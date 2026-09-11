146 वर्षांच्या ऐतिहासिक परंपरेचा अद्भूत गौरव म्हणजे बडग्या-मारबत उत्सव, भर पावसात झाला साजरा
146 वर्षांची ऐतिहासिक परंपरा असलेला नागपूरचा जगप्रसिद्ध 'बडग्या-मारबत उत्सव' आज, 11 सप्टेंबर 2026 रोजी मुसळधार पावसातही लाखो नागरिकांच्या आणि आंतरराष्ट्रीय पाहुण्यांच्या उपस्थितीत उत्साहात संपन्न झाला.
Published : September 11, 2026 at 4:01 PM IST
नागपूर : 146 वर्षांच्या ऐतिहासिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेला आणि पौराणिक, धार्मिक व सामाजिक महत्त्व असलेला 'बडग्या-मारबत महोत्सव' आज नागपूरकरांच्या अभूतपूर्व अशा उत्साहपूर्ण वातावरणात संपन्न झाला. मुसळधार पावसातही नागपूरकरांनी बडग्या-मारबत उत्सवात अक्षरशः आनंदाची उधळण केली. काळी आणि पिवळी मारबतची भव्य मिरवणूक काढण्यात आली, तेव्हा नागरिकांचा उत्साह ओसंडून वाहत होता. इतवारी परिसरातील नेहरू पुतळा चौकात काळी आणि पिवळ्या मारबतचं मिलन झाले; हे दृश्य बघण्यासाठी नागपूरकर वर्षभर वाट बघत असतात. आज हा सोहळा अनुभवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पाहुणे देखील आले होते.
जगप्रसिद्ध तसंच ऐतिहासिक, पौराणिक यांसह धार्मिक परंपरेची जोड असलेला बडग्या-मारबत हा जगातील एकमेव असा उत्सव आहे, जो केवळ नागपुरात साजरा केला जातो. ही परंपरा गेल्या 146 वर्षांपासून नागपूरकरांनी अविरतपणे आणि अगदी मनापासून जपलेली आहे. पोळ्याच्या पाडव्याला या बडग्या-मारबत उत्सवाचं आयोजन केलं जातं. लाखोंच्या संख्येनं नागपूरकर या उत्सवात सहभागी झाले होते; इतकेच नव्हे तर शेजारच्या छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश राज्यातील नागरिक देखील हा ऐतिहासिक उत्सव बघण्यासाठी आले होते.
'ईडा पिडा, रोगराई घेऊन जागे मारबत'
समाजातील वाईट परंपरा, रोगराई, संकटे यांसह वाईट प्रवृत्ती समाजातून नष्ट व्हाव्यात व चांगल्या गोष्टींचं स्वागत केलं जावं, यासाठी मारबतची मिरवणूक काढली जाते. गेल्या १४६ वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे. या मिरवणुकीदरम्यान "ईडा-पिडा, रोगराई, जादूटोणा घेऊन जा गे मारबत..." अशा घोषणा देण्यात आल्या.
मूळ परंपरा आदिवासी समाजाची
ही ऐतिहासिक परंपरा मूळ आदिवासींची आहे; जी नागपुरात 1881 सालापासून सुरू झाली. तेली समाजाच्या बांधवांनी 'पिवळी मारबत' तयार करून तिचं दहन करण्याची प्रथा सुरू केली. पोळ्याच्या पाडव्याला लहान-लहान मुलं गल्लीबोळांतून "ईडा-पिडा घेऊन जा रे मारबत, घेऊन जा गे मारबत..." असं ओरडत फिरत असतात. काठ्या, बांबू, तरट यांपासून मोठे पुतळे बनवले जातात; त्यावर फाटके कपडे, चिंध्या गुंडाळतात व ते विविध रंगांनी रंगवतात. मारबतबरोबर जो 'बडग्या' असतो, त्याच्या गळ्यात मोडके झाडू, फाटके कपडे, फुटके डबे आणि टायरचे तुकडे यांच्या माळा घालतात. बडग्याच्या हातात मुसळ व कमरेला उखळ बांधलेले असते.
मारबत व बडग्या मिरवणुकीमागचा इतिहास
भोसले घराण्यातील बांकाबाई हिनं इंग्रजांशी हातमिळवणी केली होती; त्याचा निषेध म्हणून बांकाबाईच्या, कागद व बांबू वापरून केलेल्या पुतळ्याची पोळ्याच्या दुसऱ्या दिवशी भव्य मिरवणूक काढण्यात येते व त्यानंतर त्याचं दहन केलं जातं. यामध्ये 'काळी मारबत' व 'पिवळी मारबत' असं दोन प्रकार आहेत. बांकाबाईच्या नवऱ्यानंही तिच्या या कृत्याचा विरोध केला नाही, म्हणून त्याचाही पुतळा बनवून सोबतच त्याचीही मिरवणूक काढतात. बांकाबाईच्या नवऱ्याच्या या पुतळ्याला 'बडग्या' असं म्हणतात.
काळी आणि पिवळ्या मारबतीचे महत्त्व
काळी आणि पिवळी मारबतीसह विविध 'बडगे' तयार केले जातात. मारबत म्हणजे वाईट रूढी-परंपरा व अंधश्रद्धेचे दहन आणि चांगल्या परंपरा व विचारांचं स्वागत होय. या उत्सवाला महाभारत काळाचा संदर्भ देखील दिला जातो. श्रीकृष्णाचा वध करण्यासाठी आलेल्या पुतना मावशीचं प्रतीक म्हणजे 'काळी मारबत' आणि लोकांचं रक्षण करणारी ती 'पिवळी मारबत', अशा दोन विशाल मूर्ती तयार केल्या जातात; असाही इतिहास काही जण सांगतात. इंग्रजांच्या काळात देशातील नागरिकांना एकत्र आणण्यासाठी लोकमान्य टिळकांनी ज्या पद्धतीनं पुण्यात गणेशोत्सव सुरू केला, त्याच धर्तीवर नागपूर येथे मारबत उत्सव सुरू करण्यात आला. गणेशोत्सवापेक्षाही जुना उत्सव म्हणून मारबत उत्सवाकडे पाहिलं जातं. प्राचीन काळात अनेक रूढी-परंपरा होत्या, ज्या मानवजातीसाठी घातक ठरत होत्या; त्यांचं प्रतीक म्हणजे 'काळी मारबत', तर ज्या चांगल्या परंपरा आहेत, त्यांचं प्रतीक म्हणजे 'पिवळी मारबत' होय.
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