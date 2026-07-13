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शतकाचा साक्षीदार पुन्हा सज्ज! माऊलींच्या सेवेसाठी नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार

नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार झाला आहे. १९२७ साली ब्रिटिशकालात अभियंता कृष्णा मांडके यांनी वैयक्तिक खर्चातून हा पूल उभारला आहे.

नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार
नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 13, 2026 at 1:16 PM IST

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बारामती - "ज्ञानोबा-तुकाराम"च्या अखंड जयघोषात संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींची पालखी पंढरीच्या दिशेने मार्गस्थ होत असताना, तिच्या सेवेसाठी शतकभरापासून उभा असलेला नीरा नदीवरील ऐतिहासिक दगडी पूल यंदा पुन्हा एकदा भक्तिभावाने सज्ज झाला आहे. जवळपास शंभर वर्षे लाखो वारकऱ्यांच्या पावलांचा साक्षीदार ठरलेला हा पूल केवळ दगडांचं बांधकाम नसून, वारकरी संप्रदायाच्या अखंड श्रद्धेचा, परंपरेचा आणि इतिहासाचा जिवंत साक्षीदार आहे.

नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार
नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार (ETV Bharat)

यावर्षीचा पालखी सोहळा या पुलासाठी विशेष ठरणार आहे. कारण पुलाच्या सुरक्षिततेच्या कारणास्तव तो पाडण्याचे आदेश काही महिन्यांपूर्वी देण्यात आले होते. मात्र स्थानिक ग्रामस्थ, वारकरी, सामाजिक संघटना आणि माध्यमांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध करत हा पूल जतन करण्याची मागणी लावून धरली. अखेर प्रशासनाने फेरविचार करत पुलाचं स्ट्रक्चरल ऑडिट केलं. पुण्यातील अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील तज्ज्ञांच्या पथकानं पुलाच्या मोऱ्यांतील दगडांचे नमुने तपासले. त्यानंतर पुलाची किरकोळ दुरुस्ती, डांबरीकरण, लोखंडी संरक्षण ग्रील आणि रंगरंगोटी करण्यात आली. त्यामुळे ऐतिहासिक वारसा जपत पुलाला नवसंजीवनी मिळाली आहे.

नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार
नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार (ETV Bharat)
या पुलाचं महत्त्व केवळ वाहतुकीपुरतं मर्यादित नाही. संत ज्ञानेश्वर माऊलींच्या पादुका याच पुलावरून दत्त घाटावर नीरास्नानासाठी नेल्या जातात. त्यामुळे हा पूल वारकरी संप्रदायाच्या भावविश्वाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. 1927 साली ब्रिटिशकालात अभियंता कृष्णा मांडके यांनी वैयक्तिक खर्चातून हा पूल उभारला आणि तेव्हापासून पालखी सोहळ्याचा प्रवास नीरा मार्गे लोणंदकडे सुरू झाला.
नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार
नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार (ETV Bharat)

संत ज्ञानेश्वर माऊलींचा पालखी सोहळ्यातील अर्धा टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर पालखी सातारा जिल्ह्यात प्रवेश करत असते. पालखीला नदी ओलांडता यावी म्हणून अभियंता कृष्णा मांडके यांनी बांधलेला हा पूल केवळ माऊलींच्या सोहळ्यासाठीच उपयोग ठरला नाही तर तो पुणे आणि सातारा जिल्ह्याला जोडणारा एक महत्त्वाचा धागा बनला. त्यामुळे या पुलाविषयी येथील लोकांच्या मनात मोठी आत्मीयता आहे. प्रशासनाने हा कोण जतन करण्याचा निर्णय घेतल्याबद्दल आम्ही सर्वजण त्यांचे आभारी आहोत. - राजेश काकडे, उपसरपंच (ग्रामपंचायत नीरा)

नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार
नीरा नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल नव्या रूपात तयार (ETV Bharat)

वारी ही फक्त पायी चालण्याची परंपरा नाही, तर समता, बंधुभाव, सेवा, त्याग आणि भक्ती यांचा जीवनमंत्र आहे. लाखो वारकरी टाळ-मृदंगाच्या गजरात, अभंगांच्या सुरावटीत आणि "माऊली... माऊली..."च्या जयघोषात चालत असताना प्रत्येक पाऊल मानवतेचा संदेश देत असते. या प्रवासातील प्रत्येक घाट, प्रत्येक मंदिर आणि प्रत्येक पूल हा त्या अध्यात्मिक प्रवासाचा अविभाज्य साक्षीदार असतो.


यंदा हा ऐतिहासिक पूल पुन्हा एकदा माऊलींच्या पालखीचे स्वागत करण्यासाठी सजला आहे. शतकभरापूर्वी ज्या भक्तिभावाने त्याने पालखीचे स्वागत केले, त्याच भक्तीने आजही तो लाखो वारकऱ्यांच्या पावलांची वाट पाहत उभा आहे. हा पूल जतन करणे म्हणजे केवळ एक ऐतिहासिक वास्तू वाचवणे नव्हे, तर महाराष्ट्राच्या वारकरी परंपरेचा, सांस्कृतिक वारशाचा आणि संतांच्या अखंड भक्तीचा सन्मान करण्यासारखे आहे. शतकाचा हा साक्षीदार आजही नतमस्तक होऊन माऊलींच्या सेवेसाठी सज्ज असल्याचे भावपूर्ण चित्र नीरा परिसरात पाहायला मिळत आहे.

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TAGGED:

WARKARI
नदीवरील ऐतिहासिक ब्रिटिशकालीन पूल
पालखी सोहळा
अभियंता कृष्णा मांडके
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