्त्र आणि मंदिरशास्त्राचे अभ्यासक राहुल पंडित यांनी सांगितलं.
भोसलेकालीन मंदिरात चापट हनुमानाची मूर्ती :
या प्राचीन शिवमंदिरालगत भोसलेकालीन मंदिर उभारण्यात आलं आहे. या मंदिरात हनुमानाची चापट मूर्ती स्थापित करण्यात आली आहे. चापट हनुमानाच्या मूर्तीचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिचा एक हात उभारलेला असतो. अशा प्रतिमांच्या स्वरूपावरून तत्कालीन उपासना परंपरा आणि मूर्तिशास्त्रीय वैशिष्ट्यांचा अभ्यास करता येतो.
त्यामुळे या मंदिराचा अभ्यास करताना त्याला केवळ यादवकालीन किंवा भोसलेकालीन अशा एकाच कालखंडात मर्यादित करून चालणार नाही. मंदिरातील मूळ बांधकाम, नंतरच्या काळात झालेली भर आणि वास्तूमध्ये करण्यात आलेले बदल या सर्वांचा स्वतंत्रपणे अभ्यास करणे आवश्यक आहे, असं राहुल पंडित यांनी स्पष्ट केलं.
लासूरच्या आनंदेश्वर मंदिराशी स्थापत्यसाधर्म्य :
अमरावती जिल्ह्यातील दर्यापूर तालुक्यातील लासूर येथील आनंदेश्वर मंदिराशी पेट मंगरूळीच्या शिवमंदिराचे काही स्थापत्यसाधर्म्य दिसून येते. आनंदेश्वर मंदिराच्या तुलनेत पेट मंगरूळीचे मंदिर आकाराने लहान असले, तरी दोन्ही मंदिरांच्या बांधकामातील काही वैशिष्ट्ये आणि लहान मूर्तींच्या रचनेत साम्य जाणवते, असं वैभव मस्केंनी सांगितलं.
दोन्ही मंदिरांच्या बांधकामात वेगवेगळे टप्पे असल्याचे संकेत मिळतात. आनंदेश्वर मंदिराच्या वरच्या भागाची रचना अधिक खुली दिसते, तर पेट मंगरूळीच्या मंदिरात नंतरच्या काळात वरचा भाग पूर्ण करण्यात आल्याचं जाणवतं. मात्र, केवळ आकार किंवा वरच्या भागाच्या रचनेवरून एका मंदिराची दुसऱ्या मंदिराशी तुलना करून त्याचं महत्त्व ठरवता येणार नाही. दोन्ही मंदिरांना त्यांच्या स्वतंत्र ऐतिहासिक आणि स्थापत्यवैशिष्ट्यांमुळे महत्त्व आहे.
या दोन्ही मंदिरांचा तुलनात्मक अभ्यास केल्यास तत्कालीन मंदिर बांधणीच्या पद्धती, त्यातील प्रादेशिक बदल आणि काळानुसार झालेल्या स्थापत्य विकासाचा मागोवा घेता येऊ शकतो, असं मस्केंनी स्पष्ट केलं.
बाराशे वर्षांची परंपरा असल्याची गावकऱ्यांची श्रद्धा :
या मंदिराचे महत्त्व केवळ स्थापत्य आणि इतिहासापुरते मर्यादित नसून गावकऱ्यांच्या श्रद्धेशीही घट्ट जोडलेलं आहे. मंदिरातील शिवपिंडी अत्यंत प्राचीन असल्याची माहिती गावातील ज्येष्ठ नागरिक जगन्नाथ वानखडे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली. आजोबांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, मुस्लिम राजवटीच्या काळात मंदिरावरील आक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर शिवपिंडी फोडण्याचा प्रयत्न झाल्याची आख्यायिका गावात सांगितली जाते. मात्र, हा प्रयत्न यशस्वी झाला नाही आणि शिवपिंडी अखंड राहिली, अशी गावकऱ्यांची श्रद्धा आहे.
हे मंदिर सुमारे बाराशे वर्षे जुने असल्याचं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, या कालमापनाला पुष्टी देणारा शिलालेख, पुरातत्त्वीय अहवाल किंवा अन्य ऐतिहासिक पुरावा उपलब्ध नसल्यास मंदिराचं निश्चित वय सांगणं शक्य नसल्याचंही जगन्नाथ वानखडे यांनी स्पष्ट केलं.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराजांच्या जीवनप्रवासातील प्रेरणास्थान :
या मंदिराला राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज यांच्या जीवनप्रवासाशी संबंधित आणखी एक ऐतिहासिक संदर्भ असल्याचं गावातील ज्येष्ठ नागरिक जगन्नाथ वानखडे यांनी सांगितलं. त्यांच्या माहितीनुसार, राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज या मंदिरात आले होते. इथं झालेल्या भजन-कीर्तनानंतर आणि चर्चेनंतर त्यांना देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात सहभागी होण्याची प्रेरणा मिळाली. त्यानंतर त्यांनी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्याशी संपर्क साधून स्वातंत्र्यलढ्याच्या कार्याशी आपलं नातं जोडलं, अशी माहिती जगन्नाथ वानखडे यांनी दिली.