राजेशाही थाट, शाहीलवाजमा! मावळत्या सूर्याच्या साक्षीनं करवीरवासीयांनी लुटलं सोनं
राजेशाही थाटात कोल्हापूरचा शाही दसरा पार पडला. राजघराण्यातील सदस्यांना आपट्याची पानं देऊन 'सोनं घ्या, सोन्यासारखं राहा' म्हणत करवीरवासीयांनी ऋणानुबंध घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला.
Published : October 20, 2026 at 10:28 PM IST
कोल्हापूर - पारंपारिक वेशभूषेतील राजघराण्यातील सदस्य, शाहीलवाजमा, मानाच्या पालख्या आणि मावळतीच्या सोनेरी किरणांच्या साक्षीनं खासदार श्रीमंत शाहू छत्रपती यांच्या हस्ते शमीपूजनाचा कार्यक्रम होऊन सीमोल्लंघन पार पडलं. हवेत बंदुकीच्या फैरी झडताच सोनं लुटण्यासाठी सरसावलेला जनसागर अशा राजेशाही थाटात कोल्हापूरचा शाही दसरा पार पडला.
राजघराण्यातील सदस्यांना आपट्याची पानं देऊन 'सोनं घ्या, सोन्यासारखं राहा' म्हणत करवीरवासीयांनी ऋणानुबंध घट्ट करण्याचा प्रयत्न केला. अखंड जनसमुदायाच्या साक्षीनं झालेल्या या सोहळ्याला जिल्ह्यातील मान्यवरांची उपस्थिती होती.
देशातील म्हैसूरनंतरचा कोल्हापूरचा शाही दसरा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा होतो. विजयादशमी दसऱ्याच्या निमित्तानं ऐतिहासिक शाही दसऱ्याची परंपरा लाभलेल्या करवीर संस्थानात आजही तितक्याच दिमाखात शाही दसरा साजरा केला जातो. परंपरेप्रमाणे भालदार-चोपदार, घोडेस्वार अशा शाही लव्याजम्यासह आलेली करवीर निवासिनी अंबाबाई, कोल्हापूरच्या राजघराण्याचं कुलदैवत असलेल्या तुळजाभवानीची पालखी, गुरु महाराजांची पालखीचे कोल्हापुरातील ऐतिहासिक दसरा चौकात आगमन झालं.
यानंतर नवीन राजवाड्यातून शाहीलवाजमा आणि मेबॅक कारमधून आलेल्या खासदार शाहू महाराजांसह राजघराण्यातील सदस्यांचा ताफा दसरा चौकाकडे रवाना झाला. शाहू महाराज आणि राजघराण्यातील सदस्यांनी शमी पूजन केल्यावर उत्साहात दसऱ्याचे सोने लुटण्याचा कार्यक्रम संपन्न झाला. यावेळी सोने लुटण्यासाठी लोकांची अक्षरशः झुंबड उडाली होती.
विजयादशमीचा म्हणजेच दसर्याचा सोहळा देशभर निरनिराळ्य़ा पद्धतीने साजरा केला जातो. म्हैसूरचा राजेशाही थाटाचा दसरा प्रसिद्ध असून म्हैसूरप्रमाणेच कोल्हापूरच्या दरबारी थाटाचा दसरा आपण दरवर्षी पाहत असतो. यावेळी माजी खासदार युवराज संभाजीराजे छत्रपती, युवराज मालोजीराजे, शहाजीराजे, यशराजे यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती.
शाही दसरा महोत्सवात विविध राज्यातील लोकनृत्यांचा अविष्कार - शाहू स्मारक भवनात विविध राज्यांतील लोकनृत्याचा कार्यक्रम संपन्न झाला. नागपूरच्या दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्राच्या सहकार्याने झालेल्या या कार्यक्रमात पश्चिम बंगालचे छऊ नृत्य, कर्नाटकचे ढोलू कुनिथा, मध्य प्रदेशचे बधाई-नोरता, तेलंगणाचे बोनालू नृत्य तर महाराष्ट्राचे सोंगी मुखवटे सादर करण्यात आले, या कार्यक्रमांना करवीरवासीयांनी अभूतपूर्व प्रतिसाद दिला.
शाही दसरा सोहळ्याला मान्यवरांची उपस्थिती - या शाही सोहळ्याला खासदार धनंजय महाडिक, आमदार सतेज पाटील, महापौर रूपाराणी निकम, कोल्हापूर परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक रंजनकुमार शर्मा, कुलगुरु राजनीश कामत, जिल्हाधिकारी डॉ विजय राठोड, महापालिका आयुक्त डॉ राजेंद्र भारूड, पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, वैद्यकीय अधिष्ठता डॉ.सदानंद भिसे, योगेश जाधव यांच्यासह मान्यवरांची उपस्थिती होती.
लोकसंस्कृतीचं दर्शन - भवानी मंडप ते दसरा चौक या मार्गावरील राजेशाही मिरवणुकीत देवीच्या पालख्यांसह कोल्हापूरच्या लोकसंस्कृतीचे दर्शन घडले. या मिरवणुकीने करवीरवासीयांचे मन जिंकले. दसरा उत्सवाच्या या शाही सोहळ्याने कोल्हापूरच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारशाची पुन्हा एकदा आठवण करून दिली. मावळ्यांच्या वेशभूषेतील घोडेस्वार, धनगरी ढोल, महिलांचे लेझीम, रणमर्द मावळ्यांचे पथक, इतिहासाच्या स्मृती जागवणारे पोवाडे, पारंपरिक पद्धतीने निघालेल्या देवीच्या पालख्या अशा शाही लवाजम्यात निघालेल्या मिरवणुकीने उपस्थित नागरिकांचे लक्ष वेधून घेतले. शाही परंपरा लाभलेला कोल्हापूरचा ऐतिहासिक दसरा सोहळा मोठ्या उत्साहात संपन्न झाला.
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