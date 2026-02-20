एकल मातांना पूर्ण पालकत्वाचा अधिकार देणं 'दान' नव्हे, तो त्यांचा संवैधानिक हक्क- औरंगाबाद खंडपीठाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुलाची ओळख केवळ पितृसत्तात्मक परंपरेवर अवलंबून राहू शकत नाही, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.
Published : February 20, 2026 at 7:39 AM IST
छत्रपती संभाजीनगर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं एकल मातांच्या संदर्भात महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. संबंधित खटल्यात वडिलांचं नाव आणि जात नोंदीतून काढून त्याजागी आईचं नाव व तिच्या जातीचा उल्लेख करण्याचे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत.
याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, मुलाची ओळख केवळ पितृसत्तात्मक परंपरेवर अवलंबून राहू शकत नाही. पितृसत्तात्मक अडथळे, वंशपरंपरा आणि जातीच्या बंधनांपेक्षा मुलाच्या सन्मानाचा आणि ओळखीच्या अधिकाराचा विचार अग्रक्रमानं झाला पाहिजे. न्यायालयानं असंही नमूद केलं की, भारतीय संविधानात समानता, सन्मान आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याला प्राधान्य देण्यात आलं असून, त्यानुसार प्रत्येक व्यक्तीला स्वतःची ओळख निश्चित करण्याचा अधिकार आहे.
एकल मातांना 'पूर्ण पालक' म्हणून मान्यता देणं ही दया नसून संविधानाशी निष्ठा आहे, असं ठाम निरीक्षण नोंदवत मुंबई उच्च न्यायालयच्या औरंगाबाद खंडपीठानं ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे.
प्रकरण नेमकं काय? : अल्पवयीन मुलीशी संबंधित दाखल झालेल्या याचिकेत, संबंधित मुलीची संपूर्ण जबाबदारी आणि देखभाल तिची आई करत असतानाही शाळेच्या दाखल्यात वडिलांचं नाव तसेच, त्यांची जात नोंदवण्यात आली होती. या नोंदीविरोधात आईनं न्यायालयात याचिका दाखल करून शाळेच्या दाखल्यातून वडिलांचं नाव वगळण्यात यावं आणि मुलीची जात आईच्या जातीप्रमाणे दुरुस्त करण्यात यावी, अशी मागणी केली होती. न्यायालयानं या प्रकरणात एकल मातांच्या अधिकारांना अधोरेखित करत महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली.
'दान' नाही, हा तर संवैधानिक हक्क : याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान उच्च न्यायालयानं स्पष्ट शब्दांत नमूद केलं की, मुलाची ओळख केवळ पितृसत्तात्मक परंपरेवर अवलंबून राहू शकत नाही. भारतीय संविधानात समानता, सन्मान आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्य यांना प्राधान्य देण्यात आलं असून त्यानुसारच प्रत्येक प्रकरणाचा विचार झाला पाहिजे.
न्यायालयानं आदेश देताना ठामपणे स्पष्ट केलं की, एकल मातांना पूर्ण पालकत्वाचा अधिकार देणं हे कुठलंही 'दान' नसून त्यांचा संवैधानिक हक्क आहे. पितृसत्तात्मक अडथळे, वंशपरंपरा आणि जातीची बंधनं यापेक्षा मुलाच्या सन्मानाचा व ओळखीच्या अधिकाराचा विचार अग्रक्रमानं केला गेला पाहिजे, असंही न्यायालयानं नमूद केलं.
या निर्णयामुळे विविध कारणांमुळे एकट्यानं मुलांची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या एकल मातांना दिलासा मिळणार आहे. तसेच या निकालामुळे समाजात सकारात्मक बदल घडेल, असा विश्वास याचिकाकर्त्या वकील ॲड. संघमित्रा वडमारे यांनी व्यक्त केला.
