गाविलगडच्या गर्भात दडलेला इतिहास उजेडात; ऐतिहासिक तोफ, गुप्त दरवाजा अन् प्राचीन मूर्तीचा अनमोल ठेवा आढळला
गाविलगड किल्ल्यावर ऐतिहासिक अवशेषांचा शोध लागला आहे. यामध्ये लोखंडी तोफ, एक दुर्गम दरवाजा तसेच, गणपती आणि नंदीच्या भग्नावस्थेतील प्राचीन मूर्ती आढळून आल्या आहेत.
Published : July 26, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : July 26, 2026 at 2:42 PM IST
अमरावती : सातपुड्याच्या कुशीत वसलेल्या ऐतिहासिक गाविलगड किल्ल्यावर स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानच्या अभ्यासपूर्ण शोध मोहिमेदरम्यान महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक अवशेषांचा शोध लागला आहे. या मोहिमेत अंदाजे 12 ते 15 फूट लांबीची लोखंडी ऐतिहासिक तोफ, इतिहासात नोंद नसलेला दुर्गम दरवाजा तसेच गणपती आणि नंदीच्या भग्नावस्थेतील प्राचीन मूर्ती आढळून आल्या आहेत.
शोध मोहिमेदरम्यान सापडलेल्या या अवशेषांमुळे गाविलगड किल्ल्याच्या लष्करी सामर्थ्याबरोबरच धार्मिक आणि स्थापत्य वारशाच्या अभ्यासाला नवी दिशा मिळणार असल्याचं मानलं जात आहे. विशेषतः इतिहासात उल्लेख नसलेल्या दुर्गम दरवाजाच्या शोधामुळे किल्ल्याच्या संरक्षण व्यवस्थेबाबत नव्या माहितीचा उलगडा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या ऐतिहासिक शोधामुळे गाविलगड किल्ल्याच्या इतिहासावर नव्यानं संशोधन होण्यास चालना मिळणार असून, पुरातत्त्व आणि इतिहास अभ्यासकांसाठीही हा शोध महत्त्वाचा मानला जात आहे.
खोल दरीत सापडली ऐतिहासिक लोखंडी तोफ : इतिहास संवर्धनाच्या उद्देशानं गाविलगड किल्ल्याच्या दुर्गम भागात सातत्यानं भटकंती करणाऱ्या स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानच्या कार्यकर्त्यांना किल्ल्याच्या पश्चिमेकडील मोझरी बुरुजाजवळील तटबंदीखालच्या खोल दरीत अंदाजे 12 ते 15 फूट लांबीची विशाल लोखंडी तोफ आढळली. वनमजूर संजू बेलसरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही शोध मोहीम राबविण्यात आली. अनेक वर्षे गंज, माती आणि झाडीखाली दबून राहिलेली ही तोफ सध्या खोल दरीत पडलेल्या अवस्थेत असून तिचे तोंड दरीच्या दिशेनं असल्याचं निरीक्षण नोंदविण्यात आलं आहे.
तोफेच्या संवर्धनाची मागणी : या ऐतिहासिक शोधाची माहिती भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (एएसआय) नागपूर विभागाला लेखी स्वरूपात देण्यात आली आहे. तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली तोफ सुरक्षितपणे बाहेर काढून तिचं वैज्ञानिक पद्धतीने संवर्धन करावे तसेच माहिती फलकासह ती जतन करण्यात यावी, अशी मागणी स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिवा काळे यांनी केली आहे.
प्राचीन दरवाजाचा शोध : याच शोध मोहिमेदरम्यान किल्ल्याच्या अतिदुर्गम भागात इतिहासात अधिकृत नोंद नसलेला एक प्राचीन दरवाजाही आढळून आला. किल्ल्यावरील किचक दरवाजाच्या खालच्या बाजूस असलेला हा प्रवेशमार्ग अत्यंत कठीण भौगोलिक परिस्थितीत उभारण्यात आला आहे. त्याची रचना रायगड किल्ल्यावरील वाघ दरवाज्याशी साधर्म्य दर्शवत असल्याचा दावा शिवा काळे यांनी केला आहे. या दरवाज्याखाली खोल दरी असल्यामुळे हा मार्ग लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाचा असावा, असा प्राथमिक अंदाजही त्यांनी व्यक्त केला आहे.
गणपती आणि नंदीच्या प्राचीन मूर्तींचा शोध : "गाविलगड किल्ल्याच्या मध्यवर्ती भागात प्रथमच गणपती आणि नंदीच्या भग्नावस्थेतील प्राचीन मूर्ती आढळून आल्या. या मूर्ती गाविलगडच्या धार्मिक आणि सांस्कृतिक वारशाची साक्ष देणाऱ्या असून, त्यांच्या सविस्तर अभ्यासातून किल्ल्याच्या इतिहासातील अनेक अज्ञात पैलूंवर प्रकाश पडू शकतो", असं स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिवा काळे यांनी सांगितलं.
शोध मोहिमेत या सदस्यांचा सहभाग : गाविलगड किल्ल्यावर राबविण्यात आलेल्या शोध मोहिमेत स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष शिवा काळे यांच्यासह प्रतीक पाथरे, राहुल पंडित, राकेश मारले, अनुप लांबट, संजू बेलसरे, बाळू देशमुख, निलेश दौड आणि प्रवीण काळे यांनी सहभाग घेतला.
अवशेषांचे शास्त्रीय संवर्धन करण्याची मागणी : गाविलगड किल्ल्यावर सापडलेले हे सर्व अवशेष समृद्ध ऐतिहासिक वारशाचे महत्त्वपूर्ण पुरावे असल्याचं शिवा काळे यांनी सांगितलं. या अवशेषांचे शास्त्रीय पद्धतीने सर्वेक्षण, नोंदणी आणि संवर्धन होणे आवश्यक असून, त्यासाठी पुरातत्त्व विभागाला स्वराज्य सेवा प्रतिष्ठानकडून आवश्यक ते सर्व सहकार्य केलं जाईल, असं त्यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना स्पष्ट केलं. गाविलगड किल्ल्यावर सातत्याने समोर येत असलेल्या ऐतिहासिक शोधांमुळे इतिहास अभ्यासक, पुरातत्त्व संशोधक आणि दुर्गप्रेमींमध्ये उत्सुकता वाढली असून, या सर्व अवशेषांचं तातडीने संवर्धन करण्याची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.