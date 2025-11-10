सांगलीच्या बोरगावात पार पडला बैलगाडा शर्यतीचा थरार, हेलिकॉप्टर बैज्या आणि ब्रेकफेल बैलजोडीनं जिंकला 'श्रीनाथ केसरी'चा किताब
सांगलीच्या बोरगावात रविवारी बैलगाडा शर्यतीचं आयोजन करण्यात आलं. शिवसेनेचे नेते चंद्रहार पाटील यांनी ही शर्यत आयोजित केली होती. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
Published : November 10, 2025 at 2:15 PM IST
सांगली : बैलगाडा शर्यतीच्या इतिहासातील सर्वात मोठं मैदान सांगलीच्या बोरगाव इथं रविवारी पार पडलं. या शर्यतीत फॉर्च्यूनर, थार, ट्रॅक्टर, बुलेट आणि दीडशे दुचाकींसह हजारो बैलगाड्या धावल्या. लाखो बैलगाडा शौकिनांच्या उपस्थितीत अत्यंत थरारक अशी ही शर्यत पार पडली. यात हेलिकॉप्टर बैज्या आणि ब्रेकफेल बैलजोडीनं मैदान मारुन श्रीनाथ केसरीचा बहुमान पटकावला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रमुख उपस्थिती जनरल बैलगाडा शर्यती पार पडल्या आहेत. प्रसंगी उद्योगमंत्री उदय सामंत, पर्यटनमंत्री शंभूराजे देसाई यांच्यासह माजी आमदार शहाजी पाटील, श्रीनाथ केसरी स्पर्धेचं आयोजक चंद्रहार पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते. बैलगाडा शर्यत पाहून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चंद्रहार पाटलांचे कौतुक केले.
500 एकरावर झाली बैलगाडा शर्यत : देशातील सर्वात मोठ्या बैलगाडा शर्यतीचं आयोजन पैलवान चंद्रहार पाटील यांच्याकडून सांगलीच्या बोरगाव येथील कोड्याच्या माळावर 500 एकर मैदानात करण्यात आलं होतं. या शर्यतीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे याची प्रमुख उपस्थिती होती. स्पर्धेसाठी अडीच हजारांहून अधिक बैलगाड्या आणि 5 हजारांहून अधिक बैल सहभागी झाले होते. वेगवेगळ्या गटांमध्ये रात्री उशिरापर्यंत बैलगाडा शर्यतींचा थरार रंगला.
पहिल्यांदाच महिलांनीही बैलगाडा शर्यतीत सहभाग घेतला : विशेष म्हणजे, महिलांच्या बैलगाडा शर्यती पहिल्यांदाच पार पडल्या आहेत. तसेच फॉर्च्यूनर, थार गाड्यांसाठीच्या बैलगाडा शर्यतीत चांगलाच थरार रंगला. यात कोल्हापूरच्या शिरोळ येथील बाळू दादा हजारे यांच्या हेलिकॉप्टर बैज्या आणि सांगलीच्या भिलवडी येथील पाटील यांच्या बैलजोडीनं प्रथम क्रमांक पटकावला. त्यानंतर संपूर्ण मैदानात एकच जल्लोष सुरू झाला. फॉर्च्यूनर, थार गाडी, ट्रॅक्टर, बुलेट आणि 150 दुचाकी अशी बक्षिसं असलेल्या स्पर्धा पाहण्यासाठी महाराष्ट्र, कर्नाटक व देशातील अनेक राज्यांतील बैलगाडा शौकीन आणि शर्यतप्रेमींनी हजेरी लावली होती. त्याचबरोबर मैदानावर हजारो खाद्यपदार्थांचे स्टॉल्स लावले होते. एखाद्या गावाच्या भव्यदिव्य जत्रेप्रमाणेच या शर्यतीच्या मैदानाला स्वरूप प्राप्त झालं होते.
हेलिकॉप्टर बैजा आणि ब्रेकफेल बैलजोडीनं प्रथम क्रमांक पटकावला : श्रीनाथ केसरी बैलगाडा शर्यतीत हेलिकॉप्टर बैजा आणि ब्रेकफेल बैलजोडीनं प्रथम क्रमांक पटकावत फॉर्च्यूनर गाडी जिंकली. या शर्यतीतील विजेत्यांचा बक्षीस वितरण सोहळा मुंबई मंत्रालयासमोर पार पडणार असल्याचं आयोजक चंद्रहार पाटील यांनी सांगितलं. तसेच, पुढील बैलगाडा शर्यतीसाठी बीएमडब्ल्यू गाडी बक्षीस म्हणून असणार असल्याचंही त्यांनी जाहीर केलं.
एकनाथ शिंदेंची डायलॉगबाजी : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “तुमच्या सर्वांचे आवडते महाराष्ट्र डबल केसरी चंद्रहार पाटलांनी बैलगाडा शर्यत भरवली आहे. या ठिकाणी शर्यतीचा धुरळा उडाला आहे, बैलगाडा शर्यतीसाठी जनसागर उसळला आहे. बैलगाडा शर्यत हे आपला अभिमान, शान आणि स्वाभिमान आहे. पहिल्यांदाच बैलगाडा शर्यतीत लाडक्या बहिणींचा सहभाग आहे. या शर्यतीसाठी महाराष्ट्राबरोबर पंजाब, हरियाणा, संपूर्ण देशभरातून चंद्रहारनं सगळी माणसं इथे बोलावली आहेत. लाखोंचा जनसागर आपण या ठिकाणी पाहत आहोत. फिल्मस्टारला जेवढी गर्दी होत नाही, तेवढी गर्दी माझ्या देखण्या तगड्या बैलांना पाहण्यासाठी झाली आहे. गोवंशाची ताकद काय आहे, हे या ठिकाणी बघायला मिळते.”
कवठेमहांकाळ-तासगाव आहे, पण या ठिकाणी हे खासगाव झालं आहे, कारण इथं चंद्रहार पाटलांनी बैलगाड्यांचा धुरळा उडवला आहे. चंद्रहार पाटलांचा नाद करायचा नाही. नाद केला तर काय होतं? एकच फाइट, वातावरण टाइट! वातावरण फुल टाइट चंद्रहार पाटलांनी करून दाखवलं आहे-उपमुख्यमंत्री, एकनाथ शिंदे
उपमुख्यमंत्री शिंदे पुढे म्हणाले, “शहाजी बापू पाटील यांच्या डायलॉगनं आसामचं पर्यटन वाढवलं. शहाजी बापू आता तुम्ही महाराष्ट्राचं पर्यटनही तुमच्या डायलॉगने वाढवा. शंभूराज देसाई, तुम्ही शहाजीबापूंना पर्यटनाचा ब्रँड अम्बेसेडर करा. बैलगाडा शर्यतींचा तारणहार म्हणजे चंद्रहार पाटील ऊसासारखा गोड आहे. सांगलीची माणसं चांगलीच असतात.
'महायुती सरकारनं बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवली' : "बैलगाडा शर्यतीवर बंदी होती. पण महायुती सरकारनं कोर्टाला पटवून देऊन बंदी उठवली. माझ्याकडे आल्यावर ‘करतो बघतो, पाहतो’ असं नाही. नो रिझन, ऑन द स्पॉट डिसिजन! आम्ही हेलिकॉप्टरमधून येताना बैलगाडा शर्यत पाहिली. काय जबरदस्त होती आणि काय शर्यत होती! हेलिकॉप्टरपेक्षा बैलाचा वेग जास्त होता. घोड्याची शर्यत ऑलिम्पिकमध्ये गेली आहे. तशाच प्रकारे बैलगाडा शर्यत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पोहोचली पाहिजे. प्रो कबड्डी कशी होते, तशी प्रो बैलगाडा शर्यत झाली पाहिजे असेच चंद्रहारचं म्हणणं आहे,"असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
"एकनाथ शिंदे शब्द दिला की शब्द पूर्ण करतो. बाळासाहेब सांगायचे, शब्द देताना शंभर वेळा विचार करा, आणि एकदा शब्द दिला की तो पाळा. मी एकदा शब्द दिला की माघार नाही. मै एक तो कमिटमेंट करता नाही, एक बार कमिटमेंट कर दी, तो फिर खुद की भी नही सुनता,” असा डायलॉग म्हणत बैलगाडा शर्यतीला आंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
'शेतकऱ्यांचं अर्थचक्र बैलगाडा शर्यतीमुळे कोटींच्या घरात जाईल' : अंतिम सामन्यातील विजेत्या स्पर्धकांना फॉर्च्यूनर, थार, ट्रॅक्टर अशी बक्षिसं मुंबईतील मंत्रालयात देऊन शेतकऱ्यांचा सन्मान करण्याचा मानस असल्याचं स्पष्ट करत, मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीत ही बक्षिसं दिली जातील, अशी माहिती पैलवान चंद्रहार पाटील यांनी दिली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचे अर्थचक्र या बैलगाडा शर्यतीमुळे कोटींच्या घरात जाईल, असा विश्वासही चंद्रहार पाटील यांनी व्यक्त केला.
